玩轉英倫：埋藏在倫敦地鐵下的寶藏們

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因為英國修建Crossrail，一些原本埋藏在倫敦城市下的珍貴文物首度被發掘出來。

塵封已久的歷史

倫敦，作為歐洲最古老的城市之一，它本身就有著豐富的歷史。無論是從建築；文化；科學；還是人文地理，它都有著歷史的厚重感。

但同時倫敦也是一座很'新'的城，它現在仍是世界上最受遊客歡迎的城市之一。根據專業旅遊雜誌Condé Nast Traveler的統計，在2016年全球最多訪客量的城市排名中，倫敦位居第二，達到1988萬過夜人次的訪問量，在受歡迎程度上，僅次於泰國首都曼谷。

然而，就是這樣一座古老的城市，因為倫敦新的地鐵線路Crossrail的修建，而讓考古學家們開始了新的探索。考古學家們和工程人員們在此過程中發掘出從前未曾被人發現的秘密通道和文物，它們為這座古老而又神秘的城市再度披上了一層神秘的面紗，但也因為這些不同時期的化石，人體骨骼和文物的發掘，考古學家和歷史學家才得以更加清晰和完成的了解這座城市的歷史和變遷。

Crossrail 工程被看作是近年來歐洲最大的工程建築項目，但也被考古學家們認為是最大規模的一次考古挖掘。根據美國《國家地理雜誌》( National Geographic Magazine ) 的介紹說，自從2009年，Crossrail工程開工以來，40個工程點累積發掘了上千件古物，橫跨了近7000年的歷史。

幾世紀以來的移民歷史

在為修建Crossrail打地基之前，Crossrail的首席考古學專家，以及整個考古學專家組就開始了充分的調研。他們規劃出了一個大致的地下洞穴圖，以確保Crossrail工程不會破壞到這些文物，以及墓地。

我們現在居住的倫敦，跟幾個世紀前比起來，地平線高出了很多，這跟城市的改擴建和不斷的修繕有很大的關係，同時和河牀和水位線上漲也有關係。在Crossrail的修建過程中，最大的一個考古發現工程是位於利物浦街車站附近（Liverpool Street Station）的一個大公墓. 因為在16-17世紀時，倫敦整個城市受到瘟疫的困擾，很多人死於瘟疫，因為人數過多，當時的政府官員臨時修建了一個能容納上千人的公墓。在開鑿Crossrail的過程中，這個公墓被發掘出來。

不僅如此，考古學家從被發掘出來的其他眾多的人類骨骼中獲取信息，例如，14-15世紀的人，他們的牙齒大多有病症，而且還有可能倍受腰痛苦擾，那是跟當時人們大量從事體力勞動有關，所以，人的脊椎和骨骼受到了體力勞動的壓迫而變形。但從15世紀的後期開始，因為受到了瘟疫的影響，從骨骼的化驗中可以看出，當時的人們患病集中在他們的上半身。

同時，從這些人體骨骼和微量元素的化驗中，考古學家們還發現，在這批被挖掘出來的人物骨骼中顯示，有一半人來自倫敦以外的地方，有些人則可能是從被蘇格蘭地區遷移過來。早從14世紀開始，倫敦就是一個充滿了外來移民的城市，跟今天我們所看到和感受到的多元化的倫敦並沒有太大的不同。

倫敦，仍有很多不解之謎

不過，地下挖掘工作開啟了很多塵封的歷史之外，也同時提出了很多問題。例如："是什麼樣的原因，讓當時深受瘟疫困擾的城市，在1665年之後徹底擺脫了瘟疫的襲擊？"

可能這些被挖掘出來的人體骨骼現在已經無法再一一確認身份，但考古學家仍然從他們身上找到了許多訊息，並且辨認出一些當時社會重要人物的個人身份。

幾年前，我有一次在倫敦地鐵廢棄的隧道裏參加《愛麗絲夢遊仙境》的真人影院的經歷，在舉行'茶派對'的場景的地方，就是一個廢棄的像是地鐵站入口的拱門裏，有時你還能聽到頭上有地鐵或者火車開過的聲音，偶爾你也能看到當年廢棄的地鐵鐵軌在你腳下。

然而這些跟這些塵封已久的文物比起來，仍然不算什麼。因為這段橫跨倫敦東西面，並且延伸至外倫敦的新路線Crossrail的修建，和由此的考古發現，讓整個倫敦，甚至整個英國的歷史，更加豐富了起來。

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