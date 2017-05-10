你問我答：數學本科畢業生如何選碩士？

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問：本科是數學專業的，研究生可以轉哪些專業？可以定位哪些學校？

答：出國留學深造，轉專業是很多同學的想法，尤其是在國內讀了自己不喜歡的專業或是從就業方面考慮。轉專業申請本身有一定風險，有些專業是要求比較強的專業背景的。

數學類專業可以考慮金融數學，金融工程，或者純金融類專業。金融類專業一直都是留英的熱門專業，可以選擇的學校也很多，而且金融專業在英國屬以數學為手段的理科類課程，一般要求學生要學過數學專業且成績良好，不同學校要求略有差別。

如果本科數學成績比較優秀，可以申請金融數學專業。這個專業需要比較強的數學、計算機方面的知識，簡單來說就是應用數學、計算機能力對金融投資做出分析、研究金融衍生產品、進行公司理財和風險投資。畢業後一般在銀行、投行、股票、基金等方面工作，就業前景很好，薪水也非常高。

所以如果打算申請這類專業，就需要在本科階段輔修一下計算機類的課程，便於之後的申請。

本科成績優異且有211背景的話，完全可以考慮英國前十的大學，比如帝國理工學院（Imperial College, London），倫敦大學學院（University College London），甚至牛津大學（University of Oxford）和劍橋大學（University of Cambridge）。

當把目標定位英國G5的院校，除了本科成績提升之外，同時也得凖備GMAT，拿到高分，才能錦上添花。

如果本科數學成績較弱，建議申請理論知識較強的金融、投資、銀行、金融管理等專業。這樣的話，就需要在本科階段選修下宏微觀經濟學，還有部分金融類課程。

比如巴斯大學（University of Bath）、布里斯托大學（Bristol University）、南安普頓大學（University of Southampton）。這些學校部分金融類專業強調數字與計算能力，但不會對數學能力有過高要求，理工科背景的都可以申請。

再比如杜倫大學（University of Durham），阿伯丁大學（University of Aberdeen），東英吉利大學（University of East Anglia）。這些學校金融部分專業是不限制專業背景的，即任何專業的都可以申請，也就是說如果不確定能申請到最心儀的那所大學，這些學校都可以作為保底。

其實，相較於本科沒有數學課程，或是數學基礎比較薄弱的同學，本科是數學專業的同學轉商科轉金融會計專業的優勢還是很明顯的，無論將來在英國就業還是回國工作，空間和前景都相當不錯。