「生理假」真的有用嗎？

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有一天，當貝克斯·拜克斯特（Bex Baxter）走進辦公室後，發現自己公司的接待員在前台上彎腰弓背，"面色蒼白、滿臉痛苦地"為客戶服務。這令她十分震驚。

"我立刻過去讓她下班休息。"當時在該公司擔任總監的拜克斯特說，"她很尷尬，把我拉到一邊說：'我只是來例假了，我能挺得住。'"

當時，拜克斯特在布里斯托的這家名叫Coexist的公司工作，公司的業務是在英格蘭西南部創建社區空間，在那之前，拜克斯特根本沒有考慮過公司是否制定了"例假政策"。

但她表示，她當時想到的是基本人權——這樣一個常規的生理過程絶不應令人感到羞愧。

"月經假"指的是允許女性在痛經難忍時休假一兩天的政策，這種措施已經在很多國家出現，但卻被廣泛批評為適得其反，而且往往會加強女性員工遭到的負面成見。

Image copyright Getty Images Image caption 世界各地有很多職場人士都會定期經歷難以忍受的疼痛，但由於感到羞恥，導致這些問題遲遲得不到解決（圖片來源：Getty Images）

在一些亞洲國家或地區，包括日本、印度尼西亞、台灣、韓國和中國大陸的某些省份，女性都可以在例假期間在家休息。但卻很少有人真的請假，很多人都擔心因此遭到性別歧視，或者表現出自己的軟弱。

當意大利議會考慮在全國範圍內推行月經假時，很多人都擔心，從立法層面確立每月3天的帶薪假期可能導致很多僱主從一開始就不願聘用女員工。

禁忌話題

關於生理期的恥辱感—— 有人認為月經骯髒、可恥、丟臉——會導致女孩和婦女遠離學校和職場。例如，如果沒有衛生用品，女性可能就必須在例假期間待在家裏，而服裝工人還有可能因為沒到休息時間就起身去更換衛生巾而丟掉工作——如果真的有地方讓她處理自己的月經的話。

雖然在辦公室裏上廁所比較方便，時間安排也較為靈活，但在這種環境中工作的女性也會不遺餘力隱瞞例假： 如果被別人知道自己處於經期，會對女性的公眾形像產生何種影響？目前對此展開的研究還比較少。但2002年的一項調查發現，人們認為在手袋裏放衛生棉條的女性能力較差，不太招人喜歡，身體上也令人厭惡。

Image copyright Getty Images Image caption 2002年的一項實驗研究了人們對女性從手袋裏掉出衛生棉條的反應。結果發現，與掉出發夾的女士相比，掉出衛生棉條的女性比較不受到喜歡（圖片來源：Getty Images）

但女性目前約佔全球勞動力總量的40%，有多達20%的女性在月經期間有過嚴重痙攣——這在醫學上被稱作痛經，它足以擾亂你的日常生活。對於這些女性來說，月經假或許是一種解脫，但如果因此而阻礙她們的職業發展，那就另當別論了。既然如此，如何才能讓這種假期真正發揮作用？

"應該針對企業和公司就女性月經展開再教育，重塑它的目標，讓女性不再因為自己是女性而感到任何恥辱。"拜克斯特說，她已經離開Coexist，但依然在月經政策方面擔任該公司的顧問。

如果公開對話能夠打破禁忌，月經假至少可以為人們提供一種溝通渠道。當前面臨的挑戰是如何找到一種部署方式，避免對職場女性構成不利影響。

實際應用

企業採取什麼措施取決於它的規模和結構，但的確存在一些關鍵要素。澳大利亞墨爾本的莫納什商學院博士候選人、職場月經和更年期顧問勞拉·歐文（Lara Owen）表示，語言就是這樣一項關鍵要素。

歐文說，月經假這個詞會給人帶來負擔，那些從來沒有經歷過嚴重痛經的人可能會得出毫無依據的假設；例如，"那個女人因為不太嚴重的問題得到了一天假期。" 相比於"月經假"，她更喜歡使用能在辦公室裏為處於經期的女員工提供幫助的詞，而不是簡單地讓她們請假回家。

Image copyright Lara Owen Image caption 勞拉·歐文表示，月經假這個詞會給人帶來負擔，讓人們得出毫無根據的假設（圖片來源：Lara Owen）

專門研究職場歧視問題的德克薩斯州萊斯大學心理學副教授艾登·金（Eden King）也認為，針對女性制定專門的政策會適得其反。她表示，完全取消性別因素反而有可能讓深受痛經之苦的女員工享受到她們所需的假期。

"在你的組織內為所有員工提供靈活的請假制度，這樣一來，無論什麼原因，人們都可以在生病時請假。"她說，"這可以讓所有人都享受同樣的待遇，而如果給某個群體以特殊照顧，讓人感覺他們似乎是弱勢群體，那就有可能適得其反，還會引發老套的性別成見。"

然而，如果"月經假"的一部分目的是為了打破禁忌，又為什麼要迴避"月經"這個詞呢？歐文指出，月經並不是疾病。相反，有規律的生理週期通常表明人的身體非常健康。她說，儘管靈活性至關重要，但企業完全可以把月經作為可以接受的個人請假理由。

Image copyright Getty Images Image caption 多達20%的女性在月經期間經歷過嚴重痙攣——也就是痛經（圖片來源：Getty Images）

"大膽而驕傲地命名這個問題，不要有什麼難為情，這樣才能解決污名化的問題。這需要很長時間。"WaterAid America政策和主張主管麗莎·斯凱切曼（Lisa Schechtman）說。但她補充道，女性必須參與其中。

"不能讓男性為女性制定這些政策。在設計、部署和監督與月經有關的項目時，必須讓受此影響的人參與其中。"

拜克斯特計劃一一落實這些理念：向員工徵求反饋後，她正在幫助Coexit制定一項政策，承認那些直接面向客戶的員工或許與後勤部門的女性有著不同需求。

下個月，Coexist將會宣佈新的月經政策。拜克斯特表示，女員工可以獲得一定的靈活性，將經期與自己的工作規劃結合起來。

拜克斯特希望通過與歐文的密切合作把月經塑造成一個正面詞匯——"一個達到最佳健康和活力狀態的工具。"她說。

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