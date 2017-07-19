六個線索幫你找出惡毒老闆

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Uber開創了專車行業，其業務遍布全球662座城市，該公司的創始人特拉維斯·卡蘭尼克（Travis Kalanick）也因此成為億萬富翁。

但這種硅谷風格的顛覆效應——此舉徹底改變了世界各地的公共交通環境——卻無法確保這家公司不受動蕩的困擾。原因在於，在投資者的壓力之下，卡蘭尼克已經卸任首席執行官。

Image copyright Alamy Image caption 在Uber五大投資者要求其立刻下台後，特拉斯維·卡蘭尼克卸任該公司首席執行官（圖片來源：Alamy）

在他突然離職之前，Uber已經在長達數月的時間內，被性騷擾、性別歧視和高管離職等眾多醜聞纏身，此事也成為現代商業史上首席執行官從天堂跌落地獄的經典案例。

不幸的是，這家價值700億美元的加州公司如今已經成為很多惡毒的工作文化的代名詞：人力資源混亂、忽視員工福利、傲慢的"兄弟"文化、頑固的性別歧視和科技行業的魯莽決策。

但存在這些問題的可不只是Uber。惡毒職場文化發出的危險信號在所有行業都很常見。

以下就是你應該關注的經典標誌——以及當你所在的公司也出現類似的情況時，你所應該採取的措施。

一個大喊大叫、盛氣凌人或引人反感的老闆。 這不同於"嚴厲的愛"，也並非嚴肅老闆所表現的粗魯性格。一個盛氣凌人的老闆會玩弄和侮辱自己的下屬，他們往往會破壞整個職場的穩定性和信任感。但在你採取行動之前，最好問問周圍的同事，看看他們是否也有同樣的感覺——如果團隊很團結，或許可以集體解決這個問題。

這不同於"嚴厲的愛"，也並非嚴肅老闆所表現的粗魯性格。一個盛氣凌人的老闆會玩弄和侮辱自己的下屬，他們往往會破壞整個職場的穩定性和信任感。但在你採取行動之前，最好問問周圍的同事，看看他們是否也有同樣的感覺——如果團隊很團結，或許可以集體解決這個問題。 秉承"不惜一切代價取得成功"的 企業文化 。 如果老闆的管理風格像卡蘭尼克那樣毫無底線，那就應該多加小心。雖然這種野蠻方式可能帶來像Uber那樣突飛猛進的業績，但也可能快速隕落。最好在企業衰落前採取行動。

如果老闆的管理風格像卡蘭尼克那樣毫無底線，那就應該多加小心。雖然這種野蠻方式可能帶來像Uber那樣突飛猛進的業績，但也可能快速隕落。最好在企業衰落前採取行動。 對待員工不公。 沒有什麼比剋扣員工的基本權利更惡毒的工作環境了。在被投訴沒有向駕駛員支付最低工資，也沒有提供帶薪休假後，Uber遭遇了許多司法挑戰。

沒有什麼比剋扣員工的基本權利更惡毒的工作環境了。在被投訴沒有向駕駛員支付最低工資，也沒有提供帶薪休假後，Uber遭遇了許多司法挑戰。 老闆是個控制狂。或者更糟糕的是，他或她排擠公司的其他高管，就像服裝品牌 American Apparel 前首席執行官多夫·查尼（Dov Charney）一樣。"從不讓渡任何控制權，或者不願引入職業經理人的創業者，往往會在某個時點爆發。"西德尼·芬克爾斯坦（Sydney Finkelstein）寫道，"傲慢永遠贏不了。"

Image copyright Alamy Image caption 在遭遇了一系列醜聞和管理問題後，American Apparel 前首席執行官多夫·查尼於2014年被解僱（圖片來源：Alamy）

缺乏管理。 如果你的管理者很少與你互動——甚至經常不在辦公室——你的成功肯定會遭遇障礙。JC Penney 首席執行官羅恩·約翰遜（Ron johnson）"很少與基層員工聯繫，他們發現他定期發佈的視頻直播更多地是在自我推銷，而非調動士氣（例如，羅恩·約翰遜加入 JC Penney 的第50天），尤其是當這些內容是在他帕羅奧爾托的家中錄製的時候。"

如果你的管理者很少與你互動——甚至經常不在辦公室——你的成功肯定會遭遇障礙。JC Penney 首席執行官羅恩·約翰遜（Ron johnson）"很少與基層員工聯繫，他們發現他定期發佈的視頻直播更多地是在自我推銷，而非調動士氣（例如，羅恩·約翰遜加入 JC Penney 的第50天），尤其是當這些內容是在他帕羅奧爾托的家中錄製的時候。" 負面報道。如果你的公司足夠高調，以至於在需要面臨挑戰的時候被新聞媒體曝光，那就問問自己：你願意在多大程度上堅持目前的糟糕決策？你有多麼相信公司的使命？針對目前的糟糕管理和持續動蕩，你還能搪塞多久？答案通常都是："沒有多久"。

但到了緊要關頭，你能使用的技巧只有那麼多，你能承受的壓力也只有那麼大。記住，人生苦短，不要在惡毒的職場裏逗留——如果在現在的公司過得不快樂，或許是時候換一家公司了。

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。