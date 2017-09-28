如何利用通勤時間成功創業？

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創辦自己的新公司之前，彼得·楊（Peter Yang）在75分鐘的上班路上"騷擾"過坐在自己身邊的每一個人。

"無論誰坐在我身邊，我都會問他們是否想過花錢找人給自己寫簡歷。"他說，"很多人都不太明白應該如何優化簡歷，所以這件事情似乎很有前景。"

彼得·楊現在是ResumeGo聯合創始人，這是一家創辦於2015年的簡歷製作公司。他表示，如果不是因為要從新澤西州的家裏經歷漫長的路程前往紐約去從事全職工作，他自己的公司也不會那麼早開張。

大約有1年的時間，彼得·楊要麼在地鐵上跟人談論自己的業務，要麼考慮如何創辦公司，或者跟未來的合伙人通話——他們的通勤時間相同，但乘坐的地鐵班次卻不相同。

"通勤幫助我在每天騰出一段時間來從事這項業務。"他說。

Image copyright Alamy Image caption 對於那些充分利用時間來學習或工作的人來說，關鍵在於通勤的過程，而不是目的地（圖片來源：Alamy）

多數人在上班工作的路上可能都不像彼得·楊那麼有效率，但他們可能也希望充分利用自己的時間。美國人的平均通勤時間為26.4分鐘，較1980年增長21%，倫敦和曼徹斯特人平均每天花在上下班路上的時間約為85分鐘。

紐約、倫敦和北京等大城市的生活成本上漲迫使很多人搬到郊區和周邊地區居住，導致他們別無選擇，只能延長通勤距離。北京的平均通勤時間約為1小時。

我們不必非要盯著手機，而是可以利用這段時間提升自己的能力、創辦新的公司、學習新的語言，或者從事其他事情。

Image copyright Getty Images Image caption 2015年的一項調查顯示，紐約市居民平均每周通勤時間超過6小時（圖片來源：Getty Images）

任職於英國交通部的馬克·史密斯（Mark Smith）就是這麼做的，家住白金漢郡（Buckinghamshire）哈德納姆（Haddenhan）的他每天要花費1小時才能到達倫敦的工作地點。

多年以來，史密斯都在利用這段時間閲讀，但2001年的一天，他卻被一本關於HTML的書深深吸引——這是一門用於製作網站的計算機語言。

他花了兩天時間在上下班的路上讀完了那本書，之後就自己做了一個單頁網站www.seat61.com，介紹了從倫敦坐火車前往許多歐洲城市的攻略。

他對這個話題非常熱衷——他喜歡旅行，但那個時候，從倫敦前往歐洲大陸的火車旅行信息卻很匱乏。當《衛報》（Guardian newspaper）在2001年5月把他的網站評選為當周最佳旅行網站時，他感覺如獲至寶。

幾個月後，史密斯買了一台筆記本電腦，開始利用通勤時間製作更多網頁。經過一段時間後，他開始通過這個網站賺取不菲的收入。到了2007年，他辭掉工作，全身心投入這家網站的運營。

他說，如果不是每天要去倫敦上班，他不太可能創辦Seat 61。

"如果不是要這樣上班，我就不會讀這麼多書。"他說，"我會不會買這本書來看？恐怕不會。"

隔絶噪音

想要提高生產力是一回事，但想要真正完成有意義的工作卻是另外一回事。但史密斯並沒有碰到什麼困難。雖然要與陌生人共享個人空間，但他表示，車廂裏受到的干擾反而比辦公室還少，不會有人跑過來跟他說話。但他也指出，30分鐘的車程不夠長——他需要一個小時的時間。

Image copyright Getty Images Image caption 你是否也想充分利用每天的通勤時間？英國時間管理顧問克萊爾·伊萬斯（Clare Evans）表示，你必須制定計劃，還要設定符合實際的目標（圖片來源：Getty Images）

對南希·諾托（Nancy Noto）來說，降噪耳機讓她可以在從紐約的曼哈頓到皇后區的45分鐘車程中學習她的社會組織心理學碩士學位。由於要從事全職工作——她當時是在一家創業公司，現在則經營自己的人力資源公司——還要在晚上上課，所以學習的時間不多。

她也決定充分利用通勤時間。她每天都會戴上耳機，閲讀提前上傳到Kindle上的課本。

"我真的想在晚上10點左右回到家之前做完所有事情。"她說，"我把通勤時間都用在這上面——這樣就能在回家後放鬆一下，然後上牀睡覺了。"

提前規劃

英國時間管理顧問克萊爾·伊萬斯（Clare Evans）表示，想要充分利用通勤時間，應該做兩件事情：規劃和務實。她表示，認真思考過自己想要什麼的人，比那些不知道自己想要什麼的人，更能集中精力。

"想清楚你想看幾頁書，或者聽一段播客，或者寫一點筆記。"她說，"搞清楚你想利用自己的時間實現什麼目標。"

她表示，對自己掌握的時間和所處的環境保持務實的態度，同樣非常重要。如果你需要專注，早晨忙碌的通勤或許並非從事這種工作的最佳場合。不過，如果你能在地鐵上找到一個舒服的座位，而且你知道自己能花40分鐘寫完一本書的一個章節，那就可以利用這段時間額外做一些工作。

Image copyright Getty Images Image caption 閲讀HTML編程書籍這樣的大計劃可能因為環境而流產。你無法確保自己能在安靜的車廂內找到一個座位（圖片來源：Getty Images）

與每天都要長途跋涉才能從家裏趕到公司相比，多數人都更喜歡沒有通勤的生活。儘管如此，如今多數時候都在家中或者離家很近的辦公室裏工作的彼得·楊，卻很懷念當初在火車上的那段時光。

"我的確懷念在長途列車上一心一意計劃創業的那段日子。"他說，"但我現在有更多時間陪家人，所以這兩種狀態都有積極的一面。"

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