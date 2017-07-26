為什麼男人講話時女人要插嘴？

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上周，大衛·邦德曼（David Bonderman）成了眾矢之的。

在討論Uber的性別歧視文化時，他無意間提到了一個關於女性如何喋喋不休的笑話。他當時打斷了同為Uber董事的阿利安娜·赫芬頓（Arianna Huffington）的講話，但他自己所說的內容卻存在錯誤。事實上，女人說話並不比男人多。他所講的三點內容都遭到猛烈批評，最終黯然離開Uber。

儘管如此，我還是認同邦德曼的一個觀點。

我本人專業插嘴一輩子，所以很支持他的觀點。打斷別人講話總會給人留下不好的印象，讓人感覺很粗魯。當男人打斷女人講話時（他們總會這樣），情況尤其糟糕。埃里克·施密特（Eric Schmidt）最近就因為"男人插嘴"而遭到批評，這位Alphabet公司的董事長打斷了當時在場的唯一一位女性的講話。當邦德曼努力說服赫芬頓時，《紐約時報》（the New York Times）就決定撰寫長文譴責這種行為。

Image copyright Getty Images Image caption 大衛·邦德曼打斷了阿利安娜·赫芬頓說話，講了個粗魯的笑話——他已經因為負面批評而離開Uber董事會（圖片來源：Getty Images）

多數人似乎都認為，要解決這種問題，就得讓男人閉嘴。為了慶祝"國際婦女節"，幾個月前發佈了一款名為Woman Interrupted的應用。所有下載這款應用的男人都要重覆三遍"我再也不打斷女人講話了"，之後，他們每違規一次都要計入不良記錄。

然而，這並非解決之道。如果所有的男人都不能打斷女同事講話，他們並不會更加認真地傾聽女士的言論，而是會直接棄之不理。如果一個人所說的內容太無聊，或者其他人有更緊急的事情，那麼無論說話的人是男是女，都可以打斷其講話。

很多時候，多數商業對話都很無聊，小組討論也基本如此。當有人開始說話的時候，他的大致觀點在開頭的一兩句話就能表達清楚，在此之後，如果有人插嘴進來貢獻一些更新鮮的內容，似乎無傷大雅。打斷別人講話不僅會給對話注入活力，還能讓所有人都集中注意力。由於擔心別人搶話，你會被迫以更加簡要的方式闡述自己的觀點。

男人不應該少插嘴，女人應該多插嘴。很多人發現這種事情很難做到，但在親身實踐之後，我可以向這些人保證，實情並非如此。當說話的人開始換氣時，即便是以最輕微的方式停頓，你也可以直接張嘴說話。

關於邦德曼的第三個觀點——女人說話是否比男人多——存在很多相互衝突的證據，而答案則取決於你所在的具體環境。只要參加過董事會議，或者目睹過專家小組會議的狀況，你肯定能看出某人自以為是的程度與他們喋喋不休之間的直接關係。在大多數的企業環境裏，最自以為是的人多數仍是男性。

Image copyright Getty Images Image caption 當有人開始喋喋不休時，用更有活力的內容打斷此人講話無傷大雅（圖片來源：Getty Images）

解決方案顯而易見。當這種人開始長篇大論時，其他人就應該適時打斷此人講話。在這種情況下，不應該懲罰插嘴的人，他們這麼做是為了大家的利益。

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