穿著運動休閒服上班的時代來了嗎？

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"他們都穿著運動鞋和一身黑衣服。"倫敦職場教練伊芙琳·考特（Evelyn Cotter）說。她描述著最近參加的一場公開演講活動，與會的那些滿懷抱負的年輕專業人士都穿著風格統一的服裝。

"所有人是下班後直接過來的。他們都穿著黑色牛仔褲和時尚運動鞋，但這確實感覺是很符合職業人士的服裝。"考特說，"他們特意選擇了這種風格，而不僅僅是在院子裏逗狗玩的時候才穿這些衣服。"

Image copyright Aella Image caption "運動休閒服"指的是並非專為參加運動而設計的運動服和運動鞋，該行業在2008至2015年間增長42%（圖片來源：Aella）

"運動休閒服"指的是並非專為參加運動而設計的運動服和運動鞋，該行業在2008至2015年間實現了42%的驚人增長。最近，它的影響力開始向辦公室滲透，職員們的服裝變得越來越休閒，越來越重視舒適性。國際組織人力資源管理學會（The Society for Human Resource Management）追蹤了允許僱員每天穿休閒服上班的僱主數量，結果發現，這一比例從2014年的32%增長到2016年的44%。

進入職業裝序列的不只是運動鞋。有的西褲也設計了鬆緊腰帶，為的是模糊運動褲與時尚長褲之間的界限。甚至有一些表面看來很傳統的襯衣和夾克，實際上也採用了通常只能在徒步或健身服飾中見到的高科技面料。

"預期改變"

英國設計師喬娜·賽克斯（Joanna Sykes）曾經圍繞這一主題設計過一組全新的服裝，她將那種樣式稱作"運動正裝"，包括可以跟夾克搭配的時尚運動褲，以及配有拉鏈的白色府綢襯衫。

"我不覺得運動休閒是一種潮流，"賽克斯說，"我認為這是生活方式的一種永久性變化。遠程工作的人越來越多，而人們對女性職業裝的預期也已經改變。人們希望穿著更加舒服，但又不失時尚。"

Image copyright Sykes London Image caption 喬娜·賽克斯將她的設計稱作"運動正裝"——其中包括可以跟夾克搭配的時尚運動褲，以及配有拉鏈的府綢襯衫（圖片來源：Sykes London）

賽克斯表示，職業裝的功能性和多樣性需要提高，這樣"你就可以用很多不同的方式設計一件東西，把它從行李箱裏拿出來的時候也不會滿是褶皺。"她表示，她設計的最受歡迎的系列就是奢侈品運動服。

"性能職業裝"

當然，並非所有人都可以穿運動服上班，而考特也建議她的客戶在決定究竟應該穿多麼正式的服裝時，參考一下他們自己的客戶和老闆日常的穿著。

哈佛大學研究人員發現，故意對抗傳統的人會給人留下有能力、有權勢的印象——他們稱之為"紅運動鞋效應"——但考特建議，"如果穿著打扮不是你的強項，那就應該謹慎求穩。"

Image copyright Ministry of Supply Image caption Ministry of Supply經常使用3D打印技術，他們出售的職業裝號稱隱藏著很多性能品質（圖片來源：Ministry of Supply）

就連傳統西裝也會因為運動服技術而得到改進。最初為運動員和探險家甚至極限運動設計的面料，現在都被用來製作防皺、透氣、吸汗和具備溫度調節功能的職業裝。

馬薩諸塞州波士頓的Ministry of Supply公司出售的服裝號稱具備以上所有功能。一群麻省理工學院的研究生2012年在Kickstarter上成功眾籌後創辦了這家公司，他們2016年賣出的產品超過7.5萬件，今年已經超過這一數字。

Image copyright Ministry of Supply Image caption Ministry of Supply首席執行官吉汗·阿瑪阿希裏瓦德納穿著該公司的服裝跑了半程馬拉松，以此展示它的性能（圖片來源：Ministry of Supply/Timothy Anaya）

"我們認為，運動服和運動休閒服是進入我們所謂的'高性能職業裝'的大門。"運營副總裁布萊恩·肯尼迪（Brian Kennedy）說。他表示，正裝歷來都是"維護難、性能差。"他還補充道："我們的目標是扭轉這種趨勢。"該公司首席執行官吉汗·阿瑪阿希裏瓦德納（Gihan Amarasiriwardena）甚至穿著他們開發的一套西裝跑了半程馬拉松，以此展示它的性能。

著裝風格

英國品牌Cottweiler也將男士運動服與剪裁和時尚融為一體。這家公司以運動服為靈感來開發高度概念化的時裝，而它幕後的設計師本·科特雷爾（Ben Cottrell）和馬修·丹迪（Matthew Dainty）認為，這一趨勢的推動力來自快節奏的現代生活。

"從健身到工作再到夜店，人們需要一天到晚快速適應各種各樣的環境。"他們在聯合撰寫的電子郵件中寫道，"所以，理應弱化職業裝的正式性。面料技術的進步在這次轉變中扮演了重要角色。"

Image copyright Cottweiler Image caption 英國品牌Cottweiler已經與銳步進行合作，他們將男士運動服與剪裁和時尚融為一體（圖片來源：Cottweiler）

今年秋天，該品牌將與銳步合作開發一系列服裝。這家體育用品巨頭在宣佈該項目時說，他們把"銳步的科技和文化遺產與Cottweiler的獨特願景"融合到一起。

"運動服的重要性和影響力都在增加，因為它反映了我們的生活方式。"這兩家公司還補充道，"運動服的面料和剪裁所提供的功能性和舒適度使之可以很好地適應快節奏的生活。"

"人們越來越明白自己日常真正需要哪些服裝特性，例如通勤時需要透氣，或者具備防水功能。我們的方法就是把運動服變成正裝。"

在女裝領域，還有一個名叫Aella的品牌也在銷售從運動服中獲得靈感的職業裝。該公司由耶魯大學和加州大學洛杉磯分校畢業生尤尼斯·周（Enice Cho）創辦，她曾經跟好友談起他們是多麼"討厭職業裝"，"夢想著隨時都能穿瑜伽服"。Aella首先開發了一款明星產品：帶有彈性的黑褲子，共有6種款式。

Image copyright Aella Image caption 很多品牌都在利用休閒、健身和工作服飾之間越發模糊的界限，Aella就是其中之一（圖片來源：Aella）

該公司的口號是"到處都能穿的制服"，其網站也明確表示，他們的目標客戶是忙碌的女性，這些人不希望為了華而不實而犧牲服裝的舒適性。

尤尼斯·周認為她的工作是"女權主義者的一項使命"，她還補充道，"我們應該穿那些能讓我們隨心所欲做任何事情的衣服。"

如果能夠在工作了一天之後，直接穿過小鎮去參加公開演講活動，那麼運動鞋和彈力褲的確比權力套裝、鉛筆裙和細高跟更實用。時尚的外觀只不過是一份額外的獎勵罷了。

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