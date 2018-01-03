上夜班會對身體造成哪些影響？

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特雷西·洛斯卡（Tracey Loscar）這次輪班總共24小時，現在已經過去16個小時。她每周要上4次這樣的班，已經上了17年夜班。

"我們開玩笑說，第一天，我們希望征服世界，到了第四天，我們卻想把它燒燬。"她說。

"我喜歡夜晚的旋律。路人少了，電話少了，開張的商店也少了。"特雷西說。但她的這種工作時間也蘊含著危險。"從很多方面來看，晚上都更加危險。"她說，"如果你的反應時間或觀測時間有點慢，肯定會增加我們工作時的風險。這很令人害怕。"

世界各地上夜班的人多達數百萬。雖然沒有太多官方數據，但根據普林斯頓大學的研究，工業化國家約有7%到15%的勞動者會從事某種形式的夜班工作，而世界衛生組織已經將夜班列為可能的致癌原因，因為這種活動會擾亂人們的日夜節律。

那麼夜班究竟是怎麼開始的呢？

"從愛迪生第一次生產廉價的商用燈泡開始，我們就能以極低的成本入侵夜晚，睡眠則成了第一受害者。"牛津大學睡眠專家羅素·福斯特（Russell Foster）說，"關鍵問題在於，我們體內有一個生物鐘，它根據光照和黑暗週期來適應外部世界。"

他表示，晚上工作的人上夜班時暴露在光照較低的環境下，但當他們回家時，卻會遇到明亮的自然光，他們體內的生物鐘仍然跟上白班的人一樣遵循正常的日夜節奏。"所以，你經常要克服生物鐘帶來的衝動，告訴自己應該睡覺了。"他還補充道，即使你是定期上夜班也沒用，除非你下班後讓自己完全見不到光。

那麼，夜班工作究竟會對人體造成哪些影響呢？福斯特解釋道，要克服這種生物鐘，需要你激活自己的"應力軸"——當你身處"或戰或逃"環境時，身體就會採用這種反應方式。"我們會向血液循環中釋放葡萄糖，還會增加血壓，提高警惕，以應對潛在威脅。當然，我們並不沒有面對威脅，我們只是在工作。"福斯特說。

Image copyright Getty Images Image caption 由於工作節奏始終與自己的生物節律不符，導致夜班員工面臨健康問題（圖片來源：Getty Images）

他警告稱，持續的壓力會導致心血管疾病，或者2型糖尿病等新陳代謝異常。壓力還有可能抑制免疫系統，這可能是導致結直腸癌和乳腺癌高發的原因。

這些都是長期影響，但睡眠剝奪也會對你產生短期影響。最明顯的影響就是疲乏困倦。症狀包括無法正確理解信息，無法理解社交信號，以及缺乏同理心。

"我們無法把全天候工作這個妖怪重新裝進瓶子裏。"福斯特說，但他警告稱，如果企業無法證明他們採取了所有合理措施來減輕與夜班有關的問題，未來就有可能遭到員工起訴。

除了為員工提供更常規的體檢外，他表示，"比較容易達成的目標則是提供適當的營養。既然知道你可能面臨身患心血管疾病的或新陳代謝問題的風險，例如糖尿病，就應該為夜班員工提供合適的營養品。"

Image copyright Getty Images Image caption 上夜班可能引發持續的壓力，這可能導致心血管疾病或2型糖尿病等新陳代謝異常（圖片來源：Getty Images）

上過夜班的人都知道，攝入健康的食物並非易事。有趣的是，有研究表明，如果連續四五天睡眠不足，人的碳水化合物攝入量就會增加35%到40%，原因是人體會釋放一種名叫胃饑餓素的激素。這會讓我們感到饑餓，鼓勵我們攝入糖和碳水化合物。"這最終會產生負面影響，可能引發肥胖或2型糖尿病等問題。"福斯特指出。

研究機構Rand Europe高級經濟學家馬考·哈夫納（Marco Hafner）表示，睡眠剝奪不僅會危害健康，還會產生經濟影響。"在英國，睡眠不足每年產生的經濟影響高達400億英鎊。"他說，"大約是英國GDP的1.8%——這其中包括效率降低和死亡率的影響。"

政府是否注意到這個問題，並凖備出台相應的公共政策？馬考·哈夫納表示，目前還處於早期階段，但"我們知道（美國）疾病控制和預防中心已經關注此事，並且聲稱睡眠不足是一種公共健康流行病。所以，人們越來越意識到缺乏睡眠是一個公共健康問題。"

Image copyright Getty Images Image caption 要克服生物鐘，就要激活體內的"應力軸"。當你身處"或戰或逃"環境時，身體就會採取這種反應方式（圖片來源：Getty Images）

那又何苦如此呢？既然有那麼多證據表明，上夜班會引發很多健康風險，那你又為何還要上夜班呢？好吧，很多人其實別無選擇，而身位醫護人員的特雷西·洛斯卡也指出，這麼做也有好處。"我們現在的工作安排很適合我的家庭……我每個月休班兩個星期。我一個星期工作時間很長，但之後可以連續休息7天，我可以利用這7天陪孩子，還可以制定計劃。"

"我知道自己的狀態。"她接著說，"我很了解自己的睡眠計劃，也很了解自己的身體活動和飲食狀況，我會取消那些擠佔恢復時間的事情，確保我能盡可能降低這些影響。"

她解釋道，夜班工作可能很適合某些性格的人："我認為，喜歡上夜班，或者只上夜班的人，性格上應該都有點內向。"她補充道，"他們在公眾面前的曝光率較低，所以你通常會發現，喜歡上夜班的人往往更願意獨自完成工作。"

但連續上17年的夜班真的不會對身心健康產生任何影響嗎？"長時間上夜班確實很累！"她笑著說。

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