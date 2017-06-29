玩轉英倫：那些小有名氣的英國文學人物們

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就在昨天（6月28日），帕丁頓熊（Paddington Bear）的作者邁克·邦德（Michael Bond）因病逝世，這一消息一經發佈以後，網絡上開始紛紛以各種形式悼念這位創作出大名鼎鼎地帕丁頓熊之父。

帕丁頓熊最早於1958年出版，一經出版後，這位長相可愛，性格憨厚，'一幅好心卻總是辦成壞事'的熊就受到了大家歡迎，它為我們帶來過很多的歡樂，它也成為了一個大家熟悉和受到歡迎的文學形像，甚至因為帕丁頓熊的名氣，帕丁頓火車站也成了遊客們來英國參觀的必到景點之一。帕丁頓熊之父邦德先生的離開，讓很多喜歡這只帕丁頓熊的人們感到不捨。

帕丁頓熊的由來

1956年的聖誕節前夜，帕丁頓熊的作者邁克·邦德先生路過位於倫敦市中心的帕丁頓車站（Paddington Station）時看到了一隻孤伶伶的泰迪熊躺在櫥窗裏，於是他將這只泰迪熊買回家作為禮物送給他的妻子。這只泰迪熊成為了邦德先生的靈感來源，他由此創作出了此後家喻戶曉的帕丁頓熊。

帕丁頓熊不僅有文學書籍，更令年輕一代熟悉的是帕丁頓熊的電影和那可愛的公仔。除了帕丁頓車站有一間專門出售帕丁頓熊的專賣店以外，在英國各地的商場和紀念品商店裏隨處可見這位形像憨厚的熊。

帕丁頓熊也總是穿著一雙威靈頓靴子（Wellington boots），其實這個品牌的靴子也廣受年輕人的歡迎。這只憨厚的熊，不管從個性，還是穿著打扮都是地道的 'Made In England'。

英國兒童文學的奇蹟——《哈利·波特》

除了帕丁頓熊以外，還有許許多多的英國文學形像曾經影響過我們。我想最有名的還要數《哈利·波特》了吧。就在不久前，"哈利·波特"迷們在各地特別舉辦了《哈利·波特》出版20週年的慶祝活動。

20年來，《哈利·波特》系列一共出版了7本書，因為書籍的暢銷，還由此衍生出了電影，遊戲和主題公園等不同形式的作品。20年來不間斷的暢銷，令《哈利·波特》成為了英國文學史上的一個奇蹟。

不過，很多年輕一代對《哈利·波特》的投入程度源自於它在我們成長過程中的親密陪伴。現在回想起來，《哈利·波特》陪伴了我們整個從童年到青少年的成長過程，它曾經為我們展開過許多的幻想。

現在每次經過國王十字車站（Kings Cross Station) 看到排隊跟 9¾ 站台合照的人群時都會不禁感慨到，這個站台從來沒有人少的時候，永遠都是在大排長龍。也許你會對觀光客們'人云亦云'的行為有點不以為意，但這些每天無時無刻都存在的'長龍'們也證明了《哈利·波特》系列的受歡迎程度。

英語世界裏最著名的小女孩

不過我不得不承認，儘管帕丁頓熊和哈利·波特名氣很大，它們曾給我的童年和青少年時期帶去過很多閲讀樂趣。但我最喜歡的英國兒童文學裏的人物，還是要屬《愛麗絲夢遊仙境》裏的愛麗絲。這個不小心掉進兔子洞，而開啟了一段奇幻探索之旅的女孩，也幾乎是英語世界裏最著名的女孩形像。

我看過《愛麗絲夢遊仙境》的芭蕾舞作品，它是每一年英國皇家芭蕾的夏季保留演出之一，儘管年年演出此劇，但仍然年年都是一票難求。我還參加過《愛麗絲夢遊仙境》的秘密電影活動，秘密影院舉辦在倫敦廢棄的地鐵站裏，從被要求喝下一罐神秘藥水開始，我就彷彿已經變成了 '愛麗絲'，體驗了一下'夢遊仙境'的感覺，我一直記得跟'瘋帽子'開茶派對時的歡樂和荒謬，也記得被一隻突如其來的假扮老鼠嚇得驚慌失措的慌亂情緒。不管是從書籍，舞蹈，還是真人影院的體驗，每一次我都能不厭其煩的跟著故事情節再體驗一次愛麗絲的奇妙之旅。

《愛麗絲夢遊仙境》這個故事中的人物和語言也成為了英語語言中的慣用語言。例如'Down the Rabbit Hole'. 它被用於形容人們陷入一種失控瘋狂的狀態。

這些抑或憨厚；抑或古靈精怪；抑或是聰明機靈的文學形像們，曾經把歡樂，智慧和愛傳遞給了世界上其他角落的孩子們。而那只原本孤伶伶躺在商店櫥窗裏的泰迪熊，也從沒有想到過，會因為它，世界上多了更多的歡笑，愛和陪伴。

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