玩轉英倫：看冷萃咖啡如何俘獲千禧一代

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天氣漸熱，人們手中的咖啡也從熱拿鐵換成了冷萃咖啡（Cold Brew）。冷萃咖啡是什麼？它為什麼會受歡迎呢？你要是不知道這種當下最受歡迎的飲品，你就out了。

冷萃咖啡近幾年在紐約和倫敦等地開始大為流行，連咖啡品牌的連鎖店也販售起來。

如何製作冷萃咖啡

第一次喝到冷萃咖啡是在柏林，當時正值炎炎夏日，在當地朋友的帶領下，我們去了一間他住家附近的咖啡館。這個咖啡館小小的，坐落在街角轉彎處，看上去沒什麼特別。如果不是因為當地朋友的介紹，我自己則不太可能從旅行書上找到這樣一個如此安靜，沒有遊客，甚至不太起眼的咖啡館。然而，就是在不起眼的當地咖啡館裏，我第一次喝到了令人驚艷的冷萃咖啡。

試想一下，在炎炎烈日，不管你是剛從悶熱的辦公環境中出來透透氣，或者是在太陽下暴曬了一陣子後想找一個地方休息一下，總之正當你感到酷熱難耐，或者疲憊不堪時，你擁有了一杯冷咖啡，可能你還沒真正喝到它，不過拿到它時，手中的冰氣已經讓心中的煩躁感減去了一半。而當你開始端起咖啡來喝時，你發現它不僅溫度正好，咖啡味醇厚，口感柔滑，此時的你是否會覺得難耐的酷暑變得不那麼難受了？

這也許就是冷萃咖啡的魔力。

Image copyright Getty Images Image caption 長時間萃取咖啡

你也許會疑惑，它是我們平時喝的咖啡加了一點冰塊在裏面嗎？那為什麼口感卻跟熱咖啡如此不同？

當時第一次喝冷萃咖啡，一杯似乎還不能滿足我，喝完第一杯後，我接著又點了第二杯，實在是怎麼喝都不過癮。因為對冷萃咖啡的味道很是著迷，所以在付完帳以後，跟咖啡店老闆討要製作冷萃咖啡的方法。

聽完咖啡店長的介紹後，我才發現原來它口味獨特，咖啡香氣持久是在於製作過程的細緻，甚至有些繁瑣。

冷萃咖啡的製作過程大約需要12個小時，需要把咖啡粉在常溫的水中浸泡10小時左右時間（根據不同的做法，有不同的時間選擇，有時候還會高達20小時），然後用浸泡後的咖啡粉製作成濃縮咖啡，並將之放在冰塊上面，靜置一個晚上或者一天的時間後，就製作出了冷萃咖啡。

冷萃咖啡的整個製作過程中都沒有用到熱水，所以它跟冷卻後的熱咖啡比起來，從製作手法，口感和咖啡濃度都有著本質上的差異。這也是為什麼冷萃咖啡酸度不高，喝起來香醇潤滑的原因。

Image copyright Getty Images Image caption 濃縮咖啡

它為何受歡迎

自從星巴克推出了冷萃咖啡以後，這種之前極為小眾的咖啡飲品開始逐漸走入大眾視野。

冷萃咖啡從前並不常出現在連鎖品牌店裏，原因之一是因為它製作時間長，而且方法複雜。但因為很多美國的咖啡連鎖店看到了商機，因為從前咖啡的銷量會在夏季下滑，然而推出了冷萃咖啡以後，咖啡銷量不降反升，而且冷萃咖啡因為酸度不高，口感上也似乎正好迎合了年輕一代的品味和風格。咖啡店總是得做出一些調整，來吸引年輕族群的顧客們。

在今年倫敦的咖啡節上（London Coffee Festival）上，你也能從消費者的反應看出這種飲品的大受歡迎。

跟美國和歐洲其它地區比起來，英國的夏季溫度算不上酷暑難耐。然而流行文化跟真正的氣溫其實沒有多大關係，比起穿衣時尚來說，飲食和咖啡的流行文化總是更先行一步，在千禧一代的年輕人中發展起來。

我問到為什麼冷萃咖啡會受歡迎的原因，咖啡店的店長解釋說："因為製作冷萃咖啡不容易，所以我們每天都是限量供應，售完為止。所以一般到了下午兩三點時，冷萃發咖啡就賣完了，你想喝就得等到明天再來。"

"或許也是因為這樣，所以人們會對它產生更大的期待吧"。店長最後笑笑地補充到。

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