Image caption 很多學生都希望在學費增加之前上大學。

一所位於倫敦的大學因今年錄取過多的英國本地大學生而被罰款將近600萬英鎊。

倫敦都市大學（London Metropolitan University）表示，由於很多學生都希望在學費增加之前上大學，該院校比應該錄取人數多招收了1500名學生。

倫敦都市大學收到了英格蘭高等教育資金局（Hefce）的罰款590萬英磅的通知。

這個罰款額超過去年最高罰款額的兩倍。

《泰晤士高等教育》雜誌報道說，一些人認為高達25,000人是通過這種方式被超額錄取的。這樣就意味著今年的罰款額創下歷史之最。

去年，英格蘭高等教育資金局共罰款850萬英鎊。當時，南岸大學（South Bank University）被罰款220萬英鎊，是當時的最高罰款額。

倫敦都市大學的副校長吉利斯（Prof Gillies）本周致信給工作人員，對發生的事情做出解釋。

他說，在學費上漲之前，很多學生都著急入學，倫敦都市大學是很多非計劃性地超額錄取的英格蘭大學之一。

很多大學要最後通過「Clearing」（清算）的方式，讓沒有考到理想分數而未能拿到大學入學許可的人，填滿這些大學的剩餘名額。

他對BBC說，「大學有義務接受一些檔次低的學生。我們一直以來都是有很多「清算」名額的大學校，我們也為能夠給學生提供機會感到自豪。」

吉利斯還說，「在最後一分鐘，很多學生都急切入學。然而我們超過了應該錄取的人數，所以我們只能去面對，並意識到我們有義務錄取目標人數。我們會改革自己的系統。

政府方面表示，過多錄取學生就會讓政府需要提供更多的學生貸款以及助學金，從而給財政帶額外壓力。

從今年秋季開始，在英格蘭上大學的學生需要支付高達9000鎊的學費。政府鼓勵一些大學收取低於7500鎊的學費，並會為這樣的大學提供更多的錄取名額。