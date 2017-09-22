好萊塢明星吸金榜為何男女有別？

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好萊塢的女演員收入低於男演員為什麼值得我們關注？《福布斯》雜誌（Forbes）最新發佈的明星吸金榜顯示，男星收入遠高於女星。收入最高的女星艾瑪·斯通（Emma Stone）排名第15位，比收入最高的男星馬克·沃爾伯格（Mark Wahlberg）少賺4200萬美元（3300萬歐元）。

在《福布斯》上看到這些令人咂舌的收入數據後，很容易產生厭惡之心，然後就會點擊查看其他跟好萊塢影星有關的報道，而沒有意識到這份榜單所透露出的收入不平等現狀。幾代人以來，"男性職場收入高於女性"已經成為工業化經濟體最熟悉的話題。

Image copyright Alamy Image caption 根據《福布斯》的榜單，馬克·沃爾伯格比好萊塢收入最高的女星多賺4200萬美元（圖片來源：Alamy）

但《福布斯》的這份榜單十分重要，因為世界各地的男女薪資差異的主要原因之一就是職業隔離：女性和男性仍然大量集中於不同的職業，或者集中於相同職業的不同層次。例如，英國官方數據顯示，與男性相比，女性多集中在重要性較低、薪水較少的職位中，尤其是所謂的"5C"工作——護理（caring）、餐飲（catering）、收銀（cashiering）、保潔（cleaning）和文員（clerical）。

但專業表演是少數幾個數百年來都有男性和女性參與其中的職業，而且兩性從業者達到最高水平也都很常見。無論男女，表演都需要在相同的工作場所練習同樣的技能。然而，21世紀的多數女演員收入仍然低於男演員。

我過去15年的研究表明，在美國和歐洲，有幾大原因導致了這些收入差異。英國的演員兩性比例約為50:50，主要原因在於女性角色整體較少，尤其是主角，所以任何時候都有更多的女演員爭奪角色。

Image copyright Alamy Image caption 無論男女，在職業演藝生涯中達到的最高水凖都很常見（圖片來源：Alamy）

演員的經紀人都知道這一點。僱主同樣對此心知肚明。女星很難因為自己跟男星扮演同樣的角色但收入卻低於男星而拒絶邀請。否則就會有其他人接替自己，導致其失去工作機會。事實上，女演員扮演的角色重要性通常低於男演員，露臉時間也比男演員短。

與成見相對抗

另外一個問題是角色分配。從他們所扮演的角色的年齡和外貌來看，所有的演員都遵循相同的錄用標凖，但女性的範圍更窄。例如，從年齡上看，女性會比男性更早地失去扮演性感角色的機會。對於導演、委托方和製片方來說，才華和演技都很重要，但長相同樣如此。需要通過合適的外貌向觀眾表達影片的內涵。而導演挑選演員時的評論也可以很好地總結這一點："人們會把她當做一個母親的角色來解讀嗎？"

有的時候還需要去掉角色的所有內涵。在分配銀行經理或律師等小角色時，導演希望的是一個除了"那是個銀行經理"之外，不會讓觀眾產生任何其他想法的演員。僱主想要一個中性符號，用製片人的話說，就是"不要擾亂情節"。如果讓女演員扮演這些角色，他們就更擔心觀眾因此分散精力，擔心他們可能會胡思亂想："她有沒有孩子？她是怎麼管理的？"這些都與女性在職場碰到的普遍問題形成共鳴。從積極的方面來看，男性是無形的，因為他們代表了常態。

我們對這些現象其實並不陌生，是因為演員其實就是在向我們展示我們自己。我們通過兩種方式來看待此事。首先是直接代表，他們在舞台和熒屏上扮演工程師、護士、公司董事、父母等日常角色。第二是間接反映男女兩性在整個社會中面臨的工作不平等的潛規則。所以女演員的工作主要集中於演藝事業的前半部分，她們此後的機會將逐漸減少——整個勞動力市場有很多領域的現狀都與之相同。

Image copyright Alamy Image caption 作為收入最高的女演員，艾瑪·斯通排在明星吸金榜的第15位（圖片來源：Alamy）

社會對人的看法也蘊含著一些經濟意義。歐盟的男女平等路線圖把"消除性別成見"列為解決男女不平等的重點。性別成見被視作就業和工資長期不平等的核心所在。研究還表明，從就業率和工資的角度來看，女員工因為負面的年齡觀念受到的影像更大。演員也不能免俗，這些成見所帶來的利弊得失同樣也體現在他們身上。

好萊塢明星的收入與現實生活的距離似乎非常遙遠。但如果演員是被人花錢僱來展示我們自己生活的人，他們在演藝界的待遇也可以讓我們更好地了解男女兩性在整個社會中的地位。性別和（性別化的）年齡對他們的就業產生的影響顯示社會的不平等。透過《福布斯》明星吸金榜，這一現狀一覽無餘。

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