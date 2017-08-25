怎樣把無聊時光變廢為寶？

Image copyright Getty Images Image caption 在現代社會裏，人們總是想方設法打發各種無聊時光。

"比苦難的地獄更可怕的是無聊的地獄。"法國小說家維克多·雨果（Victor Hugo）在1862年出版的《悲慘世界》裏寫道。

直到今天，這仍是至理名言。在現代社會裏，人們總是想方設法打發各種無聊時光，有的拿起手機玩一局《憤怒的小鳥》，有的時不時刷一下社交媒體。

無聊總是讓人感到不安，這並不出人意料。只要看看整個社會對忙碌的重視程度就知道了。越是富有的人，工作時間往往越長，而忙碌也已經成為身份的象徵和聲望的標誌。

與之形成對比的是，無聊和空虛屬於一事無成的懶漢。提到無聊，人們往往會想到精神遲鈍、胸無大志。當今社會，人們經常把幸福感和積極性與生產力聯繫起來，在這樣的環境中，無聊的人似乎沒有幸福可言。

Image copyright Getty Images Image caption 手機、社交媒體和視頻遊戲等現代科技讓我們可以輕易擺脫無聊狀態。

心理學家馬汀·王（Martin Wangh）認為無聊會"抑制幻想"。還有很多研究表明，存在"無聊傾向"的人缺乏外部刺激，而且極易在富有挑戰的環境中感到挫敗。

但我們可能誤解了無聊。越來越多的研究顯示，如果不讓自己偶爾陷入無聊狀態，或許會失去一些重要的東西。

引導你的空虛

很多一流的創意都是在空虛的時候構思出來的，例如上下班的路上，洗澡的時候，或者長途行走的途中。事實上，無聊的時候或許正是我們最有創造力的時候。

在賓夕法尼亞州立大學的一項研究中，心理學家凱倫·賈斯珀（Karen Gasper）和布裏安娜·米多伍德（Brianna Middlewood）發現，感到無聊的參與者在創造力測試中的表現，好於那些感覺身心放鬆或興高采烈的人。他們首先讓志願者觀看視頻片段來調動特定感受，然後測試他們構思單詞的能力。研究人員發現，在被要求思考跟交通工具有關的單詞時，多數人都會想到"汽車"。但如果感到無聊，就可能思維渙散，甚至給出"駱駝"這樣的答案。

我們工作中最乏味的部分或許隱藏著出人意料的創造力。

在英國中央蘭開夏大學（University of Central Lancashire）的心理學家桑迪·曼恩（Sandi Mann）和麗貝卡·卡德曼（Rebekah Cadman）的一系列實驗中，參與者被要求抄寫一本電話簿裏的號碼，然後思考一對塑料杯盡可能多的用途。與對照組相比，事先從事這些無聊工作的志願者表現得更有創造力。在第二項研究中，曼恩和卡德曼又增加了第三組志願者，讓他們從事更加無聊的工作：閲讀電話簿。這一次，最無聊的一組在思考一對塑料杯的用途時的表現超過了另外兩組。

研究人員表示，處於無聊狀態可以鼓勵人們探索創造性的出路，因為你的大腦會發出信號，告訴你目前的狀態有些懈怠，應該加把勁。當你總有看不完的郵件、刷不完的消息時，讓思維隨意漫步對於創造力至關重要，在各種科技產品不停分散我們精力的當下尤其如此。而且，只有在思維懈怠的時候，才能真正進入這種狀態。

消除噪音

曼恩解釋說，當我們白日做夢時，就會觸及潛意識，不會因為要把東西整理的整整齊齊而受到限制。"我們的潛意識自由得多。"

Image copyright Getty Images Image caption 在空虛的時候，我們的大腦可以將完全不相干的想法拼湊起來，帶來珍貴的靈光乍現。

她表示，想要提高創造性思維，關鍵是確保能有一些空閒時間放飛自己的思維。雖然多數人可能都有一些空虛時刻，但我們很可能用社交媒體和電子郵件將其"充實"起來。但曼恩建議專門騰出一段"白日夢"的時間，通過游泳這樣的活動，讓你的思維在不受電子產品干擾的情況下隨意漫步。

