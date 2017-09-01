辦公室有哪些設計細節會影響創造力

Image copyright Getty Images

當班比·喬治（Bambi George）的公司從枯燥乏味的小辦公室搬到寬敞明亮的大辦公樓之後，她別提有多高興了。

這家名叫Valorem的科技公司位於密蘇里州堪薩斯城，他們之前的總部很少看得到自然光，四周的牆面都是青灰色的。新的大樓則截然不同。牆壁都刷成了鮮艷的綠色、黃色和藍色，多數地方都能看到自然光。

喬治還認為，在這裏工作不僅心情舒暢， 而且有利於提升創造力和生產力。"不光是因為辦公室，還因為我們的員工都擁有各種各樣瘋狂而有創意的想法。"身為該公司高級運營副總裁的她說道。

乍一看，單純搬進一個新的辦公室就能為Valorem的員工帶來創造力，似乎有些言過其實。但實際上確實如此。越來越多的研究表明，光線、牆壁顏色，甚至天花板的高度，都會影響我們的思維方式。雖然開放式辦公室可以讓企業用更少的空間容納更多人，從而降低成本，但這種模式卻會破壞我們的創造力。

"辦公室原本在設計時秉承的都是製造業的思維，但我們目前從事的多數都是看重創新和創造力的知識型工作。"國際設計公司HOK辦公室設計總監凱易·薩金特（Kay Sargent）說，"人們需要有安全感和舒適感，才能自由自在地展開創新和創造。"薩金特表示，如果這些需求得不到滿足，創造力就會受損。

設計考究的辦公室往往可以讓員工更好地思考，但身在其中的他們通常不會意識到這一點。但有的人現在正在主動通過科學方法來解放員工的思維。

綠色

環境設計心理學家薩利·奧古斯汀（Sally Augustin）表示，想要激發創造力，最簡單的方法之一就是給辦公室的外牆刷上合適的顏色。她在伊利諾伊成立的公司Design and Science就專門幫助企業將這項研究融合到他們的辦公室裏。

Image copyright Alamy Image caption 像倫敦特許皇家測量師學會（Royal Institution of Chartered Surveyors）這樣用綠色來裝飾辦公室，或許有助於提升創造性思維（圖片來源：Alamy）

雖然個人偏好也會起到一定效果，但綠色與創造力直接相關。包括藍色和黃色在內的其他亮色也能提升創造力。

奧古斯汀表示，之所以出現這種效果，或許源自兩個原因。首先，綠色和藍色等較為平靜的色彩不像紅色等較為飽滿的顏色那麼刺激。所以它們對我們注意力的分散度相對較低。她表示，綠色還能讓我們想到大自然，這同樣有助於放鬆。

如果說應該規避哪種顏色的話，那非紅色莫屬。雖然它能激發我們的能量，但卻跟分析能力的退化和較為激進的感受有關。

情緒光線

奧古斯汀表示，光線對於激發創造力同樣至關重要。均衡的光線對於保持工作場所的恰當情緒至關重要。太暗會令員工感覺倦怠，太亮又會引人焦慮。專家認為，辦公室的理想光照應該在500勒克斯左右——這是一個照明單位，具體效果類似於晴天日出時的亮度。

然而，奧古斯汀表示，最好的照明還是自然光。自然光可以改善我們的情緒和睡眠，還能提高生產力。但要最好地利用自然光，還需要採取更多措施。

Image copyright Getty Images Image caption 開放式辦公室裏經常使用的熒光帶會令人感覺昏暗而不快（圖片來源：Getty Images）

"如果你需要接觸陽光，但卻盯著磚牆，那就沒有效果。"薩金特警告說，"這些事情都要結合起來——你想要光，但也想看見綠意盎然的草木、水和樹林。這些東西幾乎對所有人都會產生積極影響。"

奧古斯汀表示，具體到人工照明，必須注意色溫和色彩。在協作性更強的辦公室裏面，我們思考問題時需要保持創造力，這種時候暖色比較理想。如果需要集中精力，或者保持分析性思維，偏藍的色彩更加合適。

康奈爾大學的另外一項研究表明，使用自下而上的聚焦式間接照明，對辦公室員工的舒適度和生產力產生的影響，大於多數開放式辦公室使用的自上而下的寬型筒燈。

頭頂空間

最令人意外的或許是，頭頂的空間也會影響你的思維方式。2007年的一項研究就瞄凖了天花板高度對人類思維方式產生的影響。結果發現，天花板越高，員工的創造性思維就越強，而較低的天花板有助於幫助人們完成更多的手頭工作。

"天花板高度會給我們帶來不同的概念和想法。"該研究的作者瓊·邁爾斯-萊維（Joan Meyers-Levy）說，"這些概念會影響我們實際處理信息的方式。"

"如果天花板很高，就會激發自由的思維，讓人無拘無束地思考。"她說，"如果天花板較低，就會激活收縮和局限的概念。"

Image copyright Alamy Image caption 人們之所以喜歡在大型公共圖書館裏工作，可能是有原因的——較高的天花板有助於激發創造性思維（圖片來源：Alamy）

這並不是新的研究領域。該研究指出，愛德華·霍爾（Edward Hall）1966年將這種理論應用在禮拜之中。他指出，"小教堂面積很小，空間有限，所以很有可能傳遞受到限制的理念，而令人敬畏的大教堂則會讓人想起宇宙的自由和開放。"

勇於實踐

把這些隱秘的設計元素都集合到一起，就可以在辦公室裏營造多樣化的空間。薩金特表示，如果員工有需要，完全可以找到隱私空間，但他們也可以找到有利於開展創造性或分析性思維的地方。

例如，一家公司或許可以設計一間天花板較高的房間，讓員工在裏面從事創造性工作，其他辦公室的天花板較矮，好讓員工盡快完成手頭任務。

Valorem的確為不同類型的任務設計了不同的房間。雖然他們沒有設計不同高度的天花板，但有些房間是為協作型任務設計的，還有的則是為專注型任務設計的。喬治表示，有的房間通過不同的牆面顏色來調動不同的情緒。

當然，辦公室並非唯一影響創造力的因素——我們的同事、老闆和工作熱情也都與此有關。但周圍的環境的確可以提升創造力。薩金特表示，對於那些仍在沉悶的空間裏工作的人來說，在隔間裏增加一盆綠色植物，或者在桌子上擺一張彩色的照片，都有助於提升創造力。

"關鍵是創造多樣化的空間。"薩金特說，"我們希望周圍的環境能夠最大限度地提高成功概率。"

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。