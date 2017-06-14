夏天到 戶外辦公室的季節也到了

Image copyright Tate Harmer

隨著北半球的夏季臨近，很多人都希望離開辦公室，多多開展戶外活動。

如果能將工作與自然融為一體該有多好？一些城市和企業已經開始進行這方面的探索，創造了可以讓員工們回歸自然的戶外辦公室，但也為他們配備了現代化辦公室的各種設施，包括無線網絡、電源插口和辦公桌椅。

建築師兼倫敦Tate Harmer公司合伙人傑瑞·塔特（Jerry Tate）表示，坐在辦公桌前未必就能把工作做到最好。"有的時候，在會議室或咖啡廳裏的交談效果最好——很多這樣的工作完全可以在戶外完成。"他說。

提升效率

2015年6月，塔特與藝術家納塔利·傑裏米嚴科（Natalie Jeremijenko）共同創辦了TREExOFFICE，那是一間戶外辦公室，圍繞著倫敦哈克遜廣場（Hoxton Square）的一棵樹建造而成。那裏每次只能容納8個人辦公，但啟動以來的兩個夏天卻始終滿員。塔特表示，他們今年可能將戶外辦公室從哈克遜廣場轉移到切爾西。

Image copyright Tate Harmer Image caption TREExOFFICE是圍繞哈克遜廣場的一棵樹建造的戶外辦公空間，靠近倫敦所謂的"硅圓環"（Silicon Roundabout）——也就是倫敦的科技中心（圖片來源：Tate Harmer）

雖然該項目的目的是為這裏籌集資金——企業必須付費才能使用——但同時也可以幫助員工提升生產力。

很多研究表明，身處自然環境有助於人們更加努力地工作——無論是能透過辦公室的窗戶看到樹木和草地，還是在桌子上擺一盆植物，都可以達到這種效果。Human Spaces 發佈的《環球報告》（Global Report）顯示，與普通辦公室相比，融入綠色植物和陽光等自然元素的辦公空間效率提升6%，創造力提升1%。

既然如此，似乎應該得出這樣一個合理的推測：在戶外辦公即使不比透過窗戶看到自然環境的效果更好，起碼也應該與之具有相同的益處。"不少研究都表明，當人們與戶外的自然環境聯繫起來的時候，就會變得更加放鬆，心率也會放緩，而且更有創造力。"塔特說。

臨時搭建

本月，美國馬里蘭州Silver Springs的Outbox重新開張，迎接夏天。這是房地產開發商Peterson Companies去年開發的一個項目。

Image copyright Peterson Companies Image caption Outbox共享辦公空間讓人們可以逃離辦公室格子間（圖片來源：Peterson Companies）

到了冬天，這個40英尺長、10英尺寬的"盒子"就會移走，等到春天再重新安裝。與TREExOFFICE類似，這裏擁有全套的傳統辦公設施，包括WiFi網絡、電源插座、辦公桌椅和合作空間。

與塔特的辦公室不同，Outbox完全免費，而且遵循"先到先得"的原則。Peterson發言人勞裏·嚴考斯基（Laurie Yankowski）表示，這裏總是人滿為患。"人們希望離開格子間，到戶外辦公室呼吸新鮮空氣。"她說，"我們為他們提供了一片另類工作和合作空間。"

惡劣天氣

當然，在戶外辦公也要面臨挑戰——新西蘭最近的一次嘗試就揭示出戶外辦公的弊端：大風和降雨會對工作產生影響。

上周，新普利茅斯 Manifold Coworking & Event Space 公司的格雷厄姆·尼爾森（Graham Nelson）就專門為全國共享辦公日（National Coworking Day）設立了一間戶外辦公室。

不幸的是，降雨和大風卻對一些工作構成了干擾——在傳統辦公室裏，這些問題都不足為懼。由於有雨棚的遮蓋，在那裏辦公的人基本都沒被淋濕，大約有16人在當時那裏工作了一整天。

Image copyright Manifold Coworking and Event Space Image caption 雖然新西蘭的冬季臨近，但並未阻止格雷厄姆·尼爾森頂著狂風暴雨設立戶外辦公室（圖片來源：Manifold Coworking & Event Space）

儘管天公不作美，但他仍有可能在夏天開辦一間戶外辦公室。

對Outbox來說，噪音問題更為嚴重。那裏地處喧鬧的市中心，周圍到處是商店和餐廳。"這裏適合舉行頭腦風暴，不適合那些渴望隱居環境的人。"嚴考斯基說。

雖然戶外共享辦公空間仍是新生事物，但Spotify和谷歌等科技公司多年前就設立了戶外辦公區，還為員工配備了桌子和舒適的椅子。

塔特認為，隨著科技讓移動辦公成為現實，今後還將有更多企業嘗試這種模式。另外，隨著越來越多的研究表明開放式辦公室對員工有害無利，僱主也將逐步探索新的模式來提升員工的互動性、幸福感和健康度。

塔特說，"越來越多的人開始尋找重新融入自然和促進創造性思維的方式。"

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