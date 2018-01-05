西裝歷久不衰的真正原因

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坐落在倫敦梅菲爾區（Mayfair）一帶的亨利·普爾公司（Henry Poole & Co）店門，剛好處於薩維爾街（Savile Row）的核心地帶——這條街儼然成為了高檔男士西裝的代名詞。

該公司的歷史可以追溯回1806年。在隨後的一個世紀裏，英國時尚風潮席捲全球，而英國人喜歡的這種略顯憂鬱的西裝也成為國際規範。可為什麼會出現這種現象？

由於每套亨利·普爾公司西裝的價格極高（大約5,300美元左右），我們很容易想當然地認為定制西裝是專為精英凖備的奢侈品，但該公司總經理西蒙·康迪（Simon Cundey）卻不這麼認為。

"這是一種功能性服裝。紳士們穿著它仍然感覺放鬆而安心，而且很高興能穿上合身的西裝。"康迪提到西裝經久不衰的吸引力時說道，"很多人都是商務人士，沒有太多時間挨家商店去尋找合適的衣服。雖然價格較貴，但如果你把這筆錢分攤到10年（通常都能堅持這麼長時間），那就會成為價格中的一項合理因素。"

Image copyright Getty Images Image caption 20世紀20年代，白天的正式場合男士穿著標凖正裝燕尾服，其他時間才穿短款西裝（圖片來源：Getty Images）

基本款的西裝從17世紀就已經出現，而當代款式的西裝是從20世紀初才開始出現的。款式基本保持不變，並且在全球各地精英人群中傳播開來，之後又被普通人接受，最終，連女性也開始穿著西裝的變體。

紐約時尚技術博物館館長瓦萊麗·斯蒂勒（Valerie Steele）認為，西裝之所以能夠經久不衰，"是因為它詮釋了現代性。"她說："我認為它看起來很現代，很有效率。有人或許會說，這是一種功能性服裝，我倒是認為，它詮釋了現代性、功能主義和身份等多重因素。"

對現代西裝的起源十分精通的時裝設計師保羅·史密斯（Paul Smith），曾經為平克·弗洛伊德（Pink Floyd）和披頭士（Beatles）等樂隊，以及大衛·鮑伊（David Bowie）等歌手設計過服裝。

Image copyright Alamy Image caption 保羅·史密斯在職業生涯中曾經為很多時尚人士設計過西裝，大衛·鮑伊就是其中之一（圖片來源：Alamy）

"我每天都穿西裝，周末也不例外。"他在位於科芬園（Covent Garden）的工作室裏接受採訪時說，那裏從1979年開張至今。他表示，當初只有商人或參加婚禮、葬禮或工作面試的人才穿西裝。但得益於史密斯和喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）以及其他男裝設計師的推動，傳統西裝開始改變。

"我們軟化了傳統西裝的版型，"他提到傳統設計時說道，"軟化了墊肩，讓西裝更加容易穿著，因為很多人都喜歡前面帶拉鏈的牛仔夾克，或者更加休閒的服裝。"他說，年輕人可能會到他店裏尋找條紋西裝這樣的面料，但他們不會用白條紋來貫穿，也許會搭配淡黃色條紋。

不過，雖然史密斯忙於幫助人們從人群中脫穎而出，經典西裝仍然得以延續。位於布萊頓（Brighton）的英皇閣（Royal Pavilion）的時尚館長馬丁·佩爾（Martin Pel）將西裝稱之為"偉大的校平機，穿上它可以讓人們地位平等，直接洽談生意，不必考慮穿著者的背景、來歷或地位。"

瓦萊麗·斯蒂勒也認同這種看法："有人認為，如果你穿一套西裝，衣服本身並不招人注意，你身上沒有什麼顯眼的東西，你只是穿著得體，我認為這很重要。"

Image copyright Alamy Image caption 在美國電視劇《金裝律師》（Suits）裏，梅根·馬克爾（Meghan Markle）扮演麥克·羅斯（Mike Ross）的女友、律師蕾切爾·讚恩（Rachel Zane）（圖片來源：Alamy）

斯蒂勒提到了時尚歷史學家安妮·霍蘭德（Anne Hollander）的研究成果，後者指出，"西裝長盛不衰的原因之一是它突然之間把身體理想化了。通過墊肩和調整後的比例，你可以複製好看的體型，還能遮住不太好看的身體。"

在戰爭期間，適應這種工人裝束還有另外一種作用。20世紀40年代，女性開始承擔男性的工作，她們也穿上了帶有陽剛之氣的西裝。馬丁·佩爾解釋道："這很實用，相當於在說：'讓我們著手去幹需要乾的事情吧。'男人去打仗了，所以女人都穿上了西裝——她們不穿長褲，而是改成了裙子——所以由女性來處理業務。這是一種很實用的衣服，但除此之外，它還有很多作用。"

制服

當然，從歷史上看，這種實用的模式和服裝的融合也被用於維護權力。中國1966年的文化大革命是毛澤東為了塑造一個新型國家而發起的殘酷嘗試。與其他獨裁統治者一樣，毛澤東也對人們的日常生活細節展開細緻審查；對人民能讀什麼書、看什麼東西、說什麼話，甚至穿什麼衣服，都加以限制。

他們穿的衣服叫"毛裝"，又稱"中山裝"，因第一代國民革命領袖孫中山而得名。這種衣服有三種顏色——工人穿藍色，黨員幹部穿灰色，軍人穿綠色。

Image copyright Getty Images Image caption 設計師保羅·史密斯構思了很多想法，把西服當成制服，還融入了明亮的色彩，並在他的設計中軟化了版型（圖片來源：Getty Images）

那麼，在民主的現代西方社會中，西服仍然有一席之地嗎？

西蒙·康迪感覺，在商業場合，"如果你要投資什麼東西，或者與別人會面或探討某個項目，這會讓男士感覺更加安心……因為這標誌著一種尊重，表示你很重視某件事情。"

"我認為西裝不會消失。"馬丁·佩爾說，"我認為這是一種非常重要的設計。無論是每天都穿，還是偶爾穿穿，我都不認為它會消失。"

正如保羅·史密斯所說："無論你13歲還是100歲，無論你是搖滾明星還是學生，西裝都有一席之地。"

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