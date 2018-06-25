2018俄羅斯世界杯：賽程過半，這些亮點值得銘記
2018世界杯的64場比賽已經過去一半。本周，賽事將進入生死階段，隨著16強球隊即將決出，半數球隊將會在這個星期之後告別俄羅斯。
在場內場外，本屆比賽的前半段給了我們什麼樣的印象？
當然，這是一屆驚喜不斷的賽事，方方面面也值得深入解讀。在滿屏的世界杯信息當中，我們總結出了這些亮點。愛上世界杯吧！
英格蘭、比利時帶來進球盛宴
在周末的比賽之前，本屆杯賽是近年來場均進球數最少的世界杯之一。至周五晚上，平均每場比賽只有2.33個進球。
然後，G組的兩支強隊開掛了：比利時以5-2大勝突尼斯，而英格蘭則一場比賽灌了世界杯新軍巴拿馬6個進球。此外，加上塞內加爾和日本2-2的平局，世界杯前32場比賽當中的進球達到了78個。
場均下來，每場比賽有2.65個進球，這意味著本屆杯賽至目前為止在進球數量上比過去4屆世界杯都更高產——2014年巴西世界杯的場均進球數是2.70個。
32戰無白卷
不管是球迷還是媒體，都對一些球隊採取的保守打法有微詞，但事實上，俄羅斯世界杯至今尚未有一場互交白卷的比賽。
前32場比賽當中，也只有5場比賽是平局收場。
金靴之爭激烈程度前所未有
這個進球如麻的周末當中，英格蘭的哈里·凱恩（Harry Kane，哈利·簡尼）獨進三球，這令他有可能成為自1986年的萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）以來第一個榮膺世界杯金靴獎（最佳射手）的英格蘭球員。
凱恩至今已經收獲五個進球，但有兩名球員緊跟其後——比利時的羅梅盧·盧卡庫（Romelu Lukaku，盧卡古）和葡萄牙的克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）均已經打入四球。
關於盧卡庫，一個有趣的事實是，自1966年葡萄牙球員尤西比奧（Eusebio）以9球成為最佳射手之後，尚未有黑人球員贏得過世界杯金靴獎。
侵襲綠茵場的政治
國際足聯（FIFA）在周日（6月24日）宣佈，就瑞士球員扎卡（Xhaka，沙卡）和沙奇裏（Shaqiri，沙基利）展開紀律調查。他們在2-1戰勝塞爾維亞的比賽中慶祝進球時，做了一個模仿阿爾巴尼亞國旗的手勢。兩名球員都和科索沃有血統淵源——這個塞爾維亞自治地區在2008年單方面宣佈獨立，而當地居民大多數是阿爾巴尼亞人。
根據FIFA紀律守則第54條款對「挑釁公眾」的規定，兩人有可能被罰停賽兩場。
對了，關於紀律……
俄羅斯世界杯在前30場比賽當中總共出示了95張黃牌，場均3.06張。
與1994年至今的大多數世界杯相比，這個數字並不算高，但是已經超過了2014巴西世界杯黃牌數字的一半。上屆世界杯的場均紅黃牌數是2.92張。
滿座的俄羅斯球場
2018世界杯組委會在周末表示，本屆比賽的入場人數已經超過140萬人次，總體上座率為97%。
入場人數最高的三場比賽均是在莫斯科的盧日尼基球場，分別是俄羅斯5-0勝沙特阿拉伯，葡萄牙1-0勝摩洛哥，以及德國0-1負墨西哥。
「公敵」內馬爾
巴西球星內馬爾（Neymar Jr.，尼馬）在社交媒體上已經有數千萬粉絲，但是他在俄羅斯並沒有太受待見：他在巴西戲劇性地2-0戰勝哥斯達黎加的比賽向裁判頻頻抱怨，並且試圖假摔騙點球的行為，甚至受到了巴西球迷的廣泛批評。
或許不無關係的是，谷歌的搜索引擎對世界杯球隊搜索詞條的分析顯示，巴西是目前為止被搜索最多的球隊，佔總搜索量的9%，緊隨其後的是阿根廷和德國（7%）、法國（6%）以及並列的西班牙、英格蘭和葡萄牙（5%）。
梅西懸了
兩場比賽僅收獲一個積分，阿根廷必須在周二擊敗尼日利亞，才有可能避免從本屆世界杯早早出局的命運。
如果不能做到，裏奧內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）不僅將再次失落世界足球最高榮譽，也將無緣在今年改寫他未給國家隊帶來任何榮譽的的紀錄。
德國戰車自我救贖
衛冕冠軍德國隊首戰落敗，距離深淵就差那一個任意球，但是托尼·克羅斯（Toni Kroos，卻奧斯）的小角度弧線進球令他們擊敗了全場表現頑強的瑞典。
最後一分鐘逆轉天和地，克羅斯不僅救贖了傳球失誤導致落後的自己，更可能是救贖了兩場比賽排陣失誤的主教練勒夫（Joachim Low，路維）。
以及，令兩戰兩勝的墨西哥在最後一輪仍然有可能面對出局的命運。德國戰車的冷酷氣場又在最後一刻浮現？
巴拿馬出局，派對繼續
如果你一覺醒來，只看到巴拿馬在下諾夫哥羅德進球之後的狂歡，會以為他們或許剛剛對英格蘭爆出了冷門。
當然事實並非如此，那一場瘋狂的慶祝是來自他們的一個安慰獎進球。巴拿馬在比賽中被英格蘭6-1擊敗。
但是，它是這個中美洲國家在世界杯歷史上的第一個進球。
他們的首次世界杯之旅，前兩場丟了9個球，但又怎麼樣呢？