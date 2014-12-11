英情報機構打擊黑暗網絡清除孌童癖圖片

Image copyright Image caption 英國當局宣佈新策略，嚴厲對付孌童癖犯罪行為。

黑暗網絡（Dark net，又稱：暗網、黑暗網路）一直以來都被指為不法之徒藏污納垢、交換非法材料的地方，其中，性侵犯兒童等孌童癖材料更佔了一大部分。現在，英國當局宣佈新策略，嚴厲對付這種犯罪行為。

英國首相卡梅倫宣佈，英國的情報和對付有組織犯罪活動的專家將聯手採取打擊行動。

他表示，有關方面將成立一個包括政府通訊總部（GCHQ）以及國家打擊犯罪調查局（the National Crime Agency，NCA）的機構，追緝那些在網絡上活動的孌童癖者，力度就猶如打擊恐怖分子一樣。

推出新法

卡梅倫強調，成立新組織是當局清除網絡上那些「令人反胃」的圖片的努力的一部分。

據悉，當局也將在晚些時候推出新法律，打擊相關的網絡欺凌活動。

所謂的「黑暗網絡」是指那些不為一般用者所接觸的部分，除非有特別的軟件、設置，以及相關認識，否則很難使用。

英國首相府說，新機構將負責分析、清除大量的兒童受侵犯圖片。

法律內容

首相卡梅倫強調，雖然在公開網絡上刪除這類圖片的工作已經取得一定的成效，但是，黑暗網絡仍然是一個需要解決的問題。

至於立法方面，首相府已經表示，新法規通過之後，在英格蘭和威爾士地區，任何年滿18歲的人如果跟16歲以下的未成年人士互通信息，而其本質牽涉性方面問題，或者通訊是為了讓有關兒童發出牽涉性的信息，這類行為均屬違法。

目前，英國有不同法律處理這些問題，但是，首相府方面認為目前仍然存在一些「灰色地帶」，導致司法困難，因此有成立新法的必要。

（編譯/責編：顧垠）