Image copyright bbc Image caption 英國網球小將沃特森擊敗美國選手漢普頓，成為自2002年以來首位打入溫網第三輪的英國女選手。

英國網球小將沃特森以6-1，6-4的成績擊敗了美國的漢普頓，成為自從2002年以來首位打入溫網第三輪的英國女選手。

在比賽之前，沃特森的排名比對手還落後三名，但是她的表現則顯然高出了一個級別。

在此之前從未在大滿貫比賽中突破第二輪的沃特森在第一盤的比賽中完全控制了局面。

雖然在第二盤比賽中，漢普頓的表現有所改進，但是沃特森把自己的賽點優勢最終轉化成為勝利。

這位英國女單排名第四的球員在賽後對BBC說，「人們可能會說，我的簽抽得很好，但是她（漢普頓）讓比賽變得很有難度，不會輕易給我分數。」

她說，「漢普頓開始的時候狀態沒有進入最佳，我盡量利用了這一點。我（在賽點）時一直在告訴自己，「不要雙發失誤」。我保持了冷靜，並精力集中。我知道我需要拿下分數。」

這位20歲的球員將會與三號種子選手拉德萬斯卡或者維斯尼娜在第三輪中進行較量。

上一位進入到第三輪比賽是英國女選手巴爾塔查。

沃特森在溫網首日比賽中擊敗了經驗豐富的捷克選手貝尼索娃，成為自從1985年來首次在中央球場獲勝的英國女選手。

現在沃特森將會努力希望能夠成為自1998年以來首位進入16強的女單球員。

她說，「我一直知道我能夠有好的表現，我可以在大賽中走得很遠，但是在訓練中表現優秀和在有很大壓力的比賽場地上顯示能力卻截然不同。因此我對於自己能夠晉級感到非常高興。」