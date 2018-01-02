新一代年輕人退休養老理財觀
談到責任心，"千禧一代"的口碑往往很差。很顯然，他們換工作的頻率太高了。他們離婚率很高，而且忙著把錢花在吃喝玩樂上面，卻不會存錢買房，也不准備長期儲蓄。
最近對1,037名美國人進行的調查發現，只有不到三分之一的千禧一代繳納退休金。但Merrill Edge的另外一項研究表明，他們的確在存錢——只不過，他們不是存錢養老。那麼，千禧一代在理財方面的能力真的不如前幾代人嗎？
或許並非如此。時過境遷，年輕人都在迴避為退休生活做規劃的想法。這種觀念並非新生事物。例如，1998年的一項研究發現，比較年輕的"嬰兒潮一代"為退休生活存下的錢少於年齡較大的"嬰兒潮一代"。
奧克拉荷馬州立大學退休規劃研究室主任道格拉斯·赫爾希（Douglas Hershey）表示，這不只是千禧一代的問題，而是年輕人的共性。
"我不認為千禧一代對退休的重視程度或態度，與20多歲時的嬰兒潮一代有太大區別。"
他表示，更重要的是某些能夠影響你儲蓄方式的心理特徵，這與年齡無關。他指出，未來時間洞察力便是因素之一。"有人會思考未來5年、10年、20年的事情，還有的人更看重當下。這是一種非常穩定的個性特徵，往往會伴隨人的一生。"他補充道，想要預測一個人是否會為退休生活做規劃和儲蓄，小心謹慎和看重細節是比較好的參考因素。
即便如此，他也指出，現在這代人面臨著一些緊迫的財務擔憂，例如房價和教育費用的上漲。
33歲的索菲亞·貝拉（Sophia Bera）是一名財務規劃師，來自德克薩斯州奧斯汀 ，她也是Gen Y Planning的創始人，主要為不到36歲的客戶服務。她發現，千禧一代更關心積極償還學生貸款，而不是存錢養老。
"如果他們讀了法學院或醫學院，他們就會說，雖然明知道應該存錢養老，但還是希望先償還學生貸款。對千禧一代來說，沒有債務就像新的'美國夢'，甚至比擁有自己的房子還重要，因為這會產生更多壓力。"她表示，儘管從財務角度來看，應該推遲償還貸款，但客戶往往還是會選擇優先償還貸款。
面臨不同挑戰
要理解最近的報告中關於千禧一代不存養老錢的原因，還可以思考他們如今的養老方式。
很難泛泛來談，因為不同國家有不同的退休制度。澳大利亞和瑞士等國有強制性養老金製度，勞動者有義務向退休賬號存錢。美國等國家則設有公共現收現付制度，例如Social Security，其目的是避免退休人員陷入貧困，利用僱主的貢獻來支撐個人退休賬戶。但需要認清一個現實：過去幾十年的養老金製度和Social Security這樣的社會安全網，都在面臨超出以往的壓力。
倫敦布魯內爾大學銀行存款和金融學教授、國家經濟與社會研究所研究員菲利普·戴維斯（Philip Davis）表示，過去幾十年發生的一大轉變是將退休儲蓄責任從公司轉回給個人。
"養老機制的一大轉變是從固定福利轉向固定繳款。"他說，"也就是說，我們原先可以確保在死前獲得一定數額的退休金，但現在逐漸變成繳納養老金之後的福利需要取決於市場的變動。"
"現在的人們需要通過複雜的理財計劃為自己規劃未來，而不再讓公司代表自己。這是一種相對較新的現象。"赫爾希說，"勞動者現在佔據主導，他們需要制定重要決策。"
多樣化
由於勞動者必須承擔自我教育的義務，就不難理解某些年輕人為什麼必須選擇一頭扎進沙子裏。
但並非所有人都是如此。安格爾·費爾南德茲·阿莫瑞斯（Angel Fernandez Amores）來自馬德里，曾經是一名顧問。他表示，西班牙的多數人都知道根據公共養老金系統制定計劃。"儘管如此，西班牙並非處於最佳狀態。人口結構正在發生深刻變化，而這些養老金是否具備長期的可持續性仍然有待觀察。"
長達10年的經濟危機促使他學習如何存錢養老，而他最終在幾年前決定購買馬德里的一處投資性房產，當時的價格還處於歷史低位。
"我自己不會跟家人住到那裏。但對於年輕人來說，那是一筆很好的投資，未來的收入有助於提供退休金。"他說。
千禧一代中有很多人都經歷過全球金融危機，而且也都遠離股市。對於把房產作為退休收入來源，他們或許更有信心。
貝拉表示，她有越來越多的客戶詢問關於投資房產的問題，尤其是面臨居住成本高漲的城市人。"他們不會給自己買房子，反而是選擇攢錢投資其他地方的住房，賺取租金。"
28歲的香港獸醫尼克爾·王（Nicole Wong）計劃在退休期間使用租金收入。她目前住在奧地利布里斯班。她曾經計算過自己退休後所需的資金，這取決於她能活多久，而她優先選擇購買房產。"我還希望擁有至少一處房產投資和一個股票投資組合，通過這種方式來支持我的退休生活。"她表示，她在香港的很多朋友都希望退休後搬到生活成本更低的地方居住。
不過，還有人認為，他們可能永遠不需要退休。至少有一項調查發現，30%的年輕受訪者（18至24歲）根本不准備退休。所以，誰知道呢。這些已經顛覆無數行業的千禧一代，最終或許也能徹底改變退休生活。
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