事實上，已經有一些全球頂尖商業領袖開始這麼做了——沃倫·巴菲特（Warren Buffett）和比爾·蓋茨（Bill Gates）都會安排一段時間靜坐思考。

傑羅姆·辛格（Jerome Singer）對"積極的建設性的白日做夢"（positive constructive daydreaming）這種類型的走神展開過長達幾十年的研究，他認為，故意讓自己的思維像這樣隨意漫步可以使之重拾記憶，建立有意義的聯繫。當你感到無聊時，就會調動無意識的大腦，重拾早已失去的記憶，把各種想法關聯起來。

《工作中的白日夢：喚醒你的創造力》（Daydreams at Work: Wake Up Your Creative Powers）一書的作者艾米·弗雷斯（Amy Fries）認為，正是因為能夠全面獲取我們的知識、記憶、經驗和想像力，才讓我們在最不抱希望的時候獲得珍貴的靈光乍現。

"作為白日夢的典型特徵，這種平靜且略微超然的狀態有助於'消除噪音'，這樣你就能找到答案或聯繫。"她說。

使用磁共振對大腦進行的掃描研究顯示，與專心思考相比，當我們做白日夢的時候，大腦不同部分之間的聯繫會加強。

"人們就是通過這種方式將不相關的想法聯繫起來的，甚至可以設想並不真正存在於自身知識或經歷之中的事情和感受。"弗雷斯說。

但為了更好地解決問題，弗雷斯建議做白日夢時不要過於關注個人想法，而應該更多地關注你希望克服的挑戰。她認為，要做到這一點，最好的辦法就是嘗試通過認真思考並主動把問題植入到自己的腦子裏，然後把它放在一邊，相信當你"睡覺"時：它就會在你最不經意的時候重現在腦海里。

她還建議採取一些行動，讓這種情況有機會發生。例如，走路就是一種激發白日夢的好辦法——只要你別在走路的時候帶著耳機就行。

無聊或許有助於提高生產力。路易斯維爾大學心理學助理教授安德里亞斯·艾爾皮多羅（Andreas Elpidorou）曾經花費好幾年時間研究這一課題，他認為："無聊可以幫助我們恢復一種觀念：一個人的活動是有意義的。"他認為無聊扮演了"調節狀態"，有助於激勵我們完成項目。

"如果沒有無聊，人就會始終陷入不盡人意的狀態，錯過很多對情感、認知和社交有益的經歷。"艾爾皮多羅說，"無聊既警告我們目前所做的事情並不是自己想做的，也促使我們更換目標和項目。"

對很多人來說，專門抽時間讓我們自己感到無聊並非易事，甚至讓人感覺過於放縱，但企業人力資源專家、諮詢公司Bersin by Deloitte創始人約什·博欣（Josh Bersin）表示，"放鬆時間"應該是現代商業的核心部分。

Image copyright Getty Images Image caption 游泳是讓自己的思維漫無目的隨意漫遊的好辦法。

"美國約80%的股票市值都是由知識產權、專利、軟件這些由人創造的東西驅動的。"博欣說，"而不是來自石油這種從地下開採出來的東西，也不是源自庫存或實體資產，這表明幾乎所有公司都在做人的生意。"

"由於人有革新的需求，如果你像對待機器一樣對待人，試圖盡可能壓低他們的開銷，那就得不到好結果。"

你為什麼無聊？

無聊並不可怕，但我們或許也應該明白，並非所有的無聊都有用。雖然缺乏刺激可以提高我們的創造力和生產力，但慢性無聊也會在不知不覺中縮短你的生命。曼恩已經展示過一個現象：無聊會令人們渴望高脂、高糖的食物，借此尋求刺激。

"無聊或沒有足夠的刺激是一回事。"曼恩說。她補充道，感覺生活中的事情毫無意義反而更加危險。"你可能有很多事情可做，但卻缺乏意義和目標：這表明你或許正在遭受慢性無聊的困擾。"

百無聊賴的感覺會對身心構成傷害。

以前，只有非常富有的人才能享受無聊這種奢侈的事情，空虛甚至被人當成財富和成功的象徵。現代商業世界試圖說服我們認可相反的邏輯——我們的計劃必須排得滿滿當當，多數時間都必須有事可做。但數字經濟此時此刻卻在呼籲富有創造力且不拘一格的思想者。

所以，現在或許是擁抱無聊的時候了——不要害怕維克多·雨果所說的"地獄"。別忘了，這可能會為你帶來期待已久的靈光乍現。

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