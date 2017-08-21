面對自動化浪潮 我們應該培養哪些技能？

Image copyright Getty Images Image caption 情感技能包括各種能讓我們識別自己和他人的情緒狀態，並對其做出適當響應的能力。

人工智能和大數據等顛覆性技術正在改變就業市場的格局。美國的零售崗位正在逐漸消失，而作為替代者的在線零售商也沒有聘用人類勞動者來從事物流中心的工作，而是用機器人取而代之。在中國，為了尋找低成本勞動者而逃離富裕國家的製造企業，現在都在用機器取代人類。而在世界各地的農場裏，給生菜除草這種費時費力的工作也逐漸開始交給自動化系統負責。研究發現，美國現有的就業崗位約有40%會受到新技術的威脅，發展中國家的比例約為三分之二。

但有一種崗位既不可或缺，又難以——甚至不可能——被自動化設備取代：那就是需要情感技能的工作。人工智能軟件已經能夠通過人的面部和聲音識別情緒，但要模擬真誠的同理心，仍然有很長的路要走。而哲學家也認為，幾個世紀內都不可能開發出具備真情實感的機器。從相互理解和心意相通的角度來看，電腦還遠遠無法與人類競爭。

Image copyright Getty Images Image caption 隨著很多國家的人口增長和非傳染性疾病的增加，世衛組織認為全世界到2030年將需要新增4000萬醫務人員。

如果這些工作無法實現自動化，而且在未來仍然必不可少，具備情感技能的勞動者就將在未來幾十年變得十分搶手。但以這些技巧為主的工作目前的薪酬卻很不理想：Business Insider的調查顯示，兒童保育員和高中教師都位列薪水過低的十大職業之列。

情感技能包括各種能讓我們識別自己和他人的情緒狀態，並對其做出適當響應的能力。這種能力無處不在，但卻基本無法察覺，很多工作都會用到這種能力，而這種工作的數量之多甚至會令你感到意外。例如，超市收銀員會親切地向你問好；主管會糾正下屬的錯誤，但同時也能確保其感受到自身的價值和能力；銷售員會通過潛在客戶的面部表情來判斷其是否對自己的宣傳感到懷疑。

隨著機器人逐步取代我們的例行工作，與他人有效合作的能力變成職場成功的關鍵。世界銀行2016年對27份僱主研究進行評估後發現，其中有79%的僱主把誠實或團隊合作能力等社會情感技能視作勞動者最重要的素質。

情感技能在醫療行業尤其重要，這一領域也急需更多勞動者。隨著很多國家人口增長和非傳染性疾病的增加，世界衛生組織認為全世界到2030年將需要新增4000萬醫務人員，而按照目前的速度，屆時將會出現1800萬的人才短缺。

這一數字中包含受過高等教育的醫生和技師。對他們來說，對待病人的態度是對其技術能力的補充。其中還有很多勞動者的主要能力是能夠為病人提供支持，並與之展開溝通交流。有效的醫療需要對糖尿病人進行監督，確保他們對生活方式展開至關重要的調整；需要跟年輕人探討避孕方式；還要完成其他數以百萬需要同理心、但未必要具備高超技術的任務。

教育也是一個因為需要情感聯繫導致自動化無能為力的行業。教育兒童需要與真人互動，這樣才能激勵學生，察覺潛在問題，培養社交技能。成人教育同樣如此。

MOOC（大規模開放在線課程）讓所有人都可以免費學習知識，這曾經被視作擴大高等教育普及範圍的一種方式，但結果卻令人失望。MOOC的完成率大約在4%至15%之間。貧困社區受教育程度較低的年輕成年人完成率更低，但在MOOC的擁護者看來，他們恰恰是最有望通過這種模式獲益的群體。相比而言，社會學家特雷西·麥克米蘭·考特姆（Tressie McMillan Cottom）發現，盈利性高校招進第一批大學生之後，就會聘用一些熱情、迷人的員工為其提供個人支持和引導。

必要投資

由人類親身參與的醫療和教育是無可替代的，但要聘請一個有同理心且考慮周到的護理人員，或者能夠提供這種幫助的專職教員，所花費的成本是多數人都負擔不起的。在美國很多地方，如果一個家庭有一個4歲和一個8歲的孩子，就算是標凖的育兒費也會超過房租，而嬰兒護理費更是超過4年的公立大學費用。與此同時，老年人的全面居家護理費用更是超過每年4.5萬美元，比美國家庭年收入中位數的80%還多。

Image copyright Getty Images Image caption 優秀教師的軟技能幾乎不可能複製，例如，識別出一個孩子是否存在社交和成長問題。

大型教育和醫療系統已經從政府那裏獲得了很多資金。中小學幾乎一直依賴公共資金，而在很多國家，幼兒和大學教育同樣如此。但具體到醫療，即便是在美國這種私營企業佔據很大比重的國家，仍有64%的成本最終由政府承擔。

由於世界人口增長，而這些人口仍然需要接受良好的醫療和教育才能茁壯成長，所以必須向情感型勞動者展開更多投資，而他們的收入也必須反映其工作的重要性。例如，經合組織（OECD）對發達國家的統計數據顯示，較高的教師薪水與較好的學生學業直接相關。

這種情況已經開始發生。儘管財政資源有限，但政府資助的項目目前正在為各種各樣的新任務招募情感型勞動者。他們聘請患有精神疾病的人為病友充當顧問，還花錢聘請瑜伽和正念教練為高風險兒童提供輔導。

Image copyright Getty Images Image caption 政府能否利用自動化技術節約的成本，投資到日益重要的情緒型工作中？

政府甚至花錢讓人們從事各種原本沒有薪水的護理工作。很多歐洲國家現在每年都給有孩子的家庭支付一筆津貼，為待在家裏或從事兼職工作的父母提供補貼。包括英格蘭、德國和荷蘭在內的一些歐洲國家，以及美國的加州等地，都允許殘疾人使用公共健康保險提供的資金聘請朋友或家人來照顧自己。

自動化程度的提升幾乎肯定能實現利潤飆升，而借助其中的部分收益，今後便有可能擴大這種情況的範圍，還可以避免出現災難性的失業和貧困。

情感型工作的重要性提升可能會對多數人產生影響。每個人都可以努力加強自己的情感技能和技術水平。這可能意味著閲讀一本有你關注的角色的書籍，通過有益健康的戶外休息來提高情緒恢復能力，或者停下來思考你無意間發表的評論如何影響自己的同事。

自動化有望給全世界創造巨大的財富，關鍵是將其中一些財富投入到那些融入了人類所有能力的工作之中，好讓我們攜手邁向成功。

訪問BBC Capital閲讀英文原文。