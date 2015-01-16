巨型折紙船在南倫敦公園下水

Image copyright Image caption 巨型折紙船下水後能支撐一個人的重量

一艘英國工程師製作的巨型折紙船在倫敦公園的划船湖下水，為「大爆炸」展覽會（The Big Bang Fair）進行宣傳。

這艘巨型折紙船長約3.7米，不過製作過程中卻使用了將近100米長的紙，還有膠水和膠帶，總重量達100公斤。

巨型折紙船在托特納姆大學技術學院（Tottenham University Technology College）的學生幫助下，在南倫敦的薩瑟克公園（Southwark Park）的划船湖正式下水。

巨型折紙船下水後能支撐一個人的重量，下水兩小時之後完好無損，只有底部一點點潮濕而已。

處女航的掌舵者正是19世紀英國工程師布魯內爾的第七代孫女莫文娜·威爾森（Morwenna Wilson）。

Image copyright Image caption 巨型折紙船在學生幫助下正式下水

32歲的莫文娜·威爾森自己也是工程師。

她說，「我們家人對工程學特別有緣，我真心希望年輕人能了解這個職業可以打開一扇機會和冒險的大門。」

19世紀英國工程師布魯內爾設計了許多建築、橋樑、鐵路和遠航船隻。

促進年輕人學習和從事科學技術的「大爆炸」展覽會3月11至14日在伯明翰國家展覽中心（NEC）舉行。

（編譯：友義 責編：顧垠）