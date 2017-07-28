永遠保持前後一致未必總是好事

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在過去兩年頂尖劇院的每一個體驗榜單中，幾乎都能看到《漢密爾頓》（Hamilton）的身影。這部屢獲大獎的音樂劇在紐約仍然一票難求，現在又開始在倫敦展開聲勢浩大的宣傳。最終，就連我也忍不住去現場觀看。但我並不喜歡這部劇。怎麼會呢？經過了這樣的連番炒作後，沒有一部劇能夠達到我過高的預期。

我從中吸取了什麼教訓？走進劇院時我應該降低預期。事實上，佛家思想認為，降低預期是幸福的關鍵。這種理念在商界也非常實用。哪個管理者沒有聽過"謹慎許諾，超值服務" 這樣的建議？

先等一等！降低預期真的好嗎？斯坦福大學心理學教授卡羅爾·德維克（Carol Dweck）認為並非如此。根據德維克的說法，只有不斷學習，不斷提高的人，才能獲得幸福。不要輕易滿足，不要對自己放鬆要求。預期越高，你就越幸福。用到商界同樣可以引申出不言自明的道理：只有秉承成長型思維在組織中取得進步。

這兩種理念都很有意義，很有道理，也都簡單易懂……但卻完全相反。很多讀者可能同時認同這兩種說法。

Image copyright Getty Images Image caption 180度地改變決策會帶來糟糕的聲譽，但有的時候，多變卻是必不可少的（圖片來源：Getty Images）

過去幾年，前後一致已經成為金科玉律。在某個問題上的觀點"突然轉變"是很多政治人物的大忌。但頭腦中持有兩種相反的觀點，並在不同時候選取其中一個，未必會令我們變得變幻無常。事實上，我們偶爾的確會採用這種思考方式，而意識到這種二元性的存在，也是一項至關重要的領導技能。

保持敏捷

頭腦簡單的管理者希望前後一致。真正聰明的管理者完全可以適應相互矛盾的觀點。

最優秀的管理者願意在一個問題上保持兩種或兩種以上相互矛盾的觀點，因為他們知道世界是複雜的。在商界，能夠對複雜而又矛盾的世界做出反應，是一項至關重要的能力。

限制你的想法、觀察或反饋，形成一套前後一致的單一邏輯，是一種頗為誘人的想法。畢竟，這樣做非常簡單，而且無需變來變去，但卻沒有必要把解決問題的方法限制得過於死板。而最重要的在於，這並不符合現實狀況。

Image copyright Getty Images Image caption 以矛盾的方式思考問題可以避免管理者視野狹窄，也能幫助我們在出人意料的機會出現時將其抓住（圖片來源：Getty Images）

各色人等及其創造和隨後試圖解決的問題，都會以意想不到的方式呈現在你面前——為什麼要禁錮自己的思維，導致工作難度加大？

還想要更有說服力的證據？你有沒有聽說過"物以類聚，人以群分"？可也有人說"異性相吸"。俗話說"人靠衣裝，馬靠鞍"，但也有人說"衣靠人裝"。又或者："人多誤事"和"眾人拾柴火焰高"也算一對。

我還能舉出很多相互矛盾的格言警句，但還是把重點轉回到商界。當我給管理者培訓，讓他們描述自己的老闆時，他們總是使用類似"事無巨細"或"主動放權"這樣的詞匯。我們喜歡給人帖上狹隘的標籤，但當我們這麼做時，卻會錯過一些微妙而重要的東西：簡單的標籤不僅存在誤導，還會減少我們自己的學習機會。

我培訓過的很多人都對他們的老闆存在這種刻板印象，使之很難認同這樣一個道理：作為一種技能，管理總是充滿了相互矛盾的重點和不斷變化的壓力。

一名優秀的管理者既不能總是撒手不管，也不能隨時事必躬親。有效的管理需要在兩種狀態之間不斷切換，有的時候需要充當參與其中的老師，隨時給予指導，有的時候則要讓下屬獨立行事，只需給予他們必要的反饋即可。

有的人可能很難接受這樣一個事實，但最好的老闆的確可以根據一項任務或一個項目不斷變化的環境，在相互矛盾的狀態之間來回切換。他們可以通過下放權力為團隊成員創造機會，卻不會就此撒手不管。他們會時刻關注事態動向。承認任何一個老闆都必須經常在這兩種看似矛盾的狀態之間來回切換，這個觀點可以幫助我所培訓的學員以更加有效的方式解決問題。

聰明的管理者擁抱相互矛盾的觀點。

如果你感覺這很難做到，可以考慮如下建議：

即使各種矛盾和悖論仍然存在於我們的生活背景之中，兩種截然相反的想法也不必同時有效。其實很簡單：三年前失效的想法，現在可能非常有效。個人數字助理曾在20世紀80年代遭遇慘敗（Newton、General Magic），但到了2000年代，移動設備（產品相同，名字不同）卻成為我們工作和生活的中心。

對我有用的方法對你未必有用。沒有一種想法能被所有人認可，所以，應該針對每個人的工作和管理方式進行一定的調整。這樣做是理所當然的，也是非常明智的。所以，雖然下放權力和事必躬親的管理往往應該共存，但我的領導風格或我的團隊特點，甚至我的團隊從事的項目的特點，都會對我產生影響，從而決定我究竟更偏向事必躬親，還是下放權利。

Image copyright Getty Images Image caption 在環境瞬息萬變的商界，應對任何一種挑戰都需要輔以多種方法（圖片來源：Getty Image）

最嚴重的錯誤莫過於否認矛盾和悖論。假裝它們並非事物的特性並不會使之突然消失不見。但這的確表明你的觀念極度狹隘，這絶不是個好主意。所以，無論你多麼相信某件事情，詢問一下相反的觀點或許都是對的。未必要採納相反的觀點，但這種開放性思維可以幫助你通過自己喜歡的做法識別潛在風險，而且能夠更好地緩解這些風險。

不要低估一個人同時在腦海里持有兩種想法的能力。這麼做或許要求人們撥動大腦的開關，以便接受兩種觀念，但聰明的管理者就是這麼做的。事實上，我們都可以做到這樣：你們幾乎肯定都明白我針對自己為什麼不迷戀《漢密爾頓》給出的解釋，就像你們通過接受成長型思維獲得了力量一樣。兩種觀點相互牴觸，但都是正確的。我們花了那麼多精力爭取前後一致，但卻必須承認一個現實：相互矛盾的觀念更加強大。

我們生活在一個十分極端的世界裏，所以很難接受任何一個人可以同時相信兩種截然相反的觀點。但事實的確如此，也理應如此。

儘管我們努力收斂自己的思維，但大腦其實有能力同時處理兩種相反的觀點。如果這還不夠振奮人心，我不知道還有什麼能振奮人心。

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