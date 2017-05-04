玩轉英倫：以聲傳情——書信朗讀會的魅力

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用朗讀的方式將文學作品朗讀出來不是什麼新鮮事。最近，例如像是《紐約時報》（The New York Times）「摩登愛情」（Modern Love）專欄開設了播客（Podcast），從播客開設以後的第一月開始，客戶訂閲量就一直穩定攀升。很多人表示，用Podcast的方式來演繹普通人的現代愛情故事，令他們覺得很有趣。

刊登在《紐約時報》上的「摩登愛情」專欄，是一個講述普通人愛情故事的專欄。一開始都是由普通的讀者或者由喜歡寫作的人投稿，編輯審稿後覺得有趣就會刊登出來。總的來說，這是一個面向大眾的專欄，裏面的很多文章都感情真實，文字樸實，多數的愛情故事看完以後都令人難忘。所以這個專欄從設立開始以來，就一直受到大眾的歡迎。

也許是編輯部看到了新的機會，所以，他們就邀請了很多名演員，主持人用朗讀來演繹這些有趣精彩的愛情故事。這些故事被錄製成Podcast，放在網站上或者Apple Store的Podcast裏，聽眾們可以輕鬆找到收聽方式，關注每一期的節目動態。

我很喜歡閲讀文字，但我也很喜歡用聲音來演繹文學作品這種方式。

Letters Live（書信朗讀會）

現代人都習慣用通訊軟體來發送信息，而忘記了鴻雁傳書的溫情。但「Letters Live」（書信朗讀會）的活動卻能讓我們漸漸回憶起用書信傳遞信息和情感的方式。

「書信朗讀會」會定期在不同的地方舉辦活動，組辦方邀請了很多英國戲劇屆名人到現場來為大家朗讀書信的選段。

「書信朗讀會」自2013成立，意在讓公眾提高文學和寫作的參與感。組辦方找到了很多名人的信件往來，例如大衛· 鮑伊（David Bowie），夏綠蒂·勃朗特（Charlotte Bronte），甘地（Mohandas Gandhi）等。這些信件通過演員們，例如伊恩·麥克萊恩（Ian McKellen），本尼科克·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch），裘得·洛（Jude Law）和凱利·米洛（Kylie Minogue）的演繹後，感情的傳遞更加豐富飽滿。

書信的內容從家庭生活，文學，戀愛等生活的方方面面，我最喜歡的一段書信是演員湯姆·希德勒斯頓（Tom Hiddleston）和路易斯·布瑞麗（Louise Brealey）朗讀的林肯總統（Abraham Lincoln）和小女孩格雷斯·比德爾（Grace Bedell）之間的通信。

這封信的名字叫「All the ladies like whiskers」。 在這份信裏，小女孩格雷斯·比德爾勸說林肯總統留起鬍鬚，並說女人們都喜歡有鬍鬚的男士，她們也會說服她們的丈夫投林肯一票，讓他當上總統。

在格雷斯·比德爾給林肯總統寫完信之後，她收到了林肯總統的親自回復。這份信並不長，但通過兩位演員的演繹後，它竟然變成了一個完整而且生動的故事，令人印象十分深刻。

從今年的5月27號開始，「書信朗讀會」會在英國的不同城市舉辦室內或者室外的活動。如果你對此也有興趣，不妨也報名參加吧。在現場聽到書信的朗讀，其戲劇張力一點也不亞於一般的戲劇演出。

「書信朗讀會」從2013年開始舉辦活動以來，就一直很受到民眾的歡迎。跟「摩登愛情」一樣，它們最初都是以文字的方式呈現出來，然而通過聲音演繹的方式傳遞出來以後，這些作品和信件又被賦予了新的意義。

我很喜歡聽Podcast，也喜歡聽現場朗誦詩歌和信件。深受莎士比亞戲劇影響的英國文化，從來都不是乏優美的文字和生動的戲劇演繹，沒有那一個民族可以如此深諳其道，讓一部部經典的文學作品，書信和戲劇作品，得以流傳下去。

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