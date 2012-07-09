留英訪談：華人入選皇家美院夏季展

最近，中國藝術家餘曉的抽像繪畫作品正在皇家美術學院（Royal Academy of Arts）夏季展中與英國公眾見面，受到一定程度的關注。餘曉接受子川專訪，談到自己在英國的求學經歷，以及藝術之路的艱辛。

杭州女孩餘曉是倫敦藝術大學旗下中央聖馬丁藝術學院（Central Saint Martins College of Art and Design）的美術碩士專業（MA Fine Art）畢業生。

餘曉在中國美術專業本科畢業後，當了幾年的教師。後來，有一次到英國度假，看到這裏林林總總的美術館、藝術館，被濃厚的藝術氣氛所吸引，堅定了來倫敦深造的決心。

談到選擇聖馬丁學院的初衷，餘曉表示，這所學校久負盛名，也聽說它的教學方式比較自由，給學生開放的創作空間，就像在培養職業藝術家。

儘管如此，初到倫敦的她卻有所不適應，因為之前所受的教育有太大的不同。

「上課時沒有人給你具體方向、告訴你應該怎麼做，導師只是教你一個如何去做研究和幫助你達到創作目標的方法，所以一開始的確有些掙扎」，餘曉坦言。

在幾位老師的悉心幫助下，她逐漸適應了聖馬丁學院的教學方式，對自身的創作有了認識和理解。

皇家美院夏季展

餘曉從聖馬丁學院畢業之後，參與了英國本地或者華人策展人組織的一些展覽，今年還獲得英國皇家美術學院（Royal Academy of Arts）夏季展的青睞。

面向全球藝術家徵集作品的皇家美術學院夏季展是世界最大的此類展覽之一，今年有1萬多位藝術家參與初選，最後只有100人的作品獲得展出。

能夠入選這個展覽，餘曉感到非常榮幸。「這個展覽對我來說是非常難得的機會，因為能夠有機會與一些當代知名藝術家面對面交流、得到權威建議，這些對我今後的創作都有幫助」，她說。

在讀書的時候，餘曉就確定了自己的創作方向—以丙烯和油畫為主的抽像繪畫。

餘曉介紹，她的純抽像作品「以綠色系為主，加以略帶中性和冷靜的配色，希望通過多種平面空間的組合，打破人們常規的視覺透視邏輯；同時，在各種屏幕空間之間的矛盾關係中製造一種具有張力的空間和速度結合的平衡」。

因為打破常規，她也在每一幅作品中給觀眾製造可供推敲的點。

餘曉解釋：「創作靈感的源泉是對瀑布的理解，因為瀑布雖然往往表面上呈現出磅礡氣勢，水流的紋理又非常柔和，並且帶著時間和速度的節奏感，而這正是我要尋找的剛與柔的結合，就把這種元素簡化後運用到作品中」。

堅持不懈

那麼，作為華人藝術家，在英國發展事業遇到的困難有多大？

餘曉遭遇過被拒絕，比如，去年她申請皇家美術學院夏季展就被拒，在不懈的堅持下才終於在今年如願以償入選。

她感慨道：「藝術是我的理想和追求，這是一條真正艱難的道路，所以非常需要堅持走下去的決心與恆心」。

餘曉說：「當年選擇這條路是因為從小就想成為藝術家的夢想，挺難的，但是我會堅持走下去，不停地努力，每次過程中都會發現一些新東西來發展自己的作品」。

「每次參加展覽都會認識一些業界人士，就可能有機會受邀參加下一個展覽，我覺得這是不斷提升自己的絕好機會」，她說。

[an error occurred while processing this directive]