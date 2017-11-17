快節奏的生活竟有如此好處

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你是否曾經感覺自己的生活節奏可能過快，快到自己都追趕不上？

這並非幻覺：你日常的各種跡象都表明生活節奏在加快，從對時間匆匆而過的直觀感受，到好萊塢電影的鏡頭長度，再到我們對排隊等待越來越沒有耐心。

Image copyright Getty Images Image caption 對7,331名美國勞動者進行的網絡調查顯示，超過一半的人未能享受完整的假期（圖片來源：Getty Images）

這一點在辦公室體現得最為明顯，每天的工作感覺就是在處理無窮無盡的電子郵件和會議，導致珍貴的時間無法用到實處。

根據研究和IT諮詢公司Basex首席執行官兼《超負荷》（Overload!）一書的作者喬納森·斯比拉（Jonathan B Spira）的調查，三分之二的職場人士感覺沒有足夠的時間來完成所有事情——94%有時會感覺"信息多到讓人無所適從。"

對7,331名美國勞動者進行的網絡調查顯示，超過一半的人未能享受完整的假期。最常見的原因是什麼？他們擔心度假歸來後的工作會堆積如山。

我們收到的海量信息會扼殺效率。人類天生就不適合同時處理許多任務：每當你從一件事情切換到另一件事情時——例如查看電子郵件通知——就會遭受認知衝擊。這些分散精力的因素會累加起來：2005年的一項調查發現，職場人士平均每工作11分鐘就會被打擾一次。最近進行的一項範圍較小的調查也發現，禁止員工查看收件箱可以降低他們的緊張感，加強他們的注意力。

快節奏的生活會導致壓力增加，而長時間待在辦公室的人也會增加中風風險，這只是諸多健康風險中的一項而已。但不斷加快的工作節奏其實也可以帶來一些好處。

加快節奏

令人意外的是，很少有人針對不同的生活節奏展開研究。針對這一課題進行的最深入的國際研究是1999年由心理學家羅伯特·萊文（Robert Levine）和阿拉·諾倫扎嚴（Ara Norenzayan）撰寫的一篇論文。他們發現，在節奏較快的社區生活的人，往往更有效率，主觀幸福感也更強。

另外一篇論文對多座城市的生活節奏進行研究後發現，大城市的生活節奏在加快，原因是社會互動頻率在加大——導致創新和財富創造的速度也在加快。

Image copyright Getty Images Image caption 研究顯示，在快節奏社區裏居住的人往往更有效率，主觀幸福感也更強（圖片來源：Getty Images）

此外還有一項經常被我們忽視的重要區別。當我們想到工作中的壓力時，往往會與"苦惱"聯繫起來，也就是說，這種壓力會令我們痛苦。但我們經常忽視另一面，也就是所謂的"良性壓力"——這是在處理和掌控棘手任務時產生的積極而愉悅的感受。

良性壓力的確有道理——歐洲和美國的多數職場滿意度調查都表明，多數人都不憎恨自己的工作。

如今，每10個英國人中就有8人對自己的工作"有點滿意"、"非常滿意"、"完全滿意"。整個歐洲的比例達到74%，美國約為88%。這個數字整體呈現穩中有升的趨勢：根據英國特許人事和發展協會（Chartered Institute of Personnel Development）的統計，僅過去一年的工作滿意度就淨增3%，64%的人感到滿意，16%的人感到不滿。

Image copyright Getty Images Image caption 人工智能軟件現在可以篩選成千上萬頁法律文件，並標記其中的重要信息（圖片來源：Getty Images）

日常生活

即便給我們增加了時間壓力，但節奏更快的世界同時也改變了我們的日常工作模式——可能使之更具創造力，也更有意義。沒錯，自動化和機械化顛覆了行業，破壞了就業（同時也創造了新的就業）。但自動化也消除了很多單調重覆或者對身體有害的任務。

在美國，與工作相關的傷病率已經大幅減少。在整個歐洲，從事"艱苦"或"危險"工作的工人比例目前在1%至4%之間。例如，貨物現在由吊車負責裝卸，而不必使用裝卸工。納稅申報單也可以用電腦填寫和掃描，而不必聘用大量的文員。

隨著數字化革命的推進，很多任務的速度得以加快，倖存下來或最新出現的工作都可以在解決問題的過程中融入獨創性和創造力，或者要負責管理電腦的執行過程。

例如，人工智能軟件現在可以篩選成千上萬頁法律文件，並標記其中的重要信息。得益於這項技術，為銀行製作法律文檔的時間已經從3小時縮短到3分鐘。這就可以讓剩下的律師集中精力處理更加複雜、附加值更高的工作。

更廣泛地看，生活節奏的加快令人們的生活不再那麼懶散。原本兩小時的午飯休閒時間被各種活動和任務取代。

誠然，越來越快的生活節奏的確會產生壓力。但這通常都是可以解決的——例如，可以將電子郵件的通知設成靜音，或者安排幾次短暫的休息時間來進行正念療法。事實上，如果真的給你機會放棄這些加快生活節奏的技術，多數人也不願回到過去。

我們都喜歡抱怨生活節奏的加快，但這麼做多數都是為了炫耀——快節奏的生活表明你很忙碌、很重要、很有價值。每當面臨快與慢的選擇時，我們都會選擇更快的節奏——儘管我們總會保留發牢騷的權利。

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