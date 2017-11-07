什麼時候制定目標最可能成功？

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你是否會推遲本來應該開始執行的大項目——可能是為了等待最佳時機？

這麼做確實有道理。

多數人都會在重要日子做出改變生活的決定。很多人都會選擇星期一或新年元旦開始為某個目標改變自己的行為，例如開始馬拉松訓練、開始存錢或償還貸款，或者為了升職而努力奮鬥。

學術界把這些日期稱作"時間地標"——在日曆上標誌重要的時間點，可以幫助人們整理自己的生活。

但專家認為，如果在一些對自己有意義的日期啟動目標，更有可能調動積極性。

加州大學洛杉磯分校安德森管理學院組織行為學助理教授戴恆晨（Hengchen Dai，音譯）就是一位研究這一"新起點效應"的學者。

戴恆晨表示，只要是"在你內心非常重要的轉折點"，讓你可以擺脫過去那個不完美的自己——以及你所經歷的失敗——都可以讓你感覺更有動力。"如果對你個人很有意義，或者與你個人有重要關係，你就更有可能採取一些行動來追求自己的目標。"

Image copyright Leilani Martin Image caption 戴恆晨表示，選擇一個與你關係更密切的時間，而不是元旦這種大眾化的日期，更有利於制定目標（圖片來源：Leilani Martin）

有些人可能選擇某個星期、某個月、或某個季節開始執行，但你不需要嚴格按照日曆來。事實上，如果你不按照日曆選擇一個日期，例如你可能選擇從開始新工作或新學期的日子開始執行目標，或許能取得更大的成功。

生日也是個很流行的選擇，尤其是當你接近重要的年齡門檻時。紐約大學和加州大學洛杉磯分校的教授發表的一篇論文發現，人們會在邁入下一個10年時展開更多反思，或者制定重大的人生決策。

事實上，研究發現有很多人會在以9結尾的年齡迎接新的挑戰。所以，你在29或39歲報名參加馬拉松比賽的概率高於30或40歲。

Image copyright Alamy Image caption 一項研究發現，在39歲報名參加馬拉松比賽的人遠多於40歲（圖片來源：Alamy）

轉折點

紐約職業教練裏貝克·基吉·溫加滕（Rebecca Kiki Weingarten）表示，她的客戶總在尋找新起點，但時機"取決於每個人的工作風格和激勵需求。有的客戶規劃假期結束後的事情，還有的客戶是運動員，他們會利用具體的賽季來解決問題。"

溫加滕表示，有的人發現，丟掉工作或者與愛人分手是接受項目和職業挑戰，或者開展財務或個人變化的最佳時機。你之前可能把這些事情推遲了很久，或者"從來都抽不出時間來處理"。

她的某些客戶在重要的生日、紀念愛人出生或死亡的日子表現出更高的積極性。

不保證成功

如果是需要一次性行動的目標，人們往往更容易取得長期成功，例如報名參加退休儲蓄。

然而，與戴恆晨共同撰寫那篇論文的賓夕法尼亞大學沃頓商學院行為經濟學教授凱瑟琳·米爾克曼（Katherine Milkman）認為，雖然我們或許能為新起點找到一個有意義的日子，但卻不能保證一定成功。

戴恆晨也認同這個觀點。"具體到這些行為能夠持續多久，以及你的毅力是否會因為時間地標而變化，這個問題還沒有標凖答案，我們仍在研究。"

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