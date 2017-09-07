缺乏睡眠：席捲全球的流行病

Image copyright Alamy

"20世紀40年代，人們平均每晚睡眠略高於8小時。到了現在，我們每晚大約睡6.7、6.8個小時。"加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）神經系統科學和心理學教授麥特·沃爾克（Matt Walker）說。

"所以，短短70年時，我們的睡眠就大幅萎縮，我們目前的睡眠大約縮短了20%。"

對成年人來說，現代社會充滿了各種剝奪睡眠的東西。咖啡因能讓我們保持清醒，酒精則能割裂我們的睡眠，讓我們少做夢。沃爾克表示，雖然我們已經利用更好的牀墊和無煙房間等各種各樣的東西改善了睡眠環境，但這種受到人為控制的環境或許也創造了新的問題。

"令人意外的是，中央供暖和中央空調便是其中之一。當太陽落山後，氣溫大幅下降；太陽升起後，氣溫又開始回升。我們的身體對這種美妙的熱間歇早有預期。這種自然的溫度變化可以告訴我們什麼時候該睡覺，從而幫助我們入眠，但我們所做的一切卻讓自己脫離了這種自然規律。"

Image copyright Alamy Image caption 沃爾克說，酒精、咖啡甚至空調都會影響我們的睡眠方式（圖片來源：Alamy）

此外還有科技。除了人造光源之外，還有各種各樣的LED屏幕也都能發出強烈的藍光。

"糟糕的是，藍光會在夜間阻止一種名叫褪黑素的激素釋放。到了該睡覺的時候，褪黑素就會發出信號。"

"科技還會引發睡眠拖延。到了午夜，我們可能會想，應該發送最後一封電子郵件，然後再刷一次Facebook。"

除此之外，還要受到現代早起運動的影響——各種經濟和社會壓力迫使我們多工作、少睡覺，而且要向唐納德·特朗普（Donald Trump）、巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）和瑪格麗特·撒切爾（Margaret Thatcher）這樣的世界著名領導人學習，他們號稱每晚只睡5小時，甚至更短的時間。

但我們是否應該多學學喬治·W·布什（George W. Bush）。據說他每天晚上9點左右睡覺，每晚能睡9個小時。

"根據目前的大約1萬篇論文，如果四捨五入成整數，並以百分比來表示，能夠每天只睡6個小時甚至更少的時間而不遭受任何損傷的人數是零。"

沃克爾教授表示，只要睡眠少於7個小時，我們就會出現健康問題。

"阿爾茨海默病、癌症、肥胖症、糖尿病、焦慮、抑鬱、自殺，所有這些發達國家的重大致死疾病都與睡眠不足存在很強的直接因果關係。"

訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。