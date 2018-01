商業勵志書籍的那些流行詞

Image copyright Getty Images

讓潛力得到釋放,給效率開掛,把普通變得非凡。

勵志書籍總會做出許多類似的誇張承諾。在美國每年出版的1.1萬本商業書籍中,這類書佔據相當比例。美國勵志書籍和有聲圖書市場十分龐大:一年的產值高達15億美元,其中還包括一些非商業書籍。

其中有哪些流行詞和術語最為常見?當今這些刺激神經的陳詞濫調與20年前流行的說法有何差異?

為了找出結果,我們從各種暢銷書單中收集了750本不同的商業書籍,包括《紐約時報》、《金融時報》和麥肯錫等機構評選的年度最佳暢銷商業書。

誠然,750本書的樣本不夠全面,而且多數書籍都是在1990年之後出版的,因而給結果帶來了局限,但這個樣本的規模的確足以揭示出一些問題。其中多數都是勵志風格的書籍,但書單中也包含一些歷史非虛構類圖書、回憶錄、經濟和管理書籍、艾因·蘭德(Ayn Rand)的小說以及蘇斯博士(Dr. Seuss)部分圖書。

意料之中的是,最常見的10個詞匯似乎都很寬泛。所有商務書籍的標題和子標題中最常見的關鍵詞是"商業",其次是"世界"、"生活"、"新"、"金錢"、"引導"、"工作"、"領導力"、"成功"、"權力"。

但對長期趨勢進行分析,卻會發現新的趨勢湧現出來。

把2000年之前發佈的趨勢與2000年代和2010年代的趨勢進行對比便可發現,有一些詞匯逐步受到歡迎,包括"金錢"、"世界"、"未來"和"企業家"。其他更加傳統的詞匯則逐步淡出視野,包括"戰略"、"管理"、"領導力"甚至"市場"。

自由職業的興起也意味著當今的商業書籍更有可能瞄凖穿運動鞋的創業者,而非西裝革履的公司高管。

Image copyright Kieran Nash/WordClouds.com Image caption 從2000之前到2010年代,"戰略"和"領導力"逐步讓位於"世界"、"未來"和"成功"等詞匯(圖片來源:Kieran Nash/WordClouds.com)

2010年之後出現在書名中的"創業公司"一詞指的可能是之前的書籍中所說的"小企業"——這個詞只出現過兩次,都來自2000年之前的書。

這10年出現的其他新詞還包括"數字化"、"數據"、"傾向"、"夢想"、"繁榮",以及"男性"和"女性"——可能是因為職場性別問題越發引人關注。像"追求"和"奮鬥"這種詞則表明人們向著更加好斗的"思維"轉換("思維"也是2010年代的新詞),這可能反映了在越發嚴酷的商業環境中進行鬥爭時所產生的感受。

但令人意外的是,科技詞匯並沒有給商業書籍帶來太大的顛覆。"顛覆"本身只出現了三次,而雖然"革命"和相關詞匯可能會越來越流行,但目前還很難在數字上體現出來。

數字列表

大約有七分之一的書名包含數字,包括經典的《高能人士的7個習慣》(The 7 Habits Of Highly Effective People)、《權力的48條法則》(The 48 Laws of Power),以及蒂姆·菲瑞斯(Tim Ferriss)的暢銷書《每周工作4小時》(The 4-Hour Workweek)。

與其他類型的圖書相同,在商業圖書的標題中,作者和出版商都喜歡用列表來起書名。這種模式非常流行,例如《12種關鍵戰略》(12 Key Strategies)、《21個無可辯駁的領導法則》(21 Irrefutable Laws of Leadership)和《提供一流服務的39個核心原則》(The 39 Essential Rules for Delivering Sensational Service)。

子標題也經常使用這種模式,通常會包含三個項目。最後一個能夠真正抓住讀者興趣,例如:《財富不等人:避開7個財務陷阱,部署7個商業支柱,今天就完成生活的審計!》(Wealth Can't Wait: Avoid the 7 wealth traps, implement the 7 business pillars, and complete a life audit today!)

最常見的兩字詞語是"如何",共出現在7%的書名裏。最常見的3字詞語是"……的藝術"(The art of),很可能都來自於《孫子兵法》(譯注:英文直譯為《戰爭的藝術》(The Art of War))這本中國古代的軍事書籍。採用這種命名方式的包括《創新的藝術》(The Art of Innovation)、《創業公司融資的藝術》(The Art of Startup Fundraising)、《高管穿衣打扮的藝術》(The Art of Executive Appearance)和美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)撰寫的《交易的藝術》(The Art of the Deal),以及史蒂芬·普萊斯菲爾德(Steven Pressfield)的《戰爭的藝術:突破障礙,贏得內心的創造性戰鬥》(The War of Art: Break through the blocks and win your inner creative battles)。

"科學"就沒那麼收歡迎了,例如:"……的科學"(The Science of)只出現了5次。

看透炒作

所有針對工作和領導力的新一代引導書籍都號稱能給你帶來金錢、權力和成功。這恰如其分地總結了所有勵志類商業書籍最擅長的事情——用更美好、更富有、更高效的美好未來誘惑我們。而我們似乎都上癮了。

但隨著出版行業陷入危機——美國每年的圖書出版量大幅增長,但銷量卻陷入停滯——圖書必須要通過誇張的名字才能引人關注。在標題中,企業很少優秀,總是偉大;業績不僅滿意,而且超群;目標不僅重要,而且極其重要;歷史總是秘密的、規則總是隱秘的,而理念總是革命性的。

給人的感覺是:看過某一本書之後,你的職業不僅會改變,而且會徹底改變,你甚至能夠征服世界。如果說這個世界有什麼事情是確定的,那就是它充滿了不確定性,而且異常複雜。

請訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。