想致富？不能複製比爾·蓋茨模式

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比爾·蓋茨（Bill Gates）比你想像得幸運得多。他或許很有才能，畢竟，他從一個大學輟學生一路坐上了世界首富的寶座。但這種極端案例的主要意義或許在於，它證明了不受蓋茨控制的環境所發揮的重要作用，而不是他的能力和毅力如何造就他的成功。

我們往往認為，實現卓越成就的人擁有最好的能力和才華。但這種看法其實並不完全正確。卓越的成就往往來自卓越的環境。成功人士通常都是最幸運的人，他們得益於在正確的時間出現在正確的地方。他們就是我們所說的"極端個例"，他們的成就游離於其他所有人身處的體系之外。

很多人認為，蓋茨和像他一樣取得巨大成功的人都值得關注，因為我們可以從他們身上學到很多成功秘訣。但如果你認為這些人生贏家之所以有如此成就，完全是憑借自身的能力，那可能就會失望而歸。即便你能模仿蓋茨的一切，也無法複製他當初的好運。

Image copyright Getty Images Image caption 光是練習1萬個小時而沒有適當的反饋，不太可能讓一個隨便找來的孩子成為全國乒乓球冠軍（圖片來源：Getty Images）

例如，由於蓋茨出身上流社會，上過私立學校，因此得以掌握編程技術。要知道，當時只有不到0.01%的人使用過電腦。他的母親與IBM董事長之間的私交也讓他得以從這家當時領先的PC公司那裏獲得了合同，而這對他後來建立自己的軟件帝國至關重要。

這件事情之所以重要，是因為多數使用IBM電腦的用戶都要被迫學習如何使用配套的微軟軟件。這就形成了一種對微軟有利的惰性。這些用戶下一次選擇軟件時可能還會選微軟，未必是因為微軟的產品最好，而是因為多數人都很忙，沒有時間學習其他軟件。

微軟的成功和市場份額或許比其他公司高出好幾個數量級，但這種差異最初得益於蓋茨早期的運氣，後來在強者更強的良性循環下得以加強。當然，蓋茨的天賦和努力也在微軟的巨大成功中發揮了重要作用。但這還不足以形成這樣的極端個例。與環境相比，天賦和努力或許就顯得沒那麼重要了。甚至可以說，如果缺乏有利的環境，他就無法取得這麼大的成功。

神奇數字？

有人或許認為，很多成功人士仍然通過自身的努力和超人的毅力掌握了卓越的技能，所以不應該因此降低對他們的讚揚。有人甚至認為存在一個實現卓越的神奇數字，例如10年或10,000小時定律。很多專業人士和專家都是通過堅持不懈的反覆練習才掌握了卓越的技能。事實上，很多人都強調，蓋茨青少年時期在計算機編程上花費的10,000小時是他取得成功的原因之一。

但針對專家進行的詳細案例研究往往表明，某些不受這些成功人士控制的環境因素也發揮了重要作用。例如，有三位全國乒乓球冠軍都來自英格蘭一座小鎮郊外的同一條街道。

這並非巧合，也不是因為他們一心一意地練習乒乓球。真正的原因在於，著名乒乓球教練彼得·查特斯（Peter Charters）退休後恰好住在那裏。與這位退休教練住在同一條街上的很多孩子都因為他而喜歡上這項運動。而其中三個孩子在遵循了"10,000小時定律"後，實現了卓越的成就，獲得了全國冠軍。

Image copyright Alamy Image caption 無論是編程還是乒乓球，光是花費10,000小時無法確保你取得成功（圖片來源：Alamy）

當然，個人的才華和努力對實現卓越成就至關重要。但如果沒有早期的幸運（一流而可靠的教練和支持自己的家人），單純在沒有適當指導的情況下練習10,000小時，不太可能讓一個隨便找來的孩子成為全國冠軍。

試想，如果有一個孩子在乒乓球運動上天賦秉異，但卻運氣不好，沒有碰到有能力的教練，或者在一個不重視體育的國家裏生活，他或許就永遠沒有機會發揮自己的潛力。這表明，某個成功人士的成就越是卓越，我們就越難以從他身上學到重要而實用的經驗。

如果是普通成就，我們對成功的直覺反而很有可能是正確的。在從差變好的過程中，"越努力越幸運"或"機會總是留給有凖備的人"這些傳統智慧都很有意義。但從優秀走向卓越卻並非如此。

在正確的時間（早期的運氣）處在正確的地點（你成功時所處的背景能讓早期的結果產生持續的影響）都是至關重要的因素，甚至會超越你本身的價值。明白了這個道理之後，我們就不應該模仿那些人生贏家，期待著自己也能取得類似的成功。但成功人士的確可以考慮效仿蓋茨（他成為了慈善家）或沃倫·巴菲特（Warren Buffett）（他認為越是富有的美國人就越應該多繳稅）的做法，利用自己的財富和成就做一些有益的事情。如果一個成功人士感激自己的好運，而且沒有把這一切都據為己有，那就理應得到我們更多的尊重。

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