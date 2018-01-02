新一代年輕人退休養老理財觀

Image copyright Alamy

談到責任心，"千禧一代"的口碑往往很差。很顯然，他們換工作的頻率太高了。他們離婚率很高，而且忙著把錢花在吃喝玩樂上面，卻不會存錢買房，也不准備長期儲蓄。

最近對1,037名美國人進行的調查發現，只有不到三分之一的千禧一代繳納退休金。但Merrill Edge的另外一項研究表明，他們的確在存錢——只不過，他們不是存錢養老。那麼，千禧一代在理財方面的能力真的不如前幾代人嗎？

或許並非如此。時過境遷，年輕人都在迴避為退休生活做規劃的想法。這種觀念並非新生事物。例如，1998年的一項研究發現，比較年輕的"嬰兒潮一代"為退休生活存下的錢少於年齡較大的"嬰兒潮一代"。

Image copyright Getty Images Image caption 雖然數據表明，千禧一代都在積極理財，但有很多人表示，他們還沒有存錢養老（圖片來源：Getty Images）

奧克拉荷馬州立大學退休規劃研究室主任道格拉斯·赫爾希（Douglas Hershey）表示，這不只是千禧一代的問題，而是年輕人的共性。

"我不認為千禧一代對退休的重視程度或態度，與20多歲時的嬰兒潮一代有太大區別。"

他表示，更重要的是某些能夠影響你儲蓄方式的心理特徵，這與年齡無關。他指出，未來時間洞察力便是因素之一。"有人會思考未來5年、10年、20年的事情，還有的人更看重當下。這是一種非常穩定的個性特徵，往往會伴隨人的一生。"他補充道，想要預測一個人是否會為退休生活做規劃和儲蓄，小心謹慎和看重細節是比較好的參考因素。

即便如此，他也指出，現在這代人面臨著一些緊迫的財務擔憂，例如房價和教育費用的上漲。

33歲的索菲亞·貝拉（Sophia Bera）是一名財務規劃師，來自德克薩斯州奧斯汀 ，她也是Gen Y Planning的創始人，主要為不到36歲的客戶服務。她發現，千禧一代更關心積極償還學生貸款，而不是存錢養老。

Image copyright Getty Images Image caption 由於科技、衛生和安全的進步，人類壽命過去一個世紀幾乎翻了一番（圖片來源：Getty Images）

"如果他們讀了法學院或醫學院，他們就會說，雖然明知道應該存錢養老，但還是希望先償還學生貸款。對千禧一代來說，沒有債務就像新的'美國夢'，甚至比擁有自己的房子還重要，因為這會產生更多壓力。"她表示，儘管從財務角度來看，應該推遲償還貸款，但客戶往往還是會選擇優先償還貸款。

面臨不同挑戰

要理解最近的報告中關於千禧一代不存養老錢的原因，還可以思考他們如今的養老方式。

很難泛泛來談，因為不同國家有不同的退休制度。澳大利亞和瑞士等國有強制性養老金製度，勞動者有義務向退休賬號存錢。美國等國家則設有公共現收現付制度，例如Social Security，其目的是避免退休人員陷入貧困，利用僱主的貢獻來支撐個人退休賬戶。但需要認清一個現實：過去幾十年的養老金製度和Social Security這樣的社會安全網，都在面臨超出以往的壓力。

Image copyright Alamy Image caption 壽命的延長和出生率的降低都促使全球人口結構發生轉變，導致政府難以提供足夠的資金（圖片來源：Alamy）

倫敦布魯內爾大學銀行存款和金融學教授、國家經濟與社會研究所研究員菲利普·戴維斯（Philip Davis）表示，過去幾十年發生的一大轉變是將退休儲蓄責任從公司轉回給個人。

"養老機制的一大轉變是從固定福利轉向固定繳款。"他說，"也就是說，我們原先可以確保在死前獲得一定數額的退休金，但現在逐漸變成繳納養老金之後的福利需要取決於市場的變動。"

"現在的人們需要通過複雜的理財計劃為自己規劃未來，而不再讓公司代表自己。這是一種相對較新的現象。"赫爾希說，"勞動者現在佔據主導，他們需要制定重要決策。"

Image copyright Getty Images Image caption 次級貸款引發的全球金融危機令很多年輕投資人對股票市場的投資頗為謹慎（圖片來源：Getty Images）

多樣化

由於勞動者必須承擔自我教育的義務，就不難理解某些年輕人為什麼必須選擇一頭扎進沙子裏。

但並非所有人都是如此。安格爾·費爾南德茲·阿莫瑞斯（Angel Fernandez Amores）來自馬德里，曾經是一名顧問。他表示，西班牙的多數人都知道根據公共養老金系統制定計劃。"儘管如此，西班牙並非處於最佳狀態。人口結構正在發生深刻變化，而這些養老金是否具備長期的可持續性仍然有待觀察。"

Image copyright Getty Images Image caption 香港房價飆升導致很多年輕人考慮投資其他地方的住房（圖片來源：Getty Images）

長達10年的經濟危機促使他學習如何存錢養老，而他最終在幾年前決定購買馬德里的一處投資性房產，當時的價格還處於歷史低位。

"我自己不會跟家人住到那裏。但對於年輕人來說，那是一筆很好的投資，未來的收入有助於提供退休金。"他說。

千禧一代中有很多人都經歷過全球金融危機，而且也都遠離股市。對於把房產作為退休收入來源，他們或許更有信心。

貝拉表示，她有越來越多的客戶詢問關於投資房產的問題，尤其是面臨居住成本高漲的城市人。"他們不會給自己買房子，反而是選擇攢錢投資其他地方的住房，賺取租金。"

28歲的香港獸醫尼克爾·王（Nicole Wong）計劃在退休期間使用租金收入。她目前住在奧地利布里斯班。她曾經計算過自己退休後所需的資金，這取決於她能活多久，而她優先選擇購買房產。"我還希望擁有至少一處房產投資和一個股票投資組合，通過這種方式來支持我的退休生活。"她表示，她在香港的很多朋友都希望退休後搬到生活成本更低的地方居住。

不過，還有人認為，他們可能永遠不需要退休。至少有一項調查發現，30%的年輕受訪者（18至24歲）根本不准備退休。所以，誰知道呢。這些已經顛覆無數行業的千禧一代，最終或許也能徹底改變退休生活。

請訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。