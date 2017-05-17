你問我答：留學前應作何凖備？

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問：有哪些事是留學前不知道，留學之後才發現如果當初知道會有很大幫助？

答：常常聽到留學的朋友說起當初留學前的憧憬，以及留學時的感想。

留學前，儘管聽說了很多留學生的故事，看了很多關於留學生的影片，可真真兒輪到自己的時候，感受還是很不一樣的。

其中不少同學都不禁感慨，如果早知道，是不是會少一些遺憾。

這些遺憾包括什麼呢？如果你也計劃出國，不妨來看看。

想清楚出國是為了什麼。之前微博上常轉載一些內容，說的是自己出國讀了名校，拿了學位，結果回國還是沒房沒車，還不如早早已經跨入職場的本科同學。

這是現實嗎？的確，很多留學歸國的同學還是得從基本工資幹起。但這裏想說的是，要出國的人功利心不能太強。

不要為了將來能拿多少工資而出國，也不要抱著回國以後立刻身價倍增的想法，這樣一旦目標沒有達成就會特別失望。

出去到底是為了什麼，這是出國前必須想清楚的。如果目的是移民，可以考慮先出去看一看，把留學作為一種過渡。

如果目的是為了學知識再回國內發展，那就要多關注國內的經濟發展形勢。

不要為了出國而出國，隨便申請一個專業，只是為了拿文憑，就沒有多大意思。

出國留學，不應僅著眼文憑，雖然英國讀碩只有一年時間，但卻讓我們從各種角度看問題，眼睛看到是整個世界，想問題也看得長遠。

在國外，我們獨立，我們什麼都要靠自己，我們見識了很多國家的民俗風情，學會了和不同國家的人相處。

這些耳濡目染接受到的生活觀念、消費知識、思維模式是人生很重要的一部分，是不可磨滅的珍貴的寶藏。

另外，在留學前做好足夠的凖備也是很必要的。說起留學前要做什麼，很多人會說要凖備雅思、申請材料，以及趕緊和國內的小伙伴多聚聚。至於碩士階段的課業，等開學以後再說。

很多同學都是這麼想的，但也有很多同學畢業後會懊惱，為什麼當初沒有提前凖備，哪怕提前想想畢業論文寫什麼也好啊！

英國碩士只有一年，課業可以說是比較緊張。很多同學都是，當初設想在英國期間要玩遍整個歐洲大陸，但真來了才發現，連去英國其它地方旅遊都沒有時間。

經歷過的同學們都知道，不論當初雅思考多高分，到了英國都會出現聽不懂的階段。

而且老師留起作業來也是毫不心軟的，看似每門課只有一篇論文，一個presentation，一個小考試，但所有課都加起來呢？那背後就是一次次的熬夜啃書啊。

這個時候可能會想，如果當初在英文上多下點功夫，是不是書就比別人看得快，論文也寫得更順暢？

而且，很多同學之所以畢業論文最後的分數不理想，都是因為之前確定不下來論文內容，導致整篇論文寫下來漏了怯。

其實，這些如果在出國前就能做好或多或少的凖備，對自己這一年都算是值得的交代。

量變產生質變，如果能在出國前考慮到這些，這些積極的改變集合在一起，一定會對你的留學生涯產生積極的影響。

人一輩子的價值不能用月薪和房子去衡量，每個人實現自己價值的方式都不同，但你走的路看過的風景經歷的文化體驗一定會在你的人生中烙下印記。