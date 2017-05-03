你問我答：留英後遺症

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問：大家留英回國後有沒有十分懷念英國，適應不了國內生活？

答：在英國留學生活的日子，對每位留學生來說，都是人生中最珍貴的時光。尤其時間待得越久，越難割捨，彷彿英國已經成為我們的第二故鄉。

在英國的時候，我們常說生活太無聊了，還是國內熱鬧。的確，尤其那些不在市內的校園，無聊得簡直寡淡。

但神奇的是，為什麼離開英國的那天，我們會淚灑希斯羅機場，為什麼回國後的常常夢回英國，為什麼只要看到英國的文章就忍不住的點進去？

我們離開的是油畫般的生活。

一位在Milton Keynes生活的留學生說，自己曾去市區的途中下錯車，加上又不認識路，結果只能沿著高速路旁邊的小道走了將近兩個小時才到市區。

原本是件很鬱悶的事，但途中的風景讓她完全忘了這回事，鄉間、木屋、藍天、草地，和小時候看到的童話書裏的配圖一模一樣。

一位在倫敦生活的留學生說，只要周末沒事，她就喜歡在市中心溜達，從national gallery走到塔橋，自有一番文藝情調。那些街道，河岸，公園，路人，總會想再走走，每一次的感覺依然美好。

我們離開的是適合你的博物館。

在北京逛博物館，得趕早，不然就得排著長長的隊伍，等待刷身份證進入。

進到博物館內，若是遇到特定的展區，又得排隊。人多，吵雜，大，累，遠，在國內逛完博物館大抵是這類感受。

英國的博物館五花八門，有大有小，有近有遠，風格不一，總能找到適合你的那一座。有高大上的國家美術館，有適合凹造型的泰特美術館，有適合迷妹們的福爾摩斯紀念館，還有"謝耳朵"熱愛的火車博物館……太多了。

交通方便，大小合適，不會走到腳痛還沒逛完。

我們離開的是白菜價的娛樂生活。

都說英國物價高，但仔細想想，在倫敦中國城的KTV，20英鎊就能歡唱一個下午，還能吃港點吃到飽；在英國看電影，不用團購，各類電信公司常常免費送電影票，還可以辦cineworld年卡，電影隨便看，只要你願意，從早到晚都可以。

想看熱門音樂劇，20英鎊是均價，60英鎊已經能坐到前兩排。但在國內，想看的舞台劇常常買不到票，五六百元人民幣的票連主角的臉都看不清。

更不用說英國的衣服鞋帽簡直比國內便宜得不要太多。

我們更離不開的是英國的小日子。

在這幾年中，我們學會下廚，練就煲湯，逛集市，享受藍天，生活雖寡淡，卻將我們清洗，淡去了名利心，減去了浮躁感，把小日子過得有滋有味。

我們中，有人回國後帶著對英國的懷念，漸漸融入了國內的生活，工作，安定；也有人最終揣著對過去生活的執念，回到了英國。

其實，我們懷念的不僅僅是英國，也是懷念當初獨自努力奮鬥的自己。