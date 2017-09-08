怎樣才能重新熱愛自己的工作？

Image copyright Getty Images Image caption 很多人都感覺自己的價值被低估，認為自己平時幹了太多毫無意義的項目，很少做我們真正喜歡的事情。

你是否不喜歡，甚至討厭你曾經熱愛的工作？單純從統計數據來看，的確有可能。

從工廠工人到醫生，再到飛行員，來自各行各業的受訪者約有三分之二表示在工作中缺乏積極性，而且存在極大的不滿。主要原因是什麼？很多人都感覺自己的價值被低估，認為自己平時幹了太多毫無意義的項目，很少做我們真正喜歡的事情。

但也有好消息。只要願意主動做出一些調整，就能改變現狀，甚至扭轉失望和幻滅之情。只要認真採取一些步驟，進行一些自我剖析，或者與老闆展開強硬的對話，便可把你鄙視的工作變成你熱愛的工作，至少是可以忍受的工作。

如何恢復

如果你已經開始討厭自己的工作，首先需要知道這不是你的錯——至少不全是你的錯。美國心理學家、諮詢師兼作家保羅·懷特（Paul White）博士認為，部分問題出在社會已經對某些工作應該是什麼樣子形成了固定觀念。

"人們剛開始工作時以為自己能夠拯救世界，可以充分發揮自己所有的創造性思維來解決問題。"懷特說，"但實際上，只有很少的職業需要解決宏觀問題，也很少有什麼工作能用到創造性思維，入門級崗位尤其如此。"

懷特說，扭轉局勢的第一步是自我管理。想一想，你的預期是否過高（至少以目前的職位來看），然後降低自己對這項工作的預期。

領導力教練兼《Overworked and Overwhelmed: The Mindfulness Alternative》一書的作者斯科特·艾爾濱（Scott Elbin）認為，接下來要分析你為什麼不喜歡工作。想想你當初為什麼從事這項工作，回想自己最初看重它的哪個方面。

這應該可以幫助你找到解決問題的切入點。艾爾濱表示，之後就可以設計一些"可行的步驟"來改變自己的職業。"不要奢望在一夜之間把你對待自己職業的態度從憎恨變成熱愛。"他說，"先設想20%到30%的滿意度，然後逐漸改善。"

冒險一試

舊金山新員工培訓軟件開發商Rallyware首席執行官喬治·艾爾方德（George Elfond）認為，如果能從小事入手，這個目標其實不難實現。

Image copyright Getty Images Image caption 如果條件允許，在辦公室之外的其他地方工作可以幫你邁出一小步，讓你更加享受自己的工作。

"一些小細節反而會對你的幸福感產生很大影響。"來自愛爾蘭的艾爾方德說。在辦公桌上放一些更好的零食，下午出去喝杯咖啡，或者到辦公室之外的地方工作——類似於這樣的簡單事情很快就能積少成多，給你帶來連續不斷的快樂時光。

小問題解決完了，就輪到大問題了。你已經開始討厭自己的工作，所以艾爾方德建議在解決問題時可以冒一冒險。

"可以做個試驗。"艾爾方德說，"如果你已經很討厭自己正在從事的工作，那會失去什麼？"

這或許表明你應該努力擺脫自己不喜歡的老闆。或許應該要求暫時調往其他部門，或者主動從事要向其他人匯報的任務。你的老闆或許會生氣，但艾爾方德認為，如果雙方的關係已經不好，也就沒有太大風險了。

如果你的工作已經變得了無生趣、例行公事，那就把精力放在你能控制的事情上。有沒有什麼可以避開不做，或交給他人去做的任務？例如，對醫生來說，或許應該投入更多的時間精力跟病人相處，少承擔一些可以讓同事分擔的行政任務。

愛丁堡大學人力資源管理講師托馬斯·卡爾瓦德（Thomas Calvard）說，簡而言之，就是要跟老闆和同事合作，然後盡力改變自己的工作內容。

Image copyright Getty Images Image caption 把自己不想從事的任務分包出去也很有幫助——例如，醫生可以把行政任務交給別人，這樣就能在病人身上多花些時間。

卡爾瓦德認為，應該主動向老闆提出這些變化。你的上司很有可能並不知道你對自己的某些工作並不滿意，而且你或許可以因此在日常工作中獲得更大的靈活性。

"我們討論的是讓人們找回自己當初熱愛工作的理由，這或許需要重新定義他們的工作內容和工作方式。"卡爾瓦德說。

每天都是最好的

對於加拿大Saba Software全球商業諮詢實踐負責人阿尼塔·波尼斯（Anita Bowness）來說，如果一個人已經開始討厭自己的工作，可以通過簡單的方法來恢復他們的熱情。

"想想你工作中最美好的日子和最快樂的時光。"波尼斯說，"然後思考如何將這種感覺複製到每一天。"

Image copyright Getty Images Image caption 好老闆應該可以幫助你在工作中獲得積極而快樂的感受。

波尼斯為之前的僱主效力時就曾碰到過這種情況，她當時對自己每天所做的工作完全沒有興趣。她成了"職能不符"的受害者——她的背景與人力資源關係更近，但卻被分配去從事與IT相關的任務。

她的老闆有一天找她談心，問她為什麼那麼不敬業。那時候，波尼斯才意識到自己不得不做出改變。波尼斯隨後詢問老闆，能否調整她的工作，使之可以集中更多精力從事自己喜歡的事情。她的老闆最終給她分配了新的崗位，她也從中得到了更多收獲。

現在，波尼斯自己也成了老闆，所以會要求自己手下的員工對自己的工作展開同樣的分析，思考工作中最美好的日子。

"很多人都對自己的工作不滿意。"波尼斯說，"但未必非要如此。你可以找到一種方法來重新獲得滿足感。"

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。