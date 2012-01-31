Image caption 學費漲價第一年申請人數下降。

英國大學學費今年開始漲價，申請大學的英國本地學生人數下降近9%。

英國大學和學院招生服務中心（Universities and Colleges Admissions Service, UCAS）公布的數據顯示，英格蘭的學生受害最大。

申請今年，也就是漲學費的第一年開始上大學的英格蘭學生下降了9.9%。

蘇格蘭學生上蘇格蘭大學不需要交學費，申請人數比去年減少1.5%。

威爾士學生大學學費受到政府補助，申請人數只小幅下跌1.9%。

英格蘭大學本地學生本科學費從今年9月開始上漲，最高漲到每年9,000英鎊，是原來的三倍。

計算數據

大學和學院招生服務中心的數據顯示，有462,507名英國學生申請今年秋天開始上大學，比去年此時減少8.9%，去年此時的申請人數是506,388人。

如果將本國學生和海外學生的申請人數一並計算，今年的總體申請人數減少了7.4%。

教育專家警告，英國大學學費上漲可能對申請人數造成影響，

但是招生服務中心表示，如果將人口年齡的因素計算進去來分析申請人數的增減，那麼英格蘭實際申請人數只減少了1%。

代表英國大學校長的英國大學組織（UUK）表示，申請大學人數的下降“遠比許多人預期的要少很多”。

英國全國學生聯合會（NUS）表示，經濟衰退，年輕人失業率高漲，再加上大學學費漲價，對年輕人有深遠的影響。