玩轉英倫：你不可不知的英國市集生活

我的一位朋友上周來倫敦旅遊，由於她熱愛逛市集和博物館，所以就去了博羅市場（Borough Market）採購東西和拍照。在她剛剛離開後不久恐怖襲擊就發生了，過了兩天後，她自己又一個人前往博羅市場，她說在她心中，博羅市場充滿了學生時代的回憶，但是恐怖襲擊以後，市集的樣子感覺「慘不忍睹」。

市集生活是英國人生活中不可缺少的一部分。發生恐怖襲擊的博羅市集，它的歷史可以追溯到1014年，那時倫敦橋附近有大批小商販，主要賣穀物、魚、蔬菜及日常生活用品等；這些商販在13世紀時，將市場轉移到不遠處的博羅正街，政府為了滿足日益增長的需求，將Jubilee Market和Green Market這兩個獨立市場合併起來，成為了如今這個龐大的博羅市場。

市集的日常

來英國逛市集幾乎是所有旅遊書中都會推薦的一項遊客體驗項目。它代表了一種英國人的傳統的生活方式。除了博羅市場外，倫敦城裏還有很多大大小小的市集，但博羅市場是其中歷史最悠久，佔地面積最大的市集之一，由於它地處市區，交通方便，所以深受遊客們的喜愛。

而且博羅市場除了販賣蔬果，肉食類和海鮮類等新鮮食材，也集合了一些英國傳統有名的咖啡和酒的品牌的商店，遊客們可以選購這些品牌當做手信帶回去。另外市集裏還有很多現做食物的攤鋪，所以除了遊客喜歡來逛博羅市場外，很多當地人也很喜歡來這裏。尤其在周末的早晨，很多人都會約上自己的家人和好朋友，去市場附近吃一頓早午餐，早午餐也是英國人生活中很重要的一部分。

市場.人

我跟市場的連接不僅僅只是去市場吃飯和買食材。我偶爾去市場，也是因為去朋友的食品攤鋪。近幾年來，亞洲食物在英國大受歡迎，受到越來越多的關注。所以，你也可以在市集中看到越來越多的亞洲系街頭食物。因為市場的人流量多，經營者們可以接收到第一手的顧客反饋。所以，有好幾家現在倫敦城裏很受歡迎的餐廳，其實都是從在市場上做流動餐車起家的。

不僅是餐廳老闆，即使是在咖啡館打工的年輕人們，他們也對市場的生活也充滿了感情。我的一位朋友在碩士畢業後，他選擇在市場販賣海鮮為生。很多人都不理解他的選擇，然而他很認真的告訴我們，他很喜歡市場上的那種輕鬆工作的方式。雖然每天為了要去開店，他得在凌晨3點就起牀，凌晨5點之前就要到市集收貨。但相對的，他也能在下午很早就收工，而且和隔壁攤販的經營者們都相處融洽，他不僅避免了朝九晚五的工作方式，而且還找到了適合自己的生活方式。

像他這樣的年輕人不少，很多人也喜歡在市場的咖啡廳裏打工，一部分原因是為了積攢積蓄，一部分是因為咖啡廳的工作流動性大，不被工作合約捆綁。我的好朋友在去美國加州學習戲劇專業之前，她就在博羅市場打工。她說咖啡廳的工作讓她有機會接觸到大量的人群，以及觀察他們的行為方式，對於她學習戲劇來說，是一段必不可少的歷練過程。

生活方式的延續

所以，市集就像是融合了各種人生百態的一個縮影之地。它的生活化和樸實延續了過去英國人的市井生活的一面，但又因為現代城市規劃和有效的管理，所以，市集也呈現出新的生命力。

當上周六（6月3號）晚上的恐怖襲擊發生以後，很多人表示出了對城市安全的擔憂。不過我想博羅市場歷史悠久，它本身就經歷過很多的滄桑和變遷，它有著厚重的歷史感，也從來沒有走出過歷史，它曾經是這樣，我想今後也仍然還會。

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