像幼兒一樣思考或許是成功的關鍵

Image copyright Alamy

保羅·林德利(Paul Lindley)在自己的餐桌上擺了一排色彩明亮的冰沙,然後轉向他旁邊的一群孩子,問道:"哪一個最好?"

他的兒子派蒂(Paddy)指著其中一種水果冰沙,果斷地說道:"紅色那個。跟我的消防車一樣紅。"雖然只有4歲,但他的話卻十分堅定。於是,林德利決定把自己的兒童食品公司的首款產品命名為"The Red One",完全採用紅色包裝。

品牌顧問完全不認同這種做法,甚至用"瘋狂"來形容他的計劃。他們對他說,粉色、綠色和棕色才能傳遞出他的產品想要表達的"有機"信息。他們堅持認為,鮮艷的顏色會表達錯誤觀念。但林德利卻執意迎合兒童的想法——他還將同樣的模式應用到品牌之外的其他領域。

像孩子一樣自信

由於之前沒有任何商業經驗,而且只有25,000英鎊(32,339美元)本金,所以林德利知道自己必須大膽地展現自信,才能說服廠商和超市與自己合作。

Image copyright Ella』s Kitchen Image caption 在創辦自己的兒童食品公司Ella's Kitchen時,保羅·林德利試圖借鑒四歲兒子的想像力和自信心(圖片來源:Ella's Kitchen)

"我從孩子那裏得到了靈感,他們剛剛來到人世不久,經常滿懷自信地引吭高歌或者展示自己的繪畫作品。"林德利說,"成人世界總是顧慮重重,擔心破壞規矩或風俗。"相比而言,"兒童的思維不受限制,他們滿懷自信,想像力也十分豐富。"

對於這位50歲的企業家來說,效仿兒童的思維模式的確帶來了回報。他2006年在英國泰晤士河畔亨利(Henley-on-Thames)創辦的Ella's Kitchen公司已經擴張到40個國家,目前每年銷售1億多美元(7,700萬英鎊)嬰幼兒食品。

林德利從中吸取的經驗值得很多企業關注。不應該把幼兒視作"實習成年人",而是應該充分認可他們的創造力、好奇心、決心、雄心和社交能力。例如,幼兒為了獲得關注而採取的行動,遠超營銷專家的想像。

原始研發

林德利並不是推薦人們像幼兒那樣捶胸頓足地亂發脾氣。"關鍵是學習兒童的積極品質,然後在自己的成年生活中放大、牢記甚至重新發現這些品質。"他說。

他的方法的確有好處。加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley)心理學和哲學教授阿里森·高普尼克(Alison Gopnik)的研究表明,學齡前兒童在解決很多問題時的表現都好於年齡較大的孩子和成年人。她表示,得益於他們"無拘無束的創造力和玩耍能力",幼兒相當於人類這個物種的研發部,而"成年人相當於生產和營銷部"。

Image copyright Alison Gopnik Image caption 加州大學教授阿里森·高普尼克發現學齡前兒童在解決很多問題時的表現都好於年齡較大的孩子和成年人(圖片來源:Alison Gopnik)

她表示,隨著年齡的增大,我們大腦的額葉前部——負責制定計劃、集中精力以及快速有效地做出決策——就會施加更多控制。由此產生的缺點在於,我們的思維會更加一致,因此很難設想不同的可能性,也難以學習新的東西。

"我們很多人認為,應該對幼兒的吵鬧、不可預測性和多樣性加以控制,但實際上,這恰恰是讓新一代人形成不同思維方式的因素之一。"她說。

童心開關

高普尼克表示,如果企業家想要利用這種創造力、創新力和顛覆力,同時還希望保留有效的規劃和行動,那麼挑戰就在於如何在這兩種思維模式之間"來回切換"。

但這種切換是否可行?科羅拉多大學波爾得分校(University of Colorado Boulder)認知神經學家達亞·扎貝利納(Darya Zabelina)認為完全可以做到。在她參與的一項研究中,那些把自己想像成7歲兒童的本科生在創造性思維的標凖測試中的表現,好於保持成年思維的受測者。

Image copyright Getty Images Image caption 幼兒的大腦更有創造力,喜歡面對新挑戰,但解決問題的效率並不高(圖片來源:Getty Images)

在被要求描述如何度過一天時,後一組受測者會列舉洗衣服和購物等家務勞動,或者說自己想要睡個懶覺。而那些花了5分鐘回想童年的受測者卻想到了看望祖母、跟朋友一起玩或者尋找最大的冰淇淋甜筒這樣的想法。

