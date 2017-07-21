職場新趨勢：橫向移動的生涯道路？

Image copyright Getty Images

不到10年前，剛剛大學畢業的尼娜·程（Nina Cheng）沒想過自己會以高達350美元的價格出售狐皮iPhone保護殼。她曾經在銀行、諮詢和時尚三個行業任職，後來創辦了自己的皮毛配件公司，並因此對職業發展有了新的認識。

銀行和基金行業雖然看上去高大上，但卻缺乏自由，所以她才決定通過創業來更好地控制自己的職業。"最初，能有一份工作已經令我萬分感激。"這位紐約手機外殼和耳環銷售公司Wild and Wolly的創始人說。後來，她需要"完全的自由來探索其他選擇。"

為了追求時尚，她選擇離職創業。改變職業起初似乎令人精疲力盡，但由於她一心想了解不同的行業，並逐一進行排除，最終得以成功應對這種疲倦。

對很多人來說，職業階梯似乎已是死路一條，但換一條路似乎更加令人膽怯。有的時候，橫向移動對於終極目標的重要程度，絲毫不亞於傳統的晉升，我們將這種模式稱做職業網絡，或職業晶格。

很多人仍在思考，如何在這種不太符合傳統模式的橫向職業路徑中把握海量機會。

Image copyright Getty Images Image caption 在這種職業路徑中，橫向移動帶來的獎賞與傳統的晉升相同，這可以讓人們更加簡單快捷地獲得成功（圖片來源：Getty Images）

勞動者正在"轉向一個網絡或迷宮——那裏沒有可供攀爬的職業階梯。"凱蒂·泰南（Katy Tynan）說。她在專為跨國公司提供服務的諮詢公司Coreaxis擔任首席人才發展戰略師。對多數人來說，這都是好事，因為"階梯結構迫使所有人都要瞄凖最頂端的職位——這注定只有少數人才能成功。"她補充道。

巴克萊銀行2016年發佈的一份報告顯示，下一代勞動者更有可能在職業發展中橫向移動。該公司發現，34歲以下的勞動者有24%已經從事過四個行業，而超過65歲的人中有59%整個職業生涯只從事過三個行業。數據顯示，那些仍然處於這條道路上的人，從事的職業種類之多將多於父輩七倍。

Image copyright Getty Images Image caption 從電影明星到州長，再到對抗氣候變化的擁護者，阿諾·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在職業網絡中游刃有餘（圖片來源：Getty Images）

巴克萊高級營銷經理特雷西·威廉姆森（Tracy Williamson）表示，為了適應職業網絡模式，年輕一代需要優先構建橫跨不同行業的軟技能。目前的重點不再是行業經驗，而是如何適應職場變化，以及在不同的平台之間進行溝通的能力和解決問題的能力。她補充道，針對具體行業的經驗往往不太重要。

在追求職業網絡的過程中，明智的戰略性橫向移動，可以帶來與傳統晉升同等的獎勵，而且不必像傳統的職業發展那樣，非要穿著"死人的鞋"才能成功——這句話的意思是說，需要花費數年時間，等到上司調走之後，你才能獲得晉升。

然而，雖然起初看來的選擇似乎變多了，但持續不斷的決策也會令人精疲力盡——專家表示，持續轉型要求勞動者投入更多精力，才能通過橫向變動來避開傳統職業道路。

決策疲勞

橫向移動的選擇在過去十年逐漸增多，例如，從銷售工作轉型擔任獨立顧問。但泰南表示，這同時也帶來了更多困惑。隨著自由職業和零工經濟的增多，新的職業模式變得越來越普遍——在這裏，成功並不等同於登上頂峰。

Image copyright Getty Images Image caption 無限的選擇起初看來似乎很自由，但不斷制定職業決策也會令人精疲力盡（圖片來源：Getty Images）

"思考這些可能性的確會令人不堪重負。"威斯康星大學麥迪遜分校市場營銷助理教授、決策疲勞專家伊萬·珀爾曼（Evan Polman）說。

珀爾曼表示，不斷的變動會阻礙職業發展，因為這會妨礙我們形成不斷增長的職業所需的大局觀——不再受制於傳統企業的職業晉升道路。

形成約束

當事態變得不夠明朗時，就要不斷分析自己的職業選擇，還要考慮接下來的戰略步驟。面對這種令人不堪重負的狀況，你該如何是好？

給自己劃清界限是個不錯的開始。泰南對她的客戶表示，在評估職業的時候，不要提出"我想做什麼？"這樣的開放性問題。勞動者應該擺脫持續不斷的猶豫狀態，應該思考自己希望掌握何種技巧，並把重點轉向這種工作以及自己希望解決的問題。"有的人很痛苦，是因為他們反省得不夠充分。"她說。

費城人力資源顧問托努什裏·蒙代爾（Tonushree Mondal）表示，當今的勞動者不應該每個星期分析潛在的職業選擇，而應該每年都著眼於未來兩三年的發展，以此評估一個清晰的目標。蒙代爾表示，限制自己思考個人整體目標的時間，可以幫助你不再感覺自己總是面臨無限的選擇。她認為，創建一份長期職業計劃可以幫助專業人士更好地適應小目標。

Image copyright Getty Images Image caption 避開傳統職業道路，轉向不停的轉型和橫向移動，會成為一項令人生畏的成功戰略（圖片來源：Getty Images）

尼娜·程表示，通過嘗試不同的工作，經常結識不同行業的人，讓她明白一件事情：她正在考慮的某些職業道路其實並不符合自己的意願。在創辦公司前，她花了兩年時間從事過很多短暫的工作，包括在製藥和零售行業做項目管理，還在時尚行業積累了人脈。她甚至到一家時尚雜誌做過沒有薪水的實習生。"我很喜歡詢問別人的想法"她說。

避免不知所措

珀爾曼表示，在縮小職業選擇的過程中確定明確的成功標誌，也可以幫助你在規劃接下來的步驟時應對壓力和疲勞。

例如，慶祝新學會的技能或者得到更高的薪水，可以讓你感覺到自己在脫離傳統晉升渠道後取得的進步。

"你需要一些表面上的進步，讓你感覺距離選擇某個東西越來越近。"他說。

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。