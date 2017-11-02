關於領導者的10大誤區

Image caption 瑞奇·熱維斯（Ricky Gervais）在《辦公室》裏扮演經理（圖片來源：BBC）

你終於得到了晉升。這些年來的艱辛和逢迎終於得到了認可。但還有一個問題——你根本沒有接受過任何管理培訓。

如果你的組織讓你擔任一個靈活的新角色，但只是說了幾句祝福的話就讓你上任了，那麼來之不易的加薪帶來的刺激就會迅速消失。

他們似乎認為你天生就知道接下來該做什麼。畢竟，你已經加入公司一段時間——你肯定知道怎麼當經理。那就接著幹吧。

毫無疑問，如果沒有凖備，或者沒有方向，大多數人都會墨守成規。他們認為，這就是管理者應有的行為方式。所以，他們難免會回到一些自欺欺人的常見錯誤觀念上。但這非但不能幫助他們領導團隊，反而會對工作效率產生負面影響。

有很多錯誤觀念都可以一一澄清，本文列出了其中最重要的10條。

當老闆很難

老闆有更大的自主權，更高的薪水，還有司機和助理，出差可以坐商務艙，還能住舒適的酒店，而且能得到同事的尊重。這沒什麼難的。更難的是下面的人，老闆應該牢記這一點。

做你自己

當你開始扮演一個新的角色時，僅僅做自己或許還不夠。你必須成長和進步。真實可能只是給懶惰找借口。不要虛偽做作，但也不要把自己局限於一種運作方式。你可能需要嘗試新的方法來找到當一個好老闆的正確方法。

人們討厭改變

人們可以應付變化。他們甚至有可能喜歡改變。人們不喜歡的是上司強加的不必要的改變或愚蠢的改變。讓人們參與這個過程，他們可能會很高興。如果能夠帶來真正的進步，改變就是好事。

有一種正確的領導方式

不要聽信所謂"有遠見者"的言論，他們聲稱已經破解了"一種正確的領導方式"。環境不斷變化，企業各有不同。你必須判斷環境，然後有針對性地調整自己的行為。

領導比管理更重要

人們常常把領導力想像成一種宏大的項目，例如戰略和願景。而管理似乎只是細微而平庸的事情，只不過採取了一些微不足道的干預。事實上，我們需要的是既能領導又懂管理的老闆。

擁有最佳戰略的老闆才能勝出

有好主意自然很好，但也得有人將其付諸實施。戰略平庸但執行得當的公司，完全可以擊敗戰略優秀但執行欠佳的對手。

領導者是天生的，不是後天培養的

每個人都能提升自己的領導才能。謹防那些認為自己幾乎沒什麼可學的"天生"領導者。我們都是半成品。領導者往往是靠後天經驗培養出來的，並非天生如此。

機器人會取代你的工作

實情並非如此。很多預測聽起來很可怕——25%的工作機會都會被機器人取代，還有的認為是45%。但大家其實都只是在猜測。我們總能適應新技術的到來，這次也不例外。事實是，我們對機器人的需求只會增加，不會減少。我們會與之合作，而不是被它們打敗。

大數據將解決所有問題

數字並不能說明一切。還要有自己的判斷。沒有哪個老闆能足夠快地掌握"完美的信息"。所以，不要迴避問題，也不要單純依靠數據。如果你折磨它的時間足夠長，它會坦白一切。

年度評估能幫助你管理績效

管理應該是一種持續的對話（除非被打斷），而不是一年一次的"群毆"和"批鬥"。不要把一整年的怨恨積攢下來。放棄評估，轉而與員工展開正常的溝通。越來越多的企業放棄了這種既費時費力又適得其反的"懲戒毆打"。

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