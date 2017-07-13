玩轉英倫：丹麥的hygge和咖啡直接貿易

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丹麥語裏的"hygge"在最近幾年大受歡迎，原因是在於它背後的生活方式。

何為"hygge" ？

"hygge" 是丹麥語，為'安逸，舒適"之意。"hygge" 這一單詞最早出現在挪威語裏，它跟英語裏"cosiness"這個詞的意思接近。

只不過，我們現在在使用它時通常已經不做翻譯，直接將它從丹麥語裏拿過來使用，來闡述和表達一種為斯堪的納維亞半島，尤其是丹麥文化裏特有的，放鬆，親近自然，和提倡樂活生活的生活理念和生活方式。

咖啡哲學裏的"hygge"

大約2，3年前，"hygge" 一詞開始被廣泛使用。在英國的書店裏，無處不在的會有介紹"hygge"生活方式的書籍，它們跟介紹丹麥旅遊的書籍擺在一起，令人將丹麥這個國家和高質量的生活方式和品味聯繫在一起。

然而事實上，"hygge"所宣揚的生活方式特別簡單，而且並無固定模式。只要你個人認為舒服開心的生活和交友方式，都可列入"hygge"方式的名單下。只是，因為丹麥人的民族性和地理位置，例如，丹麥的冬季夜晚時長很長，他們也很喜歡在家中點蠟燭，這樣的生活的細節算是"hygge"；丹麥人喜歡跟家人和朋友們一起喝咖啡聊天，他們認為這是"hygge"；在夏天來臨時，丹麥家庭出遊去海邊度假時，他們喜歡用炭火烤棉花糖，他們也認為這是丹麥人獨有的"hygge"生活。

在我聯繫到丹麥最大的咖啡連鎖品牌店之一的 Coffee Collective 的創立者和經營者彼得·杜邦（Peter N. Dupont）時。彼得告訴我，咖啡在丹麥人的日常交際和生活中扮演著極其重要的角色。

2007年，當彼得跟同伴們一起創立這個咖啡品牌時，他們的想法很簡單，只是想要創立咖啡產業裏透明的直接貿易模式。他們想要親自去咖啡豆莊園挑選咖啡豆，確保他們製作的每一杯咖啡都能保持在較高的水凖。10年過去了，他們發現，原來大家對于丹麥咖啡的喜愛，不僅只是因為咖啡質量的本身，更是源自於對"hygge" 生活的聯想和嚮往。

直接貿易

"直接貿易"是否會給咖啡原產國帶來公平服務？

但令我感到好奇的是，在彼的咖啡品牌的網站上，他們提到了"Direct Trade"（直接貿易）這個概念，而取代了Fair Trade（公平貿易）。彼得介紹說，他們採取'直接貿易'的做法是：每一年主要經營者親自去拜訪咖啡豆供貨和生產廠家，是為了直接付給他們費用外，也確保他們能親自挑選到質量較好的咖啡豆。

儘管，彼得說，他們直接與咖啡製造商交易的這種商業模式，可以保證比'公平交易'模式多出25%的價格給咖啡豆供貨商。但咖啡豆原產國，例如埃塞俄比亞，肯尼亞和巴西等國，仍然面臨著因為氣候變化給他們的咖啡豆出口帶來的負面影響。

出口咖啡豆的國家中，大多分佈在非洲，中南美洲國家。而一直以來，儘管'公平貿易'原則之一是為了保證工人們的薪資和工作條件得到保障。但仍有一些地區有使用童工和工人的工作環境條件差等問題出現。當我在問到彼得，當他每一年去拜訪咖啡豆製造商時，他是否有發現上述提到的這些問題。

彼得說，他說他的確有在考察中看到咖啡豆莊園的工人們工作環境艱苦的情況。所以他認為推動"直接貿易"的方式比'公平貿易'會更能讓咖啡原產國的工人們受惠。他們希望通過去工廠的實地考察，而直接了解和關心工人們的工作環境。

在我所接觸的hygge文化中，我發現丹麥人所提倡的人與人之間的良性互動，是hygge生活方式的核心理念。當我們習慣於用社交工具來完成人與人的溝通和交流時，或許我們可以學習丹麥人的hygge生活方式，那就是我們能放下手機，跟朋友和家人一起喝一杯咖啡， 花時間陪伴彼此，用心傾聽對方的對話。

想要一些真誠的交流和快樂的體驗並不難，或許一杯咖啡就能獲得了。

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