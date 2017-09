打破人們對千禧一代的錯誤成見

Image copyright Getty Images

在谷歌的搜索框裏輸入"千禧一代是"(millennials are),你就會發現"懶惰"赫然出現在自動完成選項的前三名。

人們普遍認為,在20世紀80年代初和90年代末之間出生的這代人很容易感到無聊,他們希望得到即時滿足,而且總是在不同的臨時工作之間跳來跳去,不會待在一家公司工作。換句話說,他們並不是理想的員工。

但今年對英美兩國展開的全面調查卻給出了截然相反的結論。結果顯示,千禧一代與處在同一年齡段的老一輩一樣懂得奉獻,甚至有過之而無不及。然而,他們並沒有因為這種忠誠而獲得獎勵。

英國智庫 Resolution Foundation 今年2月發佈報告稱,每25個英國千禧一代中,只有1人在25歲左右每年換一次工作。

你可以說他們都在用Snapchat或Instagram,但他們可能也在尋找一份穩定的工作

上一代人,也就是"X世代"在同一年齡段時跳槽的概率比"Y世代"高出一倍——從財務上講,這對他們是好事。每換一次工作往往能漲薪約15%,而且還能給員工帶來學習新技能的機會,同時判斷哪種類型的僱主更適合自己。

與此同時,根據Resolution Foundation的報告,那些始終待在一家公司的人長期的薪酬漲幅幾乎等於零。

趨勢很明顯,這不僅限於英國,還包括其他地方。

今年4月,位於華盛頓特區的無黨派"事實庫"(fact tank)皮尤研究中心(Pew Research Center),利用美國勞工部的數據發佈了類似的研究結果。該報告發現,18至35歲的美國勞動者與X一代的前輩年輕的時候忠於一家公司的概率相同。而在擁有大學學位的人中,千禧一代為僱主效力的時間甚至高於同一年齡段的X一代。

"經濟證據很明顯。"Resolution Foundation高級政策分析師勞拉·加德納(Laura Gardiner)說,她參與撰寫了關於英國千禧一代職業流動性降低的報告。"與年齡較大的人相比,年輕人總愛換工作,但流動率的確降低了——雖然所有人都降低了,但年輕人降低的速度尤其快。"

她補充道,年輕人換工作的頻率更低"是一項決定性因素,正因如此,才出現了年輕人不如15年前處在相同年紀的上一代人賺錢多的情況。在我們的記憶中,這種情況還是第一次出現。"

這一代人在金融危機期間逐步踏入職場,不得不應對此後的各種影響

時過境遷

這兩份報告都沒有針對年輕人的職業流動性為什麼降低給出確切回答。皮尤高級研究員理查德·弗雷(Richard Fry)在皮尤事實庫博客上發表了數據總結文章,他寫道,這可能是"因為通過跳槽獲得更好工作的機會很匱乏"。

與此同時,加德納指出,在金融危機期間步入職場的年輕人可能不太願意冒險。另外,零時合同和代理工作相繼崛起,而且英國正在"從製造經濟轉向服務經濟"。她表示,這一切"或許都降低了人們的信心或議價能力"。

德勤每年都會針對千禧一代的態度發佈研究報告,該公司的研究人員認為,發達國家最近的政治和社會不穩定也導致年輕人對安全的渴望在過去短短12個月內變得更加顯著。

這份2017年針對世界各地的8,000名千禧一代進行的調查顯示,發達國家的千禧一代現在不太願意在2年內離職,而在現有崗位上效力5年或更長時間的意願比一年前有所增加。"我們的數據表明,這些不確定的時間或許正在推動千禧一代追求更強的穩定性。"該報告寫道。

在這樣的背景下——能夠定期加薪的長期工作減少,由於經歷過全球金融危機導致焦慮感上升,對未來的擔憂增多——千禧一代也在步入買房、結婚、生子的年齡。

皮尤研究中心的格雷琴·利文斯頓(Gretchen Livingston)表示,2015年,每10個美國新生兒中,有8個多是千禧一代的女士生下的,這就難怪這個群體那麼關注財務穩定性了。

零時合同也給勞動者帶來了不確定性,在這種合同框架下,僱主沒有義務確保員工每周的最低工作時長

渴望和成見

關於千禧一代的成見表明,他們對老套的成功標誌並不感興趣。但談到對基礎要素——住房、退休儲蓄、體面的職業、組建家庭——的基本慾望,"每一代人之間的差異微乎其微。"加德納說。

聖迭戈創造性領導力中心(Center for Creative Leadership)高級研究員、《千禧一代想從工作中得到什麼》(What Millennials Want from Work)一書的作者珍妮弗•迪爾(Jennifer Deal)也認同這種說法。"我不認為每一代人之間的價值觀有什麼不同。"她說,"他們只是使用了不同方式來表達自己的價值觀,但他們渴望的生活與工作方式卻非常相似。"

很多因素都使得人們可以在咖啡廳裏無拘無束地從事自由職業——但德勤2017年的《千禧一代調查》發現,多數人都更願意從事全職工作,希望獲得職業安全感

隨著房價上漲,加之很多國家的大學教育越來越貴,這些目標已經超出了很多千禧一代的能力範圍。這或許也是另外一個造成這代人渴望始終效力於一個僱主的原因。

根據德勤2017年的《千禧一代調查》,在成熟經濟體中,每10個千禧一代裏就有7人渴望全職工作,而非自由職業,主要原因是他們渴望"職業穩定"和"固定收入"。

"自從20世紀70年代以來,年輕人的觀點已經改變。"迪爾說,"世界也已經改變。"但關於年輕人缺乏承諾的痛惜之聲"是對年輕人的典型成見。當X一代初入職場時,我們也對他們懷有相同的成見。"

證據表明,真正讓千禧一代退縮的,或許是他們周圍那前所未有的環境,而不是他們的工作態度。

