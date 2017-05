你問我答：數學本科畢業生如何選碩士？

Image copyright Getty Images

問:本科是數學專業的,研究生可以轉哪些專業?可以定位哪些學校?

答:出國留學深造,轉專業是很多同學的想法,尤其是在國內讀了自己不喜歡的專業或是從就業方面考慮。轉專業申請本身有一定風險,有些專業是要求比較強的專業背景的。

數學類專業可以考慮金融數學,金融工程,或者純金融類專業。金融類專業一直都是留英的熱門專業,可以選擇的學校也很多,而且金融專業在英國屬以數學為手段的理科類課程,一般要求學生要學過數學專業且成績良好,不同學校要求略有差別。

如果本科數學成績比較優秀,可以申請金融數學專業。這個專業需要比較強的數學、計算機方面的知識,簡單來說就是應用數學、計算機能力對金融投資做出分析、研究金融衍生產品、進行公司理財和風險投資。畢業後一般在銀行、投行、股票、基金等方面工作,就業前景很好,薪水也非常高。

所以如果打算申請這類專業,就需要在本科階段輔修一下計算機類的課程,便於之後的申請。

本科成績優異且有211背景的話,完全可以考慮英國前十的大學,比如帝國理工學院(Imperial College, London),倫敦大學學院(University College London),甚至牛津大學(University of Oxford)和劍橋大學(University of Cambridge)。

當把目標定位英國G5的院校,除了本科成績提升之外,同時也得凖備GMAT,拿到高分,才能錦上添花。

如果本科數學成績較弱,建議申請理論知識較強的金融、投資、銀行、金融管理等專業。這樣的話,就需要在本科階段選修下宏微觀經濟學,還有部分金融類課程。

比如巴斯大學(University of Bath)、布里斯托大學(Bristol University)、南安普頓大學(University of Southampton)。這些學校部分金融類專業強調數字與計算能力,但不會對數學能力有過高要求,理工科背景的都可以申請。

再比如杜倫大學(University of Durham),阿伯丁大學(University of Aberdeen),東英吉利大學(University of East Anglia)。這些學校金融部分專業是不限制專業背景的,即任何專業的都可以申請,也就是說如果不確定能申請到最心儀的那所大學,這些學校都可以作為保底。

其實,相較於本科沒有數學課程,或是數學基礎比較薄弱的同學,本科是數學專業的同學轉商科轉金融會計專業的優勢還是很明顯的,無論將來在英國就業還是回國工作,空間和前景都相當不錯。