怎樣提升魅力讓自己更受人歡迎？

多數人都遇到過這種情況——有這樣一種人,雖然他走進的房間裏滿是陌生人,但當他離開時,卻會認識10個新朋友,還會跟一些人約好第二天共進午餐,甚至有人許諾給他引薦一位業內人士。

我們把這種人身上的氣質稱作"魅力"。我們需要付出艱苦的努力才能讓別人喜歡自己,但這些幸運的家伙卻能不費吹灰之力就做到同樣的事情。這究竟是為什麼?雖然很多人認為,社交魅力或讓人喜歡自己是一種藝術,但實際上,這其中也蘊含很多科學。

事實上,早在我們與別人見面之前,就有一些因素可以決定我們能否與之順利交往,以及我們能否給其留下好印象。研究證明,人們往往會僅憑外貌對我們作出判斷。普林斯頓大學心理學教授亞歷山大·托多羅夫(Alexander Todorov)的研究顯示,人們在看到別人的臉之後不到十分之一秒,就會對此人的受歡迎程度、可信度和能力作出判斷。

由於擁有與生俱來的魅力,詹姆斯·邦德(James Bond)總能化險為夷

"像權威這樣的事情與形態特徵高度相關,可信度甚至吸引力這樣的事情高度依賴面部表情。"托多羅夫說,他撰寫的《顏值:第一印象的強大影響》(Face Value: The Irresistible Influence of First Impressions)一書專門探索了這個現象。

以如此膚淺的方式對一件事情做出如此快速的判斷或許有些輕率,但我們其實一直在這麼做,只是自己渾然不覺罷了。而且這的確會產生嚴重影響,它可能影響你的投票決定。一項研究表明,面相可以用於預測美國參議院的選舉結果。類似地,與能力有關的面部特徵也可以成功預測保加利亞、法國、墨西哥和巴西的政治選舉。

我們對某個人的面部做出的判斷也會影響我們的財務決策。在一次實驗中,被認為可信度較低的借款人通過P2P貸款網站獲得貸款的概率較低。雖然放款人已經了解借款人的職業狀態和信用歷史,但他們還是會根據外貌作出判斷。

笑臉相迎

當然,雖然你或許無法控制自己面部的物理特徵,但卻可以改變自己的表情和笑容。托多羅夫曾經使用數據統計模型開發了一些算法,通過調整我們最看重的面部特徵,讓一個人看起來更加可信或更不可信。

根據他的研究,當一個人的表情變得更加快樂時,此人也會顯得更加可信。

"人們認為笑臉更可信、更溫暖、更親近。"托多羅夫解釋道,"這些印象的一個主要來源就是表情。如果你看看我們的模型,然後通過面部調整使之變得更加可信或更加外向,就會看到面部表情的變化——這些人臉變得更快樂了。"

早在我們與別人見面之前,就有一些因素可以決定我們能否與之順利交往,以及我們能否給其留下好印象

如果我們給人留下的第一印象不像自己希望得那麼好,還有其他解決方案——我們仍然可以爭取別人的好感,讓他們忘記最初匆忙做出的判斷。

"好消息是,我們可以很快推翻根據外貌產生的第一印象。"托多羅夫說,"如果你有機會見到某人,當你了解到一些關於他們的正面信息時,就可以改變你對他們的態度。"如果你打動某人,他們通常就會忘記第一眼見到你時留下的印象,即便是負面印象也不例外。

施展魅力

此時便可施展魅力。高管教練、《魅力神話》(The Charisma Myth)一書的作者奧利維亞·福克斯·考巴尼(Olivia Fox Cobane)認為,魅力就是受歡迎的程度和"與某人互動的愉快程度"。

與時下流行的描述不同的是,受人歡迎可以帶來商業利益。如果擁有更好的社交技巧,創業者更有可能成功,而員工也更有可能在工作中如魚得水。例如,馬薩諸塞大學的一項研究表明,受人歡迎且能提供條理論證的內部審計師,更有可能讓管理者認同自己的建議。然而,如果管理者沒有親眼見到這些審計員時,他們可能不會認同這些立場。

西雅圖大學管理學副教授蘇珊娜·德·加納斯(Suzanne de Janasz)認為,隨著各類組織最近幾年逐步擺脫傳統的等級結構,在職場人際交往能力變得越來越重要。

"無論有沒有實際頭銜,都能與團隊展開合作,產生自己的影響,已經成為一種越來越重要的能力。"她說。

快樂的面部表情可以讓你看起來更可信

最好的在於,完全可以通過訓練讓自己更加迷人。心理學家、已經退休的美國聯邦調查局(FBI)特工傑克·謝弗(Jack Shafer)目前擔任"受歡迎度教練",他還寫了一本名為《喜歡開關》(The Like Switch)的書。他指出,約翰尼·卡森(Johnny Carson)就是一個典型例子:他雖然喜歡獨處,但卻學會了在攝像機前表現出極高的社交能力。這位已故《今夜秀》(The Tonight Show )主持人很少接受媒體採訪,他還曾經對《洛杉磯時報》(LA Times)說,他做完節目後98%的時間都會回家,而不會跟上層人士搞社交。

"卡森是個極其內向的人,他通過訓練讓自己變得外向。"謝弗說,"節目一結束,他就會收斂起來,回到家裏。但在電視上,他向來以笑容和幽默而著稱。"

