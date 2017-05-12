日本一大怪：發獎金讓員工提早下班

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今年2月，東京公關公司Sunny Side Up宣佈員工可以在每月的最後一個星期五提前下班。

可問題是，竟然沒人主動享受這項"福利"。雖然該公司正式宣佈了這個消息，但所有人似乎仍然堅持坐在辦公桌前。

"（讓員工提前下班）不是日本人的風格。"該公司全球溝通部負責人Ryuta Hattori解釋道，"在日本的職場文化中，我們工作都很努力，工作時間都很長，沒人提前下班。沒人這麼幹。"

Image copyright Getty Images Image caption "獎勵星期五"活動從今年2月開始啟動（圖片來源：Getty Images）

這個想法是為了響應日本政府2月24日啟動的一個新項目，目的是解決該國臭名昭著的加班文化。按照原計劃，每個月都會舉行一次"獎勵星期五"（Premium Friday）活動，鼓勵員工下午3點離開公司，希望通過為員工增加一些自由時間來減輕工作壓力。但實際執行起來卻沒有那麼容易。

Hattori公司的口號是"快快樂樂"，但為了讓員工提前下班，他們卻不得不採取一些激勵措施。"我們得給他們發獎金。"他說。

同意在"獎勵星期五"下午3點離開公司的員工可以獲得一個3,200日元（28美元）的紅包。有的人去居酒屋喝酒，還有的人跑去踢球。

不過，其他公司裏仍有很多人對提前下班滿懷疑惑。雖然提前下班對其他國家的員工來說是一種榮耀，但在日本，"獎勵星期五"項目卻引發了一些焦慮。該國原本希望通過這種方式讓經常加班的民眾放鬆一下，但實際上，這反而凸顯出勞動者被過度壓制後表現出的無奈狀況。

老闆先走

周二下午，時間已經很晚了，Gian Nomachi在日本兵庫縣一個醫療研究園區外推著一個放滿空便當盒的推車。員工們要離開辦公桌去吃午餐，而她的工作則是為他們配送午餐。

Image copyright Getty Images Image caption 很多日本人都會工作到夜間，每天工作時間長達12至14小時（圖片來源：Getty Images）

"我想參加'獎勵星期五'，但根本沒門。"26歲的Nomachi邊說邊把顏色各異的便當盒放進貨車車廂。"這根本不可能，不可能早下班。"

她表示，如果老闆也和員工一起提前下班，她或許會這麼做。但在此之前，沒有人敢先打卡下班。

日本上智大學管理學教授Parissa Haghirian表示，這是日本人的普遍觀點，在這裏，無論有沒有加班費，員工們都會工作很長時間。

Haghirian表示，部分原因在於勞動力短缺，所以大家都會加班。"日本人工作時間這麼長有很實際的原因……畢竟能夠工作的人不夠多。"他說，"在人手不夠的公司，你不能說自己應該回家，因為你們根本沒有足夠的人來完成任務。"

Image copyright Eric Barton Image caption 日本拉麵店裏500日元（4.58美元）一碗的拉麵吸引了那些勞累了一天想快點吃頓飯的職場人士（圖片來源：Eric Barton）

但日本的高強度工作文化也蘊含著極大的危機，導致政府不得不採取行動。由於工作過於拼命引發了一系列死亡事件，使得日本人對工作的迷戀受到廣泛關注。日本人把這種現象稱作"過勞死"。

24歲的廣告高管Matsuri Takahashi 在2015年聖誕節當天跳樓自殺引發了巨大反響。她之前保持著一個月加班100多小時的高強度工作狀態，死前還給母親留下一張紙條，上面寫著："為什麼做點事這麼艱難？"

那一年，像她那樣因為過度工作而死亡或自殺的日本職場人士達到2,159人。去年10月，日本政府發佈的一份報告顯示，該國有四分之一的公司存在每月加班時間超過80小時的員工。按照這種工作強度計算，日本政府認為這些員工都很有可能出現"過勞死"。

為了應對這種狀況，日本首相安倍晉三希望尋找各種方式減輕日本人的工作壓力，包括從2月開始鼓勵員工參加"獎勵星期五"活動。

兩個"獎勵星期五"過後，很少有公司參與其中。上月，"獎勵星期五"恰逢該國的櫻花季，當地人和遊客都會在這段時間前往公園和寺廟賞櫻。但那天恰好也是日本會計年度的最後一天，所以很多公司都會異常忙碌，無法讓員工提前下班。

披薩連鎖達美樂（Domino）甚至認為，沒有參加這項活動也沒什麼大不了。他們啟動了一項名為"疲憊星期一"的廣告宣傳活動，提到了那些錯失"獎勵星期五"之後在星期一早晨垂頭喪氣回來工作的員工。

沒人先走

只要同事沒走，你就會面臨社會壓力，因此，人們往往會等到晚上才會離開。即便開展了"獎勵星期五"這樣的鼓勵措施，依然不太可能改變這種現狀。

Image copyright Getty Images Image caption 儘管時間已經很晚，而且已經天黑，但可能還有很多人在東京這些燈火通明的大樓裏工作（圖片來源：Getty Images）

外籍人士的處境更加艱難，他們很難適應日本的職場文化和職業規範。Haghirian表示，多數外國人最終也會在日本公司裏加班工作。西方企業往往很早就開始一天的生活，比如早晨6點左右，隨後工作10小時或12小時。

"但他們至少不像日本人這樣工作到夜裏。"Haghirian說。

儘管是由首相親自發起的項目，但"獎勵星期五"卻並未真正推廣，甚至連政府部門也不例外。就像很多日本員工一樣，神戶市政廳的員工早晨9點鐘聲敲響時開始工作。到了中午和下午1點，鐘聲又會再次敲響，表示午飯時間。但多數員工都會很快吃完飯，然後返回辦公桌。

到了下午5點，鐘聲再次響起，表明全天工作結束。但沒有多少人起身離開。一直到晚上9點，最後的鐘聲響起後，他們才會真正下班回家。不過，還是會有很多人留在公司。

神戶市長Kizō Hisamoto表示，他希望改變這種現狀。他很支持"獎勵星期五"以及為了降低工作壓力採取的各種舉措。但他的市政廳員工不肯參與其中。

"我們有責任滿足公眾的要求。"Hisamoto說。他現在已經開始著手減少員工的加班時間。

根據日本經濟產業省的數據，目前已經有130家公司宣佈加入這項計劃。但政府尚未收集到這些公司加入後的具體情況，以及他們是否允許所有員工享受休息待遇。

在Hattori的公關公司，工作節奏並未僅僅因為員工提前下班而放慢。相反，Hattori發現他自己在第一個"獎勵星期五"接到了很多電話。所以，當所有同事都出去踢球或喝酒時，他自己卻仍在加班工作。"沒錯，"他承認道，"我不得不工作。"

但在今年3月，整個辦公室都在"獎勵星期五"當天關閉。這一次，該公司不需要再通過獎金來鼓勵員工下班回家，但上班族和小時工仍會獲得報酬。Hattori表示，他和他的同事有的出去喝酒，有的看電影，還有的去了美容沙龍。

Hattori的公司本月在"獎勵星期五"中的做法受到人們的推崇。據當地媒體報道，就連日本首相也在下午3點凖時離開辦公室去過周末，這是他去年8月休假之後第一次這麼做。

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