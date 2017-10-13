倫敦成本太高？那來貝爾法斯特吧！

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短短20年，貝爾法斯特就從戰區搖身一變成了科技中心，徹底顛覆了曾經破敗的形像。

這裏如今擁有很多工作機會，還能為勞動者提供高標凖的生活品質，因而吸引了大批外籍人士和大企業紛至沓來。

與上世紀八九十年代那個經常被騷亂困擾，隨處可見檢查點和鐵絲圍欄的城市相比，如今的貝爾法斯特讓人感覺恍若隔世。作為北愛爾蘭的首府，這座城市在重塑形像的過程中仍然任重道遠，政治領袖的頻繁變動表明這裏仍然會經常感受到過去的陰霾。

當1998年簽署《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement），結束了這里長達30年的動蕩時，這座城市最年輕的勞動者大都還沒有出生。這也是他們以及這一地區的180萬居民多數都更加關注未來前景，而不是過往政治事務的原因之一。

Image copyright Getty Images Image caption 在貝爾法斯特1972年發生炸彈爆炸後，英國軍隊趕到這裏（圖片來源：Getty Images）

展望未來

貝爾法斯特的天際線讓人得以一睹它嶄新的經濟面貌。駐扎於此的跨國公司充分利用了當地較低的運營成本，其中包括美國保險公司Allstate、法律巨頭Baker McKenzie以及普華永道和德勤等專業服務公司。

英國脫歐仍在談判階段，北愛爾蘭（將會脫離歐盟）與愛爾蘭共和國之間設立"軟邊境"的事宜也在探討之中，因此脫歐會在貝爾法斯特的經濟和就業市場方面造成怎樣的影響，目前仍然不得而知。

在2016年公投之前，英國禽肉生產商Moy Park和美國投資銀行花旗這兩大僱主都感到擔憂。但在投票結果確定後，他們都表示此事不會影響其在北愛爾蘭的業務，甚至都有意繼續增加這裏的員工人數。

人們更擔心的是貿易糾紛可能影響北愛爾蘭最大的製造業僱主。

加拿大飛機製造商龐巴迪在北愛爾蘭有4,500名員工。波音在美國起訴龐巴迪為飛機銷售提供補貼的事情可能對其造成影響。波音希望美國政府向龐巴迪徵收關稅，這有可能威脅龐巴迪在貝爾法斯特工廠未來的前途。而這家加拿大公司在當地的80家零件和服務供應商也有可能受到連累，潛力巨大的航空領域未來的增長同樣會面臨障礙。

居住成本

伊希斯·德拉·皮納·帕拉米納（Isis Dela Pena Palamine）2014年從瑞典馬爾默搬到貝爾法斯特，在該市的南部當廚師。她表示，這裏的居住成本很有優勢。

"這裏的飲食和住宿成本很低。"她說，"我們住的兩居室月租425英鎊。如果是在瑞典，一套單元房就要600英鎊。"

Image copyright Alamy Image caption 雖然工資較低，但貝爾法斯特的生活成本也遠低於倫敦（圖片來源：Alamy）

購房者也可以買到便宜貨。

北愛爾蘭統計和研究局的最新數據表明，貝爾法斯特的平均房價為12.865萬英鎊。而根據英國國家統計局的數據，倫敦的平均房價為48.9萬英鎊。

英國國家統計局的數據表明，貝爾法斯特的平均年薪為2.6萬英鎊，雖然增速在整個英國位居第二，但仍然低於整個英國（2.8萬英鎊）和倫敦（3.5萬英鎊）的平均值。

儘管居住成本較低，但當地的公用事業費卻很貴，原因在於北愛爾蘭的很多能源需求都依賴進口。一些外籍人士認為出去吃飯花費較高，來自倫敦和紐約的人尤其如此。不過，從米其林星級餐廳OX和Deanes Eipic到越來越多的街頭小吃店，當地的餐廳數量增多使得供給得以增加。

