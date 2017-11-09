資歷過高意外帶來的負能量

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阿曼達·希伯特（Amanda Hiebert）是加拿大卡爾加裏（Calgary）的一名公關總監。當她幾年前在一家維生素營養品公司謀得一個職位時，她知道自己被大材小用了。

她看重的是對方提供的高薪，以及為大公司效力的機會。

然而，當她正式上崗後，卻發現那項工作一點也不難，她根本忙不起來。"工作很無聊，根本沒有挑戰，我也沒幹什麼有意義的事情。"她說。她只在那裏工作了兩年就離職了。她的這種遭遇很普遍。

Image copyright Portland State University Image caption 管理學教授博林·艾爾多安表示，資歷過高、感到無聊的員工可能形成消極心態，從而影響同事（圖片來源：Portland State University）

據估計，英國約有1/6的勞動者的學歷超過自己的職位要求，58%的大學畢業生從事的工作根本不需要大學學歷。在美國，據估計約有1/4擁有本科學位的員工超出目前職位的任職要求。

很多僱主現在都將學位視作標凖的入職要求，但實際上，很多職位原本並不需要擁有大學學歷，這便引發了某種"工作通脹"，導致員工從事他們不會感受到挑戰的工作。

雖然這個趨勢看似對僱主有利——他們得以招募大量既聰明，技能水平又高的大學畢業生——但實際上可能適得其反。研究顯示，企業可能因為招募資歷高於職位要求的員工而對自己構成傷害。

怨恨的漣漪

擁有資歷過高的員工似乎應該是好事——至少表面看來如此。但波特蘭州立大學管理學教授博林·艾爾多安（Berrin Erdogan）表示，這樣的員工會形成消極心態，例如對自己的技能形成一種權利意識，或者因為無聊而產生怨恨，從而波及辦公室裏的每個人。

Image copyright Getty Images Image caption 很多僱主現在都把學位當成標凖的入職要求，即便是那些原本不需要大學畢業生的工作也不例外（圖片來源：Getty Images）

"權利意識會對所有人產生負面影響，尤其是參與團隊工作的人。"她說。她的研究表明，大材小用可能會導致員工感覺自己在同事中與眾不同，從而惡化成孤立無援的感受。

同樣，領導力訓練專家、《管理者面臨的27個挑戰》（The Challenges Mangers Face）一書的作者布魯斯·圖爾甘（Bruce Tulgan）表示，如果某人被大材小用了，他們或許不會全身心投入自己手頭的工作，反而有可能認為這些任務"有失身份"。

"由於士氣低落，他們會感到無聊，甚至可能連分內的工作都不做。"他說。

圖爾甘表示，大材小用的感受會導致這些問題，而這似乎在年輕員工中尤為普遍。他表示，"與前幾代人相比，"千禧一代"對自己和僱主的預期更高"。

佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）今年早些時候進行的一項研究顯示，年輕員工往往認為自己的資歷超出職位要求，而且通常會在工作中感覺挫敗和幻想破滅。

該校管理系助理教授邁克爾·哈拉里（Michael Harari）表示，這些員工也更有可能出現不良行為，包括遲到、早退、盜竊甚至欺凌同事。

流行程度

但情況並非總是如此。艾爾多安和杜倫大學（Durham University）商學院副教授鄧紅（Hong Deng，音譯）最近開展的一項研究發現，有一些特定的人格特點是幫助大材小用的員工適應任何職場的關鍵。

"資歷過高但卻擁有優秀人際影響能力的員工，可以在與同事的互動中展現恰當的社會行為，成為別人眼中既能幹又可愛的人。"鄧紅說，"受人歡迎的員工會因此更有上進心，從而表現出積極的職場行為。"

簡單來說，人際影響力指的是適應周圍環境、採用友好的態度以及不讓自己蔑視工作或老闆的能力。鄧紅表示，採取這種方法的員工將成為辦公室裏更有效的執行者。

強大的影響力可以發揮重要作用。克蘭菲爾德管理學院（Cranfield School of Management）領導力教授伊利莎白·克蘭（Elisabeth Kelan）表示，為了讓大材小用的員工保持忙碌，領導者應該給他們分配更有創造力的工作、長期項目，或者讓他們與公司內部的其他團隊合作。

但如果採取這種路徑，"領導人應該注意一個問題：這可能導致人們對資歷過高的員工產生更多怨氣。"她警告說，"因此必須跟團隊進行溝通，告訴他們為什麼讓某人負責特殊任務。"

Image copyright Getty Images Image caption 在職位上感覺自己被大材小用的人可能無法完全參與到工作中來（圖片來源：Getty Images）

領導者還可以通過另一種方式對抗大材小用者的負面情緒，那就是向其說明晉升通道。艾爾多安表示，她曾經跟一位明顯大材小用的招聘經理溝通，他們針對保持耐心這個問題展開了開誠佈公的對話。

"他對那個員工說，如果你在這個職位上工作一年，就可以升職。"她說，"那個大材小用的員工反饋的情緒是：'太好了！我不會永遠待在這個職位上，我今後會有更好的工作。'"

那麼，如果把這種方法用在你身上會怎樣？保持同樣的坦率也可以對那些感覺自己被大材小用的人形成幫助。很多求職者都會發現自己與希伯特處於相同的境地，必須申請那些未必能發揮自己的經驗和水平的職位。

對於這樣的人，圖爾甘建議他們向公司解釋自己為什麼想要那份工作，並強調自己如何能夠融入公司。

"不要簡化自己的簡歷，或者淡化自己的成就。"他說，"應該開誠佈公，真誠表達。"

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