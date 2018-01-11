職場上的「單身歧視」真的存在嗎？

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加尼斯·查卡（Janice Chaka）利用午餐時間為一個來自郊區的好友組織了一場臨時安排的烹飪課。由於回來的路上堵車，她最終到辦公室的時候晚了5分鐘。

"我被問了很多問題，最後只能留下來多幹點活。"她說，"但我知道，如果我因為帶孩子去看醫生而遲到，那根本不是問題，我甚至可能整個下午不來上班都沒事。"

那是10年前的事情，查卡當時在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）從事人力資源工作。但她表示，當她20幾歲的時候，類似的經歷在美國和墨西哥的"財富100強"公司中很常見——當時的她要麼單身，要麼雖有戀愛對象，但還沒有孩子。她表示，在選擇休假日期的時候，有孩子的同事也能獲得優先待遇，而單身或沒有孩子的員工卻很難請假照顧家中的老人，或者經常被安排出差。

Image copyright Getty Images Image caption "一定要讓員工知道，他們也可以享受完整生活的所有權利。"Facebook首席運營官雪莉·桑德伯格說（圖片來源：Getty Images）

"他們的假設是，你可以放棄一切，而且對世界了無牽掛。"查卡說，"實際上，作為單身人士，生活成本更加高昂，你必須獨自處理所有事情。一旦出現問題，你在財務上沒有人可以依靠。"

雖然很難通過明確數據來證明單身人士在職場中面臨的間接懲罰，但最近針對2.5萬名英國員工進行的調查卻發現，28至40歲之間且沒有孩子的女性中，有三分之二感覺她們的工作時間更長。越來越多的員工、學者和分析師也都在記錄這一問題。

職場"老黃牛"

在為自己的《單飛》（Going Solo）一書進行調研時，紐約大學社會學教授埃里克·克林南伯格（Eric Klinenberg）採訪了歐洲和美國的數百名單身人士，發現"人們普遍認為單身人士是公司裏任勞任怨的老黃牛。"

"我見到不計其數的職場人士抱怨說，他們的管理者認為他們在深夜和周末都可以隨時接受任務，因為他們沒有孩子或配偶。"他說。

"我還遇到幾個女性說，她們應得的加薪被取消了，原因是管理者認為她們不像同事那麼需要多賺錢。"克林南伯格說。

加州大學聖芭芭拉分校心理學教授貝拉·德保羅（Bella DePaulo）在她的著作和研究中研究了這個現象，並用"單身歧視"（singlism）來定義這種針對單身人士的侮辱、成見和歧視。她認為，這種現象在職場和整個社會都很普遍。她表示，很多僱主在對待單身員工時都忽視了一個問題，這些人遠不像他們認為的那麼孤僻，反而更有可能積極地活躍在自己的社區，而且與朋友建立了緊密的關係，"儘管並不是傳統意義上的家庭，但依然很有家庭的感覺。"

Image copyright Jonas Almeling Image caption 對曾經是創業者，目前擔任瑞典一家出口和貿易代理公司創新主管的喬納斯·阿爾梅靈來說，寬宏大量是一種不斷的平衡（圖片來源：Jonas Almeling）

那麼，如果感覺自己因為個人的生活選擇或現狀而遭到排擠，單身人士應該如何才能在不影響自己的職業和聲譽的情況下加以應對？

"不要對你所在的環境發牢騷。"這是英國商業導師大衛·卡特（David Carter）給出的第一條建議。

他表示，"答案就在人群裏"。單身同事應該考慮聯合起來向公司確認和提出改革措施，給整個組織帶來利益，同時證明他們具備解決問題的能力。

由於選擇晚婚甚至不結婚的人達到了空前的數量，這可能比以往任何時候都更容易實現。皮尤2014年發佈的一份研究估計，大約四分之一的美國年輕成年人到了50歲時都沒有結過婚。而根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，歐盟2016年最常見的家庭類型就是單身。

卡特推崇的一種方式是共享經濟積分制度，通過數字化追蹤甚至實體按鈕來實現，從而為員工提供交換時間或任務的機會，還可以在幫助他人時換取回報。只要確保沒有人能夠獲得超過5個點的積分，最終就不會有人獲得不公平的優勢。

"關鍵不再於你如何利用休息時間——無論是蹦極、購物、約會還是帶孩子參加學校的活動——而在於能在適合自己的時候每周工作40小時。"他說。

卡特允許自己的員工"隨時隨地工作，只要能把任務完成即可"。但他也承認，他所推薦的積分系統對於規模較大的公司來說，可能比較難以實施。但他也堅稱，那些無法為所有員工提升靈活性的公司最終將會失去人才。

Image copyright belladepaulo.com Image caption 貝拉·德保羅發明了"單身歧視"這個詞，以此描述針對單身人士的侮辱和歧視，她認為這種現象非常普遍（圖片來源：belladepaulo.com）

"恐龍滅亡是有原因的。除非你能在招聘和挽留人才方面適應並擁抱靈活性——這符合千禧一代的思維——否則就會重蹈恐龍的覆轍。"他說。

選擇

Facebook首席運營官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）在她出版的《向前一步》（Lean In）一書中也表達了類似的觀點，並被廣泛引用。她分享了一個單身女性的故事，她認為，參加聚會應該跟參加孩子的足球比賽一樣，成為按時下班的合理理由，因為她需要認識一些新朋友才能最終組建家庭，擁有自己的孩子。"一定要讓員工知道，他們也可以享受完整生活的所有權利。"桑德伯格對管理者建議道。

其他企業領導者則認為，要在工作安排上對所有員工一視同仁，只是說起來容易做起來難。

"有的員工為人父母，有的還沒有孩子，他們的觀念存在差異。如果你沒有孩子，其實就看不到這對你的生活和重點帶來了哪些變化。"喬納斯·阿爾梅靈（Jonas Almeling）說。他曾經是創業者，目前在瑞典的一家出口和貿易代理公司擔任創新主管，他也是一個孩子的父親。

"一個人下班後要去劃皮划艇，另一個人要去幼兒園接孩子，他們之間的靈活性肯定不同。"他說。

"但另一方面，一個有價值的員工也應該擁有品質較高的生活，無論他們做出何種選擇。所以或許有必要拓寬視野。"

Image copyright Janice Chaka Image caption 加尼斯·查卡有時感覺自己因為沒有合適的理由離開辦公室而遭到不公平對待（退片來源：Janice Chaka）

那次烹飪課已經過去10年，加尼斯·查卡現在成了一名成功的商業教練、諮詢師和播客播主。她承認，如果她在其他同事想要陪孩子的時候請假，就會感覺內疚。她有時甚至感覺應該誇大自己按時下班的原因，避免讓人以為她是一個不在乎別人家庭的人。但自從離職創業後，她建議客戶不要採取這種方法。

"無論你有沒有孩子，都不應該感覺自己在工作與生活之間的平衡受到威脅或不利影響。"她說。

她的建議是對你應聘的企業展開全面的研究，事先了解他們的文化和政策。從更實際的角度來看，一旦入職，她建議不要在社交媒體上與工作中的同事成為好友。這樣一來，當你需要趕緊下班，或者想要享受一天的假期時，他們就沒有機會評議那些在你很看重的活動中拍攝的照片。

"找一家不過問或者不在乎你為什麼要請假的公司。你仍然可以得到晉升，但工作上不需要更加努力，也不需要付出更長時間，只是要在方式上更聰明一點。"

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