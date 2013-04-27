英超八卦：4月27日

轉會傳聞

瓜迪奧拉凖備在夏季接手拜仁慕尼黑後，賣掉29歲球員魯本。《每日郵報》

熱刺主教練博亞斯相信，如果俱樂部能拿到下賽季歐冠的入場券，貝爾應該不會離開白鹿巷。《衛報》

塞維利亞的阿根廷球員法奇奧已經成為英格蘭和意大利豪門俱樂部的目標。他的經紀人表示，英超的阿森納和利物浦都對這名球員感興趣。《天空體育》

格雷澤家族已經受命曼聯主帥弗格森，他可以為增強球隊實力，在夏季買入球員。《每日郵報》

斯旺西隊長威廉姆斯堅持說，他不會去阿森納，並將繼續留在這家威爾士俱樂部裏。《天空體育》

烏迪內斯後衛本納迪亞希望曼聯能在今夏給他開價。《地鐵報》

巴薩希望能盡快從多特蒙德轉會後衛哈米爾斯、和桑托斯的21歲前鋒內爾馬。《馬卡》

布萊克本中場莫非表示，只要俱樂部就主教練問題能達成一致，他將在下賽季繼續留在球隊。《天空體育》

其它傳聞

特裏希望能再次披上英格蘭戰袍。這名老將現在已經把目光盯住了2014年的世界杯。《衛報》

其它媒體質疑英格蘭主帥霍奇森，是否會重新召入2012年九月已經宣佈退出國家隊比賽的這名切爾西老將。《每日郵報》

特裏堅持說，如果切爾西不要他的話，他也不會再投奔任何另外一家英格蘭俱樂部。特裏在切爾西的合約明年賽季結束時到期，他發誓要踢滿合約。《泰晤士報》

皇馬球員C羅對歐冠第二場對陣多特蒙德的比賽心存疑慮。《馬卡》

英格蘭足總處罰蘇亞雷斯的裁決書中寫到，蘇亞雷斯的舉動「實在丟人」，並且是「平白無故的攻擊，實屬足球界的異類」。《每日郵報》

紐卡斯爾主教練帕度闢謠說，31歲的科洛奇尼根本沒有受傷，並否認傳言說該球員已經無法效力球隊的說法。《每日鏡報》

斯托克城主教練普利斯表示，他將照例在賽季結束後和俱樂部老闆見面。他堅持說，他不會辭職，並將繼續在下賽季執教。《紀實》

最後

阿森納主教練溫格形容上個賽季範佩西想要離開酋長體育場的心情，就像是一個39歲的大齡婦女想生自己的第一個孩子的心情一樣。《太陽報》