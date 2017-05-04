新加坡真是全世界生活成本最高的城市嗎？

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新加坡的收銀員有個習慣：無論你想不想要，他們都會把收據塞到你手裏。因此，每個新加坡公民清理自己的錢包或手袋時，都會發現原本放錢的地方被一疊疊的收據取代。毫無疑問，這是一座生活成本高昂的城市。

但究竟是不是全球最高呢？這恐怕有待商榷。

視角差異

上月，當《經濟學人》旗下的Economist Intelligence Unit（EIU）發佈《全球生活成本指數》（Worldwide Cost of Living index）時，素有"獅城"之稱的新加坡登上了各大媒體的頭條。然而，這個指數的設立其實有著非常具體的目的：它是為了方便企業人力資源部門了解員工到海外出差或工作的成本，而這些人往往都是高收入群體。

可以這麼說，那些可以享受報銷待遇的人花錢的方式肯定跟普通人不同。當新加坡2014年首次登上該榜單首位時，這個城市國家的副總理尚曼達（Tharman Shanmugaratnam）表示，該指數並沒有真正反映當地的生活成本，主要體現的其實是外國人的奢侈生活。這個指數涵蓋的商品包括："進口奶酪、菲列牛排、博柏利雨衣、影院最好的座位、高檔餐廳4人餐。"他說。

EIU對該指標的局限性早有預料，而其作者喬恩·考普斯泰克（Jon Copestake）也承認的確存在"高端化"的問題。沒有一部法律強迫任何人購買他們列舉的商品，尤其是讓住在赤道上的人購買棉衣。"世界上的任何一個城市幾乎都能找到便宜貨，也可以住在比我們統計的更便宜的地方。"考普斯泰克說。

不同選擇

如果你不像銀行家那樣揮金如土，在新加坡能節約多少錢？一群來自新加坡國立大學李光耀公共政策學院的學者自己製作了一個指數，將外國人與本地人區分開來。他們發現，對外國人來說，新加坡大約是全球生活成本第4高的城市。但對於"普通本地人"來說，實際成本位列48位，位於里斯本和匹茲堡之間。

在EIU的指數裏，新加坡之所以遠超其他大都市，都是因為汽車購買成本高昂。當地政府通過政策手段大幅提高了汽車購買費用，借此減少汽車數量，防止交通擁堵。花費大約7萬美元卻只能買一輛低配版入門車款鈴木雨燕（Suzuki Swift），這實在令人大跌眼鏡。

但在這樣一個公共交通和出租車既便宜又可靠的緊湊城市裏，不買車是個非常合理的選擇。事實上，對比之後反而會發現，其他城市的出行成本高於新加坡。在新加坡從事營銷工作的大衛·沈（David Shen）去年12月去澳大利亞時就對當地昂貴的出行成本感到驚訝。

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡的公共交通和出租車既便宜又豐富——所以汽車往往並非必需品（圖片來源：Getty Images）

"如果你（在澳大利亞）乘坐出租車或優步出行，價格真的很昂貴。"他說。

在新加坡當地旅行的成本其實很合理，很多外國人最終都在出行方面省下了錢。

"我一個月在出租車和地鐵上的花費大約250新加坡元（178美元）。我最近算了一下，這大約是我在美國用於買車和保險費用的一半。"來自美國的新加坡內容製作公司Click2View創意總監傑裏米·麥基（Jeremy Mackie）說。

Image copyright Alamy Image caption 作為知名的全球金融中心，新加坡生活成本很高——但真的像傳說的那麼高嗎？（圖片來源：Alamy）

不過，考普斯泰克表示，如果扣除汽車成本，新加坡在EIU指數中的排名也只會降到第9。他指出，很多生活成本高昂的城市往往會經常上榜。而且，如果一座城市年年上榜，恐怕還是有原因的。

"依我看，這其實是個很直觀的好指標，可以幫助人們用美元比較城市之間的生活成本差異。"他說。

他表示，新加坡還有很多昂貴的項目，尤其是雜貨、服裝、食品和飲料。

並不都是酸葡萄

食品和飲料方面也有一些爭議。在新加坡，每人每頓飯的花費很容易達到數百美元，尤其是當你想喝點紅酒時。但同樣地，用不了5新加坡元（3.57美元）也可以吃得很舒服。事實上，新加坡號稱擁有全世界最便宜的米其林星級美食。

雖然新加坡的外國人喜歡埋怨這裏的葡萄價格昂貴，但其實還有一些更便宜的選擇。你可以找到減價甩賣的優惠。如果在小攤上坐塑料凳子，大約只需要5美元就可以喝到新加坡釀造的玻璃瓶裝的虎牌啤酒。

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡大廚陳瀚銘（Chan Hong Meng）在他的米其林星級油雞飯攤位前（圖片來源：Getty Images）

在其他生活成本高昂的城市，餐飲費用似乎更高。圖形設計師大衛·沃爾克（David Walker）最近從新加坡搬到蘇黎世。他表示，蘇黎世的酒精飲料價格經常比新加坡還貴。花20美元甚至更多的錢買一杯雞尾酒並不罕見。新加坡有很多便宜的食物可選，蘇黎世卻並非如此。

"蘇黎世沒有這種渠道，根本沒有便宜的東西可吃。"他說。

房價上限

另外還有房價。對很多人來說，這都是進行個人財務規劃時最令人頭痛的問題，但卻並未包含在EIU的研究中（如果納入這一指標，香港可能會排名榜首）。

新加坡的外國人往往會住在私有公寓裏，這種房子價格很貴——在熱門的River Valley地區，一套三居室公寓的租金起價約為4,000新加坡元（2,850美元），最高可達7,000新加坡元甚至更高。但超過80%的新加坡人都住在政府補貼的公屋裏。

這些公屋與西方社會常見的公屋完全不同，在這座寸土寸金的城市，這成為了中產階級的標配。公屋可能很簡單，房主也可以按照自己的意願改造它的舒適度，而市中心的三居室公屋租金約為2,500新加坡元。但私有產權的公寓往往擁有游泳池和網球場等更多設施。

Image copyright Alamy Image caption 很多人以為新加坡吃的東西很貴，但其實在新加坡吃一頓不錯的飯比很多城市都便宜（圖片來源：Alamy）

購買公屋需要滿足一些附加條件，但大衛·沈表示，從財務角度來看，這麼做很划算。另外，新加坡人可以使用強制退休儲蓄來支付租金，所以很多人其實感受不到這筆費用。

"在他們的生活中，這並不是一筆很大的開銷。"他說。

與之相比，悉尼一套不能住人的房子最近以196萬美元的價格賣出，更不要說倫敦和舊金山了。

所以，如果你去新加坡旅行，或者到那裏居住，不要為那裏的物價感到苦惱。在新加坡生活並不便宜，但也未必非要花錢如流水。

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