扎貝利納表示,在被要求把不完整的形狀拼成圖畫時,那些把自己想像成7歲孩子的受試者拼出的作品"更大、更鬆散"。"這很簡單,但我們的確在這兩個群體之間找到一些很大的差異。"她說。

嬉戲玩耍

扎爾貝利納認為,只要能抽出時間嬉戲玩耍,便可提升創造力。"當我們享受樂趣時,思維就不會固化,這樣就能讓大腦看到不同的東西,建立新的聯繫。"她說。

正因如此,一些重視創新思維的公司才投資安裝了一些看似無聊的設施,例如巨型滑梯、成年人的遊戲區和乒乓球台。在英國數字營銷代理公司 Sleeping Giant Media裏,有一堵用樂高積木製作的牆、一間遊戲室,還有一個面對英吉利海峽的酒吧。他們不會在會議室裏一本正經地開會,而是會讓員工和客戶一起到盛有成千上萬個彩色塑料球的矩形池子裏溝通。

Image copyright Jasmin Hayes Image caption 英國數字營銷代理公司Sleeping Giant Media的員工在球池裏舉行會議,希望以此激發創造力(圖片來源:Jasmin Hayes/Sleeping Giant Media)

"所有人都有未泯的童心,但有的時候卻難以發揮出來,尤其是在傳統的工作環境中。"盧克·奎爾特(Luke Quilter)說,"我們在公司主動擁抱童心,試圖讓人們想起快樂的感覺。感到快樂後,大家的創造力就會提升。"

8年前,奎爾特和他的合伙人安東尼·克勞克(Anthony Klokkou)還在他父母家的餐桌上辦公,如今,這家搜索和社交營銷代理公司已經擁有40名員工,年營業額達到160萬英鎊(約合200美元)。

"數字時代的變化速度很快,用不了6個月,你的知識就會過時。"34歲的奎爾特說,"必須不斷改造。在無聊的辦公室裏不可能真正獲得創造力,這完全不協調。"

Image copyright Getty Images Image caption 對某些人來說,如果經常有同事來到自己的辦公桌旁玩遊戲,通常會令他們感覺厭煩,分散精力(圖片來源:Getty Images)

但對很多公司來說,根本不容許辦公室裏有"孩子氣"的干擾。事實上,有的人表示,在辦公室裏安裝成人遊樂設施——這種模式受到了谷歌在世界各地的辦公室的啟發——反而會造成破壞。倫敦皇家藝術學院辦公室設計專家傑裏米·邁爾森(Jeremy Myerson)曾經對"幼稚"的員工帶來的風險發出警告。他表示,如果員工坐在谷歌加州總部那種大滑梯的周圍,就會在別人使用這個滑梯時因為噪音而分散精力。

不過,即便是在最陰鬱的辦公室裏,仍然可以在辦公桌上看到各種娛樂設施和減壓工具,表明我們探索年輕自我的意願超出很多人的想像。

越活越年輕

對林德利來說,玩具、滑梯和滑板車或許都不是關鍵。相反,他認為"越活越年輕",並且通過小孩子那種質疑的目光來看待世界才是最重要的。他建議改變工作流程,關注新事物,然後再恢復常規流程。

"你會開始發現一些經常被自己忽視的東西。"他說,"這種想法是為了激發新鮮思維,這樣一來,當你開始工作時,或許就會質疑為什麼要開會,或者你租來的這台機器為什麼放了6個月沒用。"

谷歌

Image copyright Getty Images Image caption 谷歌率先在辦公室裏引入了滑梯、遊戲和滑板車,但人們對這些出於好意而添置的東西卻褒貶不一(圖片來源:Getty Images)

在他的新書《小成功:幼兒思維的威力》(Little Wins: The Huge Power of Thinking like a Toddler)中,林德利講了一個故事:20世紀40年代,當時只有3歲的珍妮佛(Jennifer)問父親,為什麼拍完照之後不能直接拿到照片。短短一個小時,她的父親、物理學家埃德溫·蘭德(Edwin Land)就設想了一套模式,並最終發明了寶麗來(Polaroid)相機。

"最初只是一個來自兒童的靈感,後來卻在20世紀中葉成為標誌性的消費品牌。20世紀60年代,約有半數美國家庭擁有這種相機。"林德利說,"寶麗來相機的機制或許很複雜,但它的靈感來源卻很簡單,也很幼稚。"

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。