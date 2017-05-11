玩轉英倫：各具特色的倫敦書店

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我知道一說到來英國旅遊必要參觀的景點之一，或者一提到英倫範兒的書店，大家一定會想到電影《諾丁山》裏那間著名的書店。儘管這個書店給大家帶來了不少美好的回憶。但拋開這些陳舊的資訊吧，其實，在英國有意思的書店多不勝數，單就倫敦來說，這樣的書店就已經不少。

水上書店

'Word on the Water' （'水上的字'）書店坐落在倫敦國王十字車站附近的運河上。它其實不能算是一個'完整'的書店，倒更像是一個在遊船上的書攤兒。

這個獨立"書店" 賣新書和二手書，內容包括兒童讀物，攝影和藝術書籍。從書店一角望過去，可以看到倫敦有名的地標性建築，當然，還有永遠繁忙的國王十字車站。

'水上的字'書店坐落在運河上，那一帶雖然地處鬧市區，然而國王十字車站附近的改造工程十分成功。與一般的火車站不同，國王十字車站周圍環境幽靜，步行幾分鐘的路程就可以到達大英圖書館。而且周圍還有著名的倫敦藝術大學圍繞著。聽起來'水上的字'書店頗有嬉皮風格，雖然藏書和交易量無法和實體書店相提並論，然而你偶爾能從這裏淘到好的二手書，而且居住在附近的居民，上班路上沒凖兒也可以稍微停留一會兒，給自己幾分鐘的"閲讀"時間。

世界上最美書店之一

Daunt Books （東特書店）坐落在Marylebone High Street（馬里波恩大街）上那間店，它數度被旅遊雜誌評選為世界上最美的書店之一。

我想它被評為最美書店並不是沒有道理的。一走進書店，你從腳底下出傳來的鞋底在木地板上磨出的咔咔聲響，就能大致感受到它古老的氣息。事實上，它也是我認為最好逛的書店之一。Daunt Books書店裏書籍的陳列方式，讓人一目了然，方便顧客找到自己想買的書籍之外，書店經營者們更是不定期更新熱門書籍，讓你忍不住想要一一打開書架上的書來，將所有的書翻開一遍，探個究竟。

Daunt Books將書籍也按照國家分類，例如你想要找的書是英國作家的，當然你就可以直接去到'英國'這個書架下，在這一區域，你可以找到所有跟英國有關的書，有文學的，旅遊類的，歷史人文類的等等。跟一般書店裏的分類不同，在Daunt Books書店裏，找書不是一件難事兒。

其實我最喜歡Daunt Books裏的地下一樓的區域，在那裏，你的手機會收不到訊號，你也不必受到外界的打擾。你能很輕易地就找到屬於自己的安靜時光，就連身邊的顧客也特別安靜，要在Daunt Books書店消磨一下時光不算難事兒，我的意思是，也許到了最後，你會發現好書太多，難以抉擇到底該買哪一本。

特色書店

倫敦還有很多的書店是專業性和功能性很強的書店。我個人很喜歡的一間書店叫'The Samuel French Theatre Bookshop'。它位於Fitzrovia的店已經在今年4月份關閉，新書店移到了不遠處的Euston Square。這對於很多人來說，是件很難以接受的事實。它的關閉意味著它過去200年歷史的終結。

'The Samuel French Theatre Bookshop' 出售跟戲劇相關的書籍，從舞台劇本，到文藝評論，再到戲劇原著等，堪稱是倫敦最大最齊全的戲劇類書店。在它附近，有著大名鼎鼎的皇家戲劇藝術學院（Royal Academy of Dramatic Art）， 對於學習戲劇類專業的學生來說，這裏是他們閲讀的天堂，我發現那裏常常聚集了學生們在裏面查找資料。然而，十分遺憾的是，因為租金上漲的緣故，書店無法負擔開銷而被迫遷移店面，而且大部分的書籍已經轉成網絡銷售，不會再在實體店裏出現了。

倫敦還有很多有趣的書店，例如有一間專門提供和銷售漫畫書的書店叫："Gosh! Comics', 這裏有不少漫畫書籍。例如，有專門為藝術設計類愛好者服務的書店"Magma Book Shop'，是很多藝術類專業學生喜歡光顧的書店。

你會以為數碼時代下，紙質書籍不再受歡迎。然而，事實正好相反，2016年，全球紙質書籍銷量不降反升，比起來，Kindle的下載量卻在下降。我想，不管你居住在倫敦，還是來此旅遊，抽出一點時間來逛逛這些特色書店們，相信你一定會大有收獲的。

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