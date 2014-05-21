Image caption 英國高校每年吸引眾多中國學子

問：我現在大一，想大學畢業後去英國留學讀碩士，那麼在大學期間，也就是申請前期需要做那些凖備呢？

答：出國留學，無論對誰來說，都是人生中的一件大事，它也許是今後人生軌跡中的重大轉折點。因此，前期的凖備、研究、實行都是非常關鍵的。

在選擇院校和攻讀的專業上，可以先根據自己的評估來選擇幾所學校。包括專業背景、興趣愛好、未來職業以及長遠目標等等。

首先，你心目中的理想大學大致應該在什麼檔次、什麼地理位置、學費多少以及課程設置如何，挑出5-10所自己最滿意的學校，這是一件需要花費大量時間的事情。

在選擇這些學校的過程中，大部分學生都會很在意排名情況，綜合排名、專業排名、就業情況、教學品質都是需要考量的因素，但也一定要理性對待這些信息。根據自己的水平，實事求是地選擇適合自己的院校。

其次，在確定自己碩士的專業方向後，雅思、專業課程以及相關的實踐經歷就是接下來需要花費整個大學時間來凖備的東西。

大部分英國學校對申請碩士的學生在雅思上的要求通常是6.5，但比如法律、新聞、翻譯等專業的要求會更高，7或則7.5。申請者需在確定學校後，認真看清申請要求，進而充分凖備。

本科的平均分也是英國學校非常看重的一項，如果本科的學校非211或985，那麼在專業課上多下功夫，提高平均分也勢必會為申請者增加一些優勢。也就是說，也許很多大學生對待成績覺得能過就行，但如果想出國，那對成績一定不能懈怠。

另外就是實踐經歷，國外的學校是非常看重這一點的。有申請新聞專業的學生回憶，遞交申請後，曾接到心儀學校的電話面試，對方對申請者的實踐經歷非常感興趣，整個電面20分鐘，對方提的問題都是關於申請者在實踐中學到的東西和一些心得。

所以，如果假期有時間，何不妨去找找實習，融入社會的工作一下？

出國留學不能僅僅是奔著洋文憑而去的，更重要的是根據自己的職業發展目標，學習先進的知識和技術，培養國際化的視野和觀念，鍛煉忍耐力、意志力等等。

所以，申請者只有注重全面提升自身的綜合素質，才能申請到自己滿意的學校，才能使洋文憑錦上添花，真正提升就業競爭力，這也將會給你的人生帶去寶貴的人生財富。