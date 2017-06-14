你問我答：留學英國改變人生

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問：出國留學一趟，會給人帶來哪些影響？

答：很多同學出國前都會考慮這樣一個問題，花費父母辛苦攢的錢去國外深造，到底能為自己帶來什麼？

我們沒有標凖答案，但能為所有有這樣困惑的同學提供一些曾在英國留學的學長姐的看法，供大家參考。

曾在倫敦威斯敏斯特大學（University of Westminster）攻讀傳播學碩士的吳同學認為，出國留學，受西方教育和文化的影響，最重要的是可以改變一個人對人生觀和世界觀，以及思維方式的轉變。

她覺得，我們從小在中國傳統大環境的熏陶下，潛移默化中對很多事情都有固定的思維模式。但出國發現，原來想法可以那麼的多元化，開始理性分析中西兩邊各有的美好，尊重別人與我們的不同。

從小到大，我們做任何事都深受周圍人的影響，甚至被評判，但在西方文化中，你的想法和做法都是你的自由，他人不會輕易評判。

有些人可能認為這是西方人人情味不濃的表現，在某一方面來說的確如此，但如果有人摔倒在路邊，一定會有外國人過來幫你；如果你搬箱子上台階，也一定會有人出手相助；如果有人做的事情威脅到社區的安全，也一定有人會報警。所以從這一層面來看，英國人反而在助人為樂方面做得更好。

曾在曼徹斯特大學（University of Manchester）攻讀金融與會計碩士的陳同學說，雖然只在英國待了一年，但自己適應各種環境下的能力明顯增強了許多。

"留學得到的不僅是學歷，更重要的是將來自己無論身在何處，都有生存的能力。很多同學出國前從來沒做過飯，回國後四菜一湯根本不成問題。出國前遇到問題依賴父母和朋友，出國後更多的是自己冷靜去想怎麼解決、有沒有更好的辦法、下次應該如何提前預防。"

"出國前，我們覺得自己是生活在中國這個國家的，出國甚至出省都覺得麻煩和費事。但在英國，國界的概念似乎被淡化了，由此帶來的是如果需要更換環境，心理障礙也會小很多。困難大多是想像出來的，當你下定決心去實踐的時候，會發現其實做起來會簡單很多。"

曾在蘭卡斯特大學（Lancaster University）就讀媒體和文化研究專業的黃同學認為見識越多，人越豁達。

他說，來英國後發現當地人都生活得很隨性，有種民族大熔爐的感覺。不同種族、不同民族的人和諧共處，更加懂得尊重不同人的不同生活方式，理解不同國家的文化差異。這些經歷讓他變得更加寬容，更加有耐心，更加懂得互相尊重。

"在英國待著時間越長，越能發現大多數西方人都是心態良好充滿正能量的人，很少去抱怨自己或者他人。他們茶餘飯後的話題都是如何更好的享受生活，嘗試不同的新鮮事物，正面又積極，自己在不知不覺中也深受感染。"

很多留學帶來的影響不會突然而至，而是一點一滴深入你的骨髓。即使畢業回國，這些影響也會伴隨一生。世界這麼大，大家有機會都應該去看看。