戶外活動

Image copyright Alamy Image caption 泰坦尼克號貝爾法斯特紀念館是一個旅遊景點 ，同時也為了悼念在那起海難中不幸遇難的乘客。它的隔壁就是一座造船廠（圖片來源：Alamy）

貝爾法斯特市中心的泰坦尼克區和大教堂區周圍有很多2007年次貸危機前建造的公寓，很多外籍人士都喜歡住在那裏。泰坦尼克區的隔壁就是建造那艘沉沒巨輪的船廠；大教堂區原先有很多倉庫，現在則聚集了當地最好的酒吧和餐廳。

在這裏，顧客們可以在太陽花酒吧（The Sunflower Bar）裏喝一杯當地釀造的烈性黑啤。這裏算得上是貝爾法斯特氛圍變遷的完美體現：它的外面至今仍然有一個安全籠，過去在北愛動亂時期，老闆用它來核查來者的身份，但現在都被塗成了綠色，而且經常會擺上鮮花和一些吸引遊客的東西。

大學區同樣很受歡迎，由於女王大學吸引了世界各地的學生（尤其是來自亞洲的學生），使得這裏成為當地種族多樣化最為明顯的區域之一。它的隔壁就是綠樹成蔭的馬龍路（Malone Road）和里斯本路（Lisburn Road）。

但貝爾法斯特的面積不大，只需要幾分鐘時間，遊客便可來到滿是沙子的福斯路（Falls Road）和尚基爾路（Shankill Road）。在過去的電視新聞裏，這是兩條相互平行的街道，一條屬於天主教，一條屬於新教。雙方曾經在這裏頻繁發生衝突，並在此修建起"隔離牆"——如果你盡快來旅遊的話，應該還能一睹它的真容。

Image copyright Alamy Image caption 太陽花酒吧的籠子曾經是一種安全措施，但現在的主要作用是吸引遊客（圖片來源：Alamy）

生活品質

靜子·盧克（Zhizuko Luke）表示，由於種族多樣性不足，她11年前剛剛從日本兵庫縣（Hyogo）搬到這裏時感到非常焦慮。但隨著貝爾法斯特實現和平，這種狀況隨後得以改善，但仍然落後於英國其他地方。

不過，已經在這座城市生下兩個兒子的盧克現在很樂觀。"這是個成家立業的好地方，而且北愛爾蘭的教育系統標凖很高，有很多優秀的文法學校。"她說。

羅南·坎寧安（Ronan Cunningham）過去4年一直住在貝爾法斯特，他盛讚這座城市培育了獨特的"深科技"環境（涵蓋了人工智能、機器人和增強現實等多個領域），使之可以創辦自己的BrainWaveBank軟件創業公司。

Image copyright Alamy Image caption 貝爾法斯特女王大學吸引了許多國際學生（圖片來源：Alamy）

坎寧安是戈爾韋（Galway）人，他曾經在波音工作了20年，後來在聖迭戈創辦了自己的工程公司，然後又在貝爾法斯特創辦了這家科技公司。

他表示，由於這裏集中了很多科技人才，科技界也願意分享知識，創業資金同樣非常充沛，再加上較低的生活成本，共同營造了當地獨特的環境。

"我們不會像在都柏林和倫敦那樣生活。像我們這樣的人在貝爾法斯特創業時可以接受很低的工資，但仍然可以享受高標凖的生活。"

坎寧安還補充道，"隨著一流的餐廳和酒吧不斷湧現"，這座城市的文化氛圍"也在持續地進步和發展"。

Chee Shong Soon出生在馬來西亞，19年前來到貝爾法斯特攻讀計算機科學學位，他現在是一家能源公司的應用專員。

他表示，無論是從職業角度還是個人角度來看，這座城市都為他提供了自我發展的機會。

"這裏的人都很友好，我在這裏經歷了美好的時光。這是我做過的最好的決定之一。"

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