挑眉

那麼,我們應該怎麼做才能提升自己的魅力呢?謝弗認為,魅力源自簡單的閃眉動作。

"我們的大腦始終不停地在周圍環境中尋找友好和敵對的信號。"他說,"當我們接近某人時,能夠表明自己不構成威脅的三大信號是:挑眉——在大約六分之一秒的時間內快速上下移動眉毛——輕輕歪頭和微笑。"

現在,你已經入門了——希望你沒有發瘋——專家也認為,受人歡迎的下一個關鍵是把互動的重點集中於對方。這就意味著不要談論自己。

"友誼的黃金標凖是,如果你讓人們自我感覺良好,他們就會喜歡你。"謝弗說。考巴尼也認同這個觀點,但她表示只有當你對別人的言論表現出真心實意的興趣時,這種方法才能奏效。

"可以把對方想像成是獨立電影中的一個角色。"她說,"你對這個角色了解得越深,就越是著迷。你會發現自己對他們的行為和個性產生發自內心的興趣。"

她表示,如果這種方法失敗,還可以偽裝興趣。"把焦點放在他們的視網膜顏色上,"她說,"保持這種程度的眼神交流,就可以讓人覺得你很感興趣。"

謝弗認為,應該表達一些感同身受的想法,這或許能夠反映對方的感受。

"我曾經在電梯裏看到一個學生對自己很滿意。"他解釋道,"我說,'你今天看起來狀態很好。'他對我說,他花了好幾個星期凖備一次測驗,最終的表現很好。整個的交流讓他對自己感覺很好。"

如果你對自己的溝通對象多些了解,效果還會更好。

"不應該直接奉承對方,而是應該讓別人自己奉承自己。"他說,"一旦我知道你的年齡,我就可以這樣說,'你30多歲,給BBC寫稿?沒有幾個人這麼年輕就能做到這樣。'這時,你會在心理上給予自己鼓勵。"

在社交場合——這是很多人懼怕的環境——你可能聽到一些跟溝通對象有關的事情,這樣一來,你就可以引出一些與他們有關的話題。"你可以說,'我聽說你幹了一件了不起的事情,我想聽聽詳細過程。'"加納斯說。

尋找共同點

德·加納斯還建議人們強調共同點,即便你們的觀點存在分歧。有魅力的人往往很擅長尋找自己與溝通對象之間的共同點,即便是在共同點不多的情況下也不例外。

心理學家、已退休的FBI特工謝弗指出,約翰尼·卡森喜歡獨處,但卻學會了在攝像機前表現出極高的社交能力

"當你們的觀點不同時,試試認真傾聽他人的想法,而不要急於回應。研究表明,聰明人往往會這麼幹。"她說,"表面看來,你們的觀點似乎完全不同,但如果細緻研究就會發現,你們或許存在一些共同的觀點,至少大體一致。"

她補充道,隨時關注最新事件和行業新聞是個不錯的主意,因為多數人在這方面都有共同點。謝弗還建議從同時(你從加州來?我也從加州來)、暫時(我明年想去加州旅行)或間接(我女兒在硅谷的一家公司工作)的角度尋找共同點。

關注肢體語言

受人歡迎的另一個關鍵是模仿對方的肢體語言。謝弗表示,當人們展開對話並相互模仿彼此的肢體語言時,表明他們的關係和睦。

"所以,你可以利用這種現象模仿對方的肢體語言,向他們表達善意。"他說。這也是判斷對話狀況的好辦法——如果你改變自己的位置,另外一個人也跟著改變,表明對話進展得不錯。所有的銷售員可能都希望借助這個時機開始宣傳自己的產品。

如果你希望你跟最好的朋友之間的關係能夠持久,或許可以考慮使用謝弗推薦的一些方法。很多人常犯的錯誤是向新認識的人傳遞過多關於自己的信息,導致他們有所畏懼。相反,謝弗建議一點點地披露自己的信息——就像麵包屑一樣——這樣一來,每條信息都會像"好奇鉤子"一樣吸引對方的興趣。

"你逐步釋放關於自己的信息,就可以保持雙方的關係活躍。"他解釋道。

快速閃動眉毛可以釋放友好的信號,但不要忘記微笑,否則你會看上去很怪

但還有一些情況需要讓對方快速喜歡上你。如果是這種情況,謝弗也制定了一些策略讓人們回答個人問題——他在FBI工作了20年,期間曾經讓很多人暴露了機密信息。

"你看起來像25到30歲"這樣的假設性言論往往會引出別人的肯定回答,例如:"沒錯,我30歲。"或者對你的說法進行糾正,例如:"我35歲。"另外一種方法就是相互交換,提供一些關於自己生活的個人信息,往往可以換取別人的回報。

"研究發現,我讓某人回答個人問題的速度越快,我們之間的關係推進得也就越快。"謝弗說,"所以,如果我想賣點東西,我營造親密感的速度越快,讓你透露各種關於自己生活的隱秘信息的速度越快,你就能越快把我當成朋友,我也能越快賣出東西。"

如果其他方法都失敗了,那就乾脆花些時間靠近某人,這同樣能讓對方喜歡你,即便是在極端環境中也不例外。謝弗在書中提到了他在FBI時的一件軼事:當時有一個被美國關押的外國間諜,謝弗每天都在他的牢房裏安靜地閲讀報紙。通過這種方式,對方最終消除恐懼,產生好奇,願意與謝弗對話。

"所以,一開始就是拉近距離,保持耐心。"謝弗說,"之後,我漸漸加大強度,向他靠近,增加目光接觸等。"雖然花了幾個月時間,但謝弗還是如願以償。

所以,下次你走進一個滿是新面孔的房間時,只要稍加注意,或許就會成為眾人正想結交的